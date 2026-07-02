Φέσσας: Γιατί η Quest σταμάτησε τις αγορές μετοχών της Fourlis
Φέσσας: Γιατί η Quest σταμάτησε τις αγορές μετοχών της Fourlis
ACS, Uni Systems, αγορά ακινήτων, λιανική, ανατιμήσεις της Apple και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Xiaomi. Όσα είπε ο πρόεδρος της Quest για τα ανοικτά μέτωπα του ομίλου
Σταμάτησε τις αγορές μετοχών της Fourlis η Quest Holdings, ύστερα από μια περίοδο συνεχούς αύξησης της συμμετοχής της στον όμιλο λιανικής. Ο πρόεδρος της Quest, Θεόδωρος Φέσσας, ξεκαθάρισε χθες ότι η απόφαση δεν συνδέεται με αλλαγή στρατηγικής, αλλά με την εξάντληση του χρηματικού ορίου που είχε εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο για τη συγκεκριμένη επένδυση, αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του θέματος μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.
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