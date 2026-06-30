Το Δημόσιο αλλάζει: Το newmoney ανοίγει τον διάλογο με τις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος
Το Δημόσιο αλλάζει: Το newmoney ανοίγει τον διάλογο με τις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος
Το newmoney διοργανώνει στις 30 Ιουνίου, στην Εθνική Πινακοθήκη, ημερίδα για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης, την εμπειρία του πολίτη και τις αλλαγές που διαμορφώνουν ένα πιο αποτελεσματικό κράτος
Το πώς θα διαμορφωθεί το κράτος της επόμενης ημέρας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, η ποιότητα των υπηρεσιών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η προσέλκυση ικανών στελεχών αποτελούν πλέον βασικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας και τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και την κοινωνία.
Ετσι, με στόχο να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από αυτές τις προκλήσεις, το newmoney διοργανώνει την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο Εθνικής Πινακοθήκης «Ίδρυμα Ωνάση» την ημερίδα «Το Δημόσιο αλλάζει – Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», συγκεντρώνοντας κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και κορυφαίους ειδικούς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ετσι, με στόχο να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από αυτές τις προκλήσεις, το newmoney διοργανώνει την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο Εθνικής Πινακοθήκης «Ίδρυμα Ωνάση» την ημερίδα «Το Δημόσιο αλλάζει – Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», συγκεντρώνοντας κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και κορυφαίους ειδικούς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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