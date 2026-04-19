Ρεκόρ παραγγελιών για νέα πλοία από τους Ελληνες εφοπλιστές
Επενδύουν σε νεότευκτα, ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικότερα πλοία ανταποκρινόμενοι στις αυστηρότερες διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις
Οι Ελληνες εφοπλιστές συνεχίζουν τις σημαντικές επενδύσεις σε νεότευκτα, ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικότερα πλοία. Μέσα από αυτές τις κινήσεις, η ελληνόκτητη ναυτιλία διατηρεί όχι μόνο την ηγετική θέση της σε αριθμό πλοίων και χωρητικότητα, αλλά και τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις αυστηρότερες διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις διασφαλίζοντας τη στρατηγική της σημασία στο παγκόσμιο εμπόριο.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την Greek Shipping Cooperation Committee (GSCC), βασισμένη σε δεδομένα της S&P Global Market Intelligence, οι Greeks υλοποιούν ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, καθώς έχουν σε παραγγελία 422 πλοία συνολικής χωρητικότητας 40.212.290 DWT και 25.258.008 GT.
Ειδικά τον μήνα Μάρτιο έως και τις αρχές Απριλίου, χρονικό διάστημα το οποίο θα εξετάσουμε, έδωσαν παραγγελίες, έκαναν παραλαβές νεότευκτων και secondhand, ενώ έκλεισαν συμφωνίες για χρηματοδοτήσεις των ναυπηγήσεών τους.
