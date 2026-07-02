Φέσσας: Γιατί η Quest σταμάτησε τις αγορές μετοχών της Fourlis

ACS, Uni Systems, αγορά ακινήτων, λιανική, ανατιμήσεις της Apple και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Xiaomi. Όσα είπε ο πρόεδρος της Quest για τα ανοικτά μέτωπα του ομίλου