Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνονται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

Έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου θα πρέπει να έχει καταβληθεί το Δώρο Πάσχα 2026 . Επειδή φέτος το Πάσχα πέφτει νωρίς, οι περίπου 700.000 αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό, δ εν θα προλάβουν να λάβουν δώρο Πάσχα αυξημένο σύμφωνα με το νέο μισθό καθώς όπως ορίζει ο νόμος, το δώρο φέτος υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που έχει ο μισθωτός στις 28 Μαρτίου, δηλαδή πριν από την εφαρμογή του νέου μισθού.Έτσι, το δώρο που πρέπει να καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου θα ανέρχεται στα 458,33€ για τον νεοπροσλαμβανόμενο, στα 504,17€ για το μισθωτό με μία τριετία, στα 550,00 € για τις δύο τριετίες και στα 595,83€ για τις τρεις τριετίες.Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, το Δώρο Πάσχα:καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα και όχι σε είδος και υπολογίζεται για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους.Εφόσον η εργασιακή σχέση καλύπτει ολόκληρη την παραπάνω περίοδο:-οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν μισό μισθό-οι εργαζόμενοι που πληρώνονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν 15 ημερομίσθια.Σε περίπτωση που η απασχόληση δεν καλύπτει ολόκληρο το διάστημα, τότε καταβάλλεται αναλογία του δώρου.Ειδικότερα:-για τους μισθωτούς αντιστοιχεί το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημέρες εργασίας-για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο αντιστοιχεί ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ ημέρες εργασίας.Στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται και ημέρες νόμιμης απουσίας από την εργασία, όπως:

-η ετήσια άδεια

-η άδεια μητρότητας

-η σπουδαστική άδεια.



Στην περίπτωση ασθένειας:



-υπολογίζονται οι τρεις πρώτες ημέρες απουσίας, γνωστές ως «τριήμερα ασθενείας»



-δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες για τις οποίες καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.



Ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη

Το ποσό του Δώρου Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου.



Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:



-ο βασικός μισθός ή το ημερομίσθιο

-αμοιβές από υπερωριακή εργασία και υπερεργασία

-εργασία κατά τις Κυριακές, τις αργίες ή κατά τη διάρκεια της νύχτας

-πριμ παραγωγικότητας

-επίδομα κατοικίας

-επίδομα άδειας.



Τι γίνεται αν δεν καταβληθεί το Δώρο Πάσχα Εάν το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:



-οι εργαζόμενοι ή τα συνδικαλιστικά τους όργανα μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας

-συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του εργοδότη

-ενεργοποιείται ακόμη και η διαδικασία του αυτοφώρου, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως 48 ώρες.



Οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν την υποχρέωση να διενεργούν ελέγχους και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις όπου το δώρο δεν καταβάλλεται.

29.03.2026, 10:48