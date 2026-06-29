Μόδα: Ποια είναι η bowling bag και γιατί επιστρέφει

Η τσάντα με το όνομα Beau, του οίκου Miu Miu, σηματοδοτεί την επιστροφή της εμβληματικής bowling bag, φέρνοντας στο προσκήνιο μια ευρύτερη μετατόπιση στον κόσμο της πολυτέλειας