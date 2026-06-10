Η ιστορία πίσω από το εστιατόριο-σύμβολο που κλείνει τα 100 του χρόνια
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Η ιστορία πίσω από το εστιατόριο-σύμβολο που κλείνει τα 100 του χρόνια

Στην κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή, το Acchiardo έχει περάσει στα χέρια της τέταρτης γενιάς της οικογένειας Ακιαρντό, διατηρώντας γεύσεις που αντέχουν στο χρόνο και φέρει την πιστοποίηση «Cuisine Nissarde»

Η ιστορία πίσω από το εστιατόριο-σύμβολο που κλείνει τα 100 του χρόνια
«Βλέπετε αυτό το τραπέζι; Ο πατέρας μου ήθελε πάντα να είναι διαθέσιμο για όσους δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν φαγητό». Η φωνή της σεφ και συνιδιοκτήτριας του εστιατορίου Acchiardo στη Νίκαια της Κυανής Ακτής, Βιρζινί Ακιαρντό, ξεχειλίζει ζεστασιά καθώς δείχνει με μια κίνηση γεμάτη τρυφερότητα ένα μικρό ξύλινο τραπέζι, στρωμένο με τις χαρακτηριστικές ερυθρόλευκες καρό πετσέτες του εστιατορίου. Για δεκαετίες, η θέση αυτή παρέμενε ελεύθερη για τους άστεγους και τους απόρους της γειτονιάς. Ένα ζεστό πιάτο φαγητό, μια σούπα, ζυμαρικά, ένα τσάι και, πάνω απ’ όλα η αίσθηση πως κάποιος τους υποδεχόταν με αξιοπρέπεια, ήταν πάντα εκεί για όσους είχαν ανάγκη.

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