Το Δημόσιο αλλάζει: Το newmoney ανοίγει τον διάλογο με τις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος

Το newmoney διοργανώνει στις 30 Ιουνίου, στην Εθνική Πινακοθήκη, ημερίδα για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης, την εμπειρία του πολίτη και τις αλλαγές που διαμορφώνουν ένα πιο αποτελεσματικό κράτος