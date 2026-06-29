Μόδα: Ποια είναι η bowling bag και γιατί επιστρέφει
Μόδα: Ποια είναι η bowling bag και γιατί επιστρέφει
Η τσάντα με το όνομα Beau, του οίκου Miu Miu, σηματοδοτεί την επιστροφή της εμβληματικής bowling bag, φέρνοντας στο προσκήνιο μια ευρύτερη μετατόπιση στον κόσμο της πολυτέλειας
Κάποτε η πολυτέλεια ταυτιζόταν με την αψεγάδιαστη τελειότητα. Το δέρμα έπρεπε να είναι τέλειο, οι επιφάνειες ανέγγιχτες από τον χρόνο και κάθε ίχνος χρήσης αντιμετωπιζόταν σχεδόν ως ελάττωμα. Σήμερα, το εκκρεμές έχει στραφεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η νέα πολυτέλεια αναζητά την αυθεντικότητα, ακόμη κι όταν χρειάζεται να την κατασκευάσει. Ίσως καμία τσάντα να μην εκφράζει καλύτερα αυτή τη μετατόπιση από τη Beau. Με τις απαλές καμπύλες της, το μαλακό δέρμα και τη διακριτικά φθαρμένη όψη της, μοιάζει σαν να έχει ήδη συνοδεύσει την ιδιοκτήτριά της σε ταξίδια, καθημερινές διαδρομές και αμέτρητες ιστορίες. Κι όμως, έχει μόλις βγει από το εργαστήριο.
Η νέα ζωή μιας εμβληματικής σιλουέτας
Η Beau αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δημιουργίες που παρουσίασε ο οίκος από το 2024 και έκτοτε εξελίσσεται διαρκώς μέσα από νέες εκδοχές και χρωματισμούς. Πίσω από την ήρεμη αισθητική της κρύβεται μία πολύ μεγαλύτερη ιστορία: η αναβίωση της bowling bag, ενός σχεδίου που σημάδεψε τη μόδα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η χαρακτηριστική αυτή σιλουέτα, εμπνευσμένη από τις τσάντες μεταφοράς εξοπλισμού του μπόουλινγκ, εμφανίστηκε στις πασαρέλες στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η μεγάλη στιγμή της ήρθε το 2000, όταν η Miuccia Prada παρουσίασε τη δική της εκδοχή, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε αντικείμενο λατρείας. Η επιτυχία της υπήρξε τόσο μεγάλη ώστε η bowling bag έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τσάντες της εποχής, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε μεγάλο οίκο μόδας.
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Η νέα ζωή μιας εμβληματικής σιλουέτας
Η Beau αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δημιουργίες που παρουσίασε ο οίκος από το 2024 και έκτοτε εξελίσσεται διαρκώς μέσα από νέες εκδοχές και χρωματισμούς. Πίσω από την ήρεμη αισθητική της κρύβεται μία πολύ μεγαλύτερη ιστορία: η αναβίωση της bowling bag, ενός σχεδίου που σημάδεψε τη μόδα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η χαρακτηριστική αυτή σιλουέτα, εμπνευσμένη από τις τσάντες μεταφοράς εξοπλισμού του μπόουλινγκ, εμφανίστηκε στις πασαρέλες στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η μεγάλη στιγμή της ήρθε το 2000, όταν η Miuccia Prada παρουσίασε τη δική της εκδοχή, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε αντικείμενο λατρείας. Η επιτυχία της υπήρξε τόσο μεγάλη ώστε η bowling bag έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τσάντες της εποχής, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε μεγάλο οίκο μόδας.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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