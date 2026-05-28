Η Ισλανδία έγινε η πιο ακριβή χώρα στον κόσμο – Πώς κατάφερε να ξεπεράσει την Ελβετία
Η μεταπανδημική έκρηξη του τουρισμού, η άνοδος των μισθών και η στεγαστική κρίση που τροφοδοτείται από το AirBnB έχουν εκτοξεύσει το κόστος διαβίωσης κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το αντίστοιχο ελβετικό
Η Ισλανδία επιστρέφει στην κορυφή της παγκόσμιας ακρίβειας, ξεπερνώντας την Ελβετία για πρώτη φορά μετά από χρόνια, σύμφωνα με νέους υπολογισμούς τοπικών οικονομικών αναλυτών.
Το επίπεδο των τιμών στη «χώρα της φωτιάς και του πάγου» υπερβαίνει πλέον αυτό της Ελβετίας κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο Βιλχιάλμουρ Χίλμαρσον, επικεφαλής οικονομολόγος της ισλανδικής συνδικαλιστικής οργάνωσης υπαλλήλων γραφείου «Viska», βασιζόμενος σε δεδομένα της Eurostat και της Κεντρικής Τράπεζας της Ισλανδίας. Σύμφωνα με την Eurostat, η τελευταία φορά που η Ισλανδία είχε ξεπεράσει την Ελβετία σε κόστος διαβίωσης ήταν το 2018.
