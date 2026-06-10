Η ιστορία πίσω από το εστιατόριο-σύμβολο που κλείνει τα 100 του χρόνια

Στην κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή, το Acchiardo έχει περάσει στα χέρια της τέταρτης γενιάς της οικογένειας Ακιαρντό, διατηρώντας γεύσεις που αντέχουν στο χρόνο και φέρει την πιστοποίηση «Cuisine Nissarde»