Η μεγάλη συζήτηση για τις φυτικές ίνες: Πόσο καλό κάνουν
Η μεγάλη συζήτηση για τις φυτικές ίνες: Πόσο καλό κάνουν
Το φαινόμενο fibermaxxing, τα ποπ προϊόντα με προσθήκη ινών και τα οφέλη στον οργανισμό από την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών
Ένα φλιτζάνι ζουμερά σμέουρα με το ζωντανό κοκκινωπό χρώμα τους έχει σχεδόν 8 γραμμάρια φυτικών ινών, ένα φλιτζάνι πράσινα μπιζέλια βρασμένα αγγίζει τα 9 γραμμάρια, 150 γραμμάρια σπαγγέτι ολικής αλέσεως φτάνει τα 6 γραμμάρια, ενώ μια τυπική μερίδα φάβας ξεπερνά τα 16 γραμμάρια. Αρκετά είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, οι οποίες όπως αναφέρει η Mayo Clinic, βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και διατηρούν την αίσθηση κορεσμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συμβάλλοντας έτσι στον έλεγχο του σωματικού βάρους. Επιπλέον, συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα καρδιακών παθήσεων, με προτεινόμενη ποσότητα ημερήσιας κατανάλωσης να υπολογίζεται στα 14 γραμμάρια φυτικών ινών για κάθε 1.000 θερμίδες στην ημερήσια διατροφή, για ανθρώπους ηλικίας 2 ετών και άνω.
Πέρα από τα φρέσκα τρόφιμα, ακόμα και τα συσκευασμένα μπορούν να περιέχουν φυτικές ίνες. Απαραίτητο είναι να ελέγχεται η ετικέτα με τις διατροφικές πληροφορίες, ενώ συστήνεται η σταδιακή προσθήκη φυτικών ινών σε διάστημα μερικών εβδομάδων, καθώς μπορεί να προκαλέσει εντερικές ενοχλήσεις, ενώ προτείνεται η κατανάλωση πολλών υγρών αφού οι φυτικές ίνες λειτουργούν καλύτερα όταν απορροφούν νερό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πέρα από τα φρέσκα τρόφιμα, ακόμα και τα συσκευασμένα μπορούν να περιέχουν φυτικές ίνες. Απαραίτητο είναι να ελέγχεται η ετικέτα με τις διατροφικές πληροφορίες, ενώ συστήνεται η σταδιακή προσθήκη φυτικών ινών σε διάστημα μερικών εβδομάδων, καθώς μπορεί να προκαλέσει εντερικές ενοχλήσεις, ενώ προτείνεται η κατανάλωση πολλών υγρών αφού οι φυτικές ίνες λειτουργούν καλύτερα όταν απορροφούν νερό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα