Νέο επίδομα ανεργίας: 15.000 δικαιούχοι έλαβαν έως 1.375 ευρώ τον μήνα

Στο τέλος του έφτασε το πιλοτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την εφαρμογή του νέου μοντέλου επιδόματος ανεργίας, με το οποίο καταργείται η ενιαία ενίσχυση και εισάγεται σύστημα υπολογισμού βάσει μισθού, ενσήμων και διάρκειας ανεργίας αλλάζοντας συνολικά τη φιλοσοφία στήριξης των ανέργων.Το ύψος του νέου επιδόματος μπορεί να ανέλθει έως και 1.375 ευρώ τον μήνα για άνεργους που έχουν διανύσει πολλά χρόνια ασφάλισης με ικανοποιητικό μισθό. Στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάχθηκαν 15.000 άνεργοι, όπως προέβλεπε το πλάνο χρηματοδότησης με 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η επιλογή τους έγινε με τη μέθοδο της Τυχαιοποιημένης Ελεγχόμενης Δοκιμής, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ηλικίας, φύλου και τόπου κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο επίδομα ανεργίας που θα λάμβαναν οι δικαιούχοι θα ήταν υψηλότερο συνολικά από το υφιστάμενο.Ο αλγόριθμος υπολόγιζε αυτόματα το επίδομα τόσο με τα σημερινά δεδομένα (σήμερα το επίδομα ανεργίας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 565 ευρώ) όσο και με το νέο καθεστώς. Αν ο άνεργος λαμβάνει υψηλότερο επίδομα με το νέο σύστημα, αυτόματα προεπιλέγεται. Κάθε δικαιούχος μετά την ένταξή του στην πιλοτική επιδότηση πληρώνεται μηνιαία, ενώ από τον Απρίλιο του 2025 που ξεκίνησε το πρόγραμμα και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 63.358.649,30 ευρώ.