Τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για παλιούς τίτλους ιδιοκτησίας

Για πρώτη φορά η νομοθεσία βάζει χρονικούς κόφτες, οι οποίοι απαγορεύουν στο κράτος να διεκδικεί ακίνητα τα οποία ιδιώτες κατέχουν νόμιμα επί δεκαετίες.Στο σχέδιο νόμου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, περιέχονται διατάξεις που έχουν στόχο να βάλουν φρένο σε έναν -ακόμα- παραλογισμό του Ελληνικού Δημοσίου: ακίνητα σε εντός σχεδίου ή αστικές περιοχές, αλλά και χωριά ολόκληρα, να παραμένουν επί σχεδόν έναν αιώνα «παγωμένα» εκτός αγοράς, παγιδευμένα σε δικαστικές διαμάχες επειδή το Δημόσιο εγείρει διεκδικήσεις, μπλοκάρει διαδικασίες, απαγορεύει μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και κληρονομιές, σε βάρος ιδιοκτητών οι οποίοι τα κατέχουν γενιές και γενιές ή τα αγόρασαν νόμιμα πληρώνοντας φόρους για εκτάσεις και περιουσίες τις οποίες το κράτος δεν οριοθέτησε και δεν αξιοποίησε ποτέ – ή δεν γνώριζε καν ότι του ανήκαν!Ποιους αφορούν οι παρεμβάσειςΚυρίως ιδιοκτήτες με ακίνητα με παλαιούς τίτλους (πριν το 1975 ή το 1993), αγρότες και κληρονόμους αγροτικών εκτάσεων με παλιές διανομές, πολίτες που βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη με το Δημόσιο για εγγραφές Κτηματολογίου – και όχι μόνο.Οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημαΑπό το 1998, ο νόμος του Εθνικού Κτηματολογίου (ν.2664/1998) προβλέπει ένα ειδικό δικαίωμα για το Δημόσιο: όταν γίνεται η πρώτη εγγραφή ενός ακινήτου στο Κτηματολόγιο και το Δημόσιο διαφωνεί με αυτήν (π.χ. θεωρεί ότι το ακίνητο είναι δικό του και όχι του ιδιώτη), προχωρά σε αγωγή και αμφισβητεί την εγγραφή για να το περάσει στην ιδιοκτησία του. Αυτό ήταν το «παράθυρο» από το οποίο το Δημόσιο εισέβαλλε δικαστικά στην ακίνητη περιουσία χιλιάδων ιδιοκτητών αμφισβητώντας τους τίτλους τους.Μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων και αναβολών, όμως, το 2026 ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Αποκαλύπτεται έτσι, σε μαζικό βαθμό πια, ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο υπέβοσκε -ή ταλάνιζε ήδη- σε πολλές τοπικές κοινωνίες: κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου εγείρουν αξιώσεις και διεκδικούν δικαστικά τα ακίνητα πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα -κυρίως στην ηπειρωτική αλλά και σε νησιά- επικαλούμενες την έλλειψη τίτλων εκ μέρους των ιδιωτών, ή και τα «απαράγραπτα ιδιοκτησιακά δικαιώματα» του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία ισχυρίζεται ότι απορρέουν από την εποχή της Τουρκοκρατίας ως καθολικού διαδόχου του οθωμανικού κράτους.Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Χιλιάδες ακίνητα να μένουν στον αέρα ή εκτός αγοράς και οι ιδιοκτήτες να αδυνατούν αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους ούτε καν ως εγγύηση για λήψη τραπεζικού δανείου!Αυτό, όμως, αλλάζει. Το άρθρο 12 του νομοσχεδίου Χατζηδάκη θέτει σαφείς όρους και κριτήρια με τα οποία απελευθερώνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιοχές όπου περνά το Εθνικό Κτηματολόγιο.Από πλευράς του Δημοσίου, η προβολή αξιώσεων κατά τις πρώτες εγγραφές στο Κτηματολόγιο σταματά στις εξής περιπτώσεις:1/ Για αστικά και ημιαστικά ακίνητα: Για πρώτη φορά μπαίνει χρονικός κόφτης στις διεκδικήσεις του Δημοσίου. Αν υπάρχει μεταγεγραμμένος τίτλος έως την 11η Ιουνίου 1975 στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο, το Δημόσιο αυτομάτως σταματά να προβάλλει δικαιώματα κατά τις πρώτες εγγραφές Κτηματολογίου. Τι σημαίνει αυτό; Δεν χρειάζεται να είναι ο σημερινός ιδιοκτήτης εκείνος που αγόρασε ή απέκτησε πριν το 1975 το ακίνητο για να δικαιωθεί. Αρκεί να έκανε τη μεταγραφή κάποιος προηγούμενος ιδιοκτήτης στην αλυσίδα. Για παράδειγμα, αν ο παππούς αγόρασε ή έκανε χρησικτησία το 1960, αλλά μετά το κληροδότησε στον πατέρα και μετά αυτός στο παιδί του, τότε αν το συμβόλαιο του παππού ή του πατέρα ήταν μεταγεγραμμένο ήδη ως το 1975 η σημερινή εγγραφή καλύπτεται.2/ Για αγροτικά ακίνητα αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) οι περιουσίες των ιδιωτών διασώζονται σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις: