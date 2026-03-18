Sell-off στη Wall Street πυροδότησε ο Πάουελ, νέα χαμηλά έτους για τον Dow Jones

Σημαντικές απώλειες κοντά στο 1,5% κατέγραψε ηστη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς στο ρίσκο που δημιουργεί ο πόλεμος ήρθαν να προστεθούν και οι λίαν επιφυλακτικές δηλώσεις του, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η άνοδος των ενεργειακών τιμών ενισχύει τον πληθωρισμό και ενδέχεται να περιορίσει τις προοπτικές για μειώσεις επιτοκίων.Στο ταμπλό, οέκανε βουτιά 768 μονάδων ή 1,63% στις 46.225, οδιολίσθησε σε ποσοστό 1,36% και τις 6.624 μονάδες και οκατέγραψε απώλειες ύψους 1,46% πέφτοντας στις 22.152 μονάδες.Στα επίπεδα αυτά, ο Dow έπιασε νέο χαμηλό για το 2026, με τη πτώση του σε μηνιαία βάση να ξεπερνά πλέον το 5%, αποτελώντας τη χειρότερη επίδοση από το 2022.Στην αγορά ομολόγων, οι αμερικανικοί τίτλοι κατρακύλησαν υπό τη σκιά τηςμε την απόδοση του 10ετούς να ενισχύεται κατά σχεδόν έξι μονάδες στο 4,26% και του 2ετούς να εκτινάσσεται κατά εννέα μονάδες στο 3,76%.Η (σχεδόν ομόφωνη) απόφαση της FOMC να κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,5% έως 3,75% είχε προεξοφληθεί από την αγορά, που θεωρούσε βέβαιο ότι οι αξιωματούχοι δεν θα προχωρούσαν σε τροποποιήσεις πολιτικής πριν διαπιστώσουν τις συνέπειες του πολέμου στην αμερικανική οικονομία. Ωστόσο, δεν περίμεναν πως ο Τζερόμ Πάουελ στις δηλώσεις του θα εμφανιστεί τόσο επιφυλακτικός, ξεκαθαρίζοντας ότι, δίχως πρόοδο στον πληθωρισμό, η αγορά δεν θα πρέπει να περιμένει νέες περικοπές.Ουσιαστικά το «χτύπημα» Πάουελ ήταν διπλό. Με φόντο και τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού που έδειξαν άνοδο του δείκτη, πριν καν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο διοικητής της Fed παραδέχτηκε ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ήδη δεν είναι αυτή που περίμενε και επιθυμούσε το συμβούλιο. Γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επίδραση των δασμών Τραμπ.Έτσι, το γεωπολιτικό και ενεργειακό ρίσκο θα ασκήσει πλέον επιπλέον πιέσεις, σε έναν πληθωρισμό που ήδη χαρακτηρίστηκε από τον Τζερόμ Πάουελ ως «επίμονος» και με τάσεις ανόδου λόγω της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους.«Οι βραχυπρόθεσμες μετρήσεις των πληθωριστικών προσδοκιών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, πιθανότατα αντανακλώντας τη σημαντική άνοδο των τιμών πετρελαίου που προκλήθηκε από τις διαταραχές στην προσφορά στη Μέση Ανατολή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το σοκ από το πετρέλαιο σίγουρα αποτυπώνεται, και ένα μέρος του θα φανεί και στον δομικό πληθωρισμό».Βέβαια, η FOMC στο ανακοινωθέν της σχολίασε ότι «οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την αμερικανική οικονομία είναι αβέβαιες», κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο Πάουελ επισημαίνοντας ότι ουδείς για την ώρα γνωρίζει, ούτε τη διάρκεια του πολέμου, ούτε τις συνολικές συνέπειες του στην αμερικανική (και όχι) μόνο οικονομία.Ωστόσο, αυτό που κατέστησε σαφές είναι ότι οι αγορές δεν θα πρέπει να περιμένουν μειώσεις επιτοκίων, αν δεν υπάρξει μείωση του πληθωρισμού, παρά και το γεγονός ότι στο νέο «dot plot» που εξέδωσε η Τράπεζα διατήρησε την πρόβλεψη της για μια ακόμη μείωση επιτοκίων το 2026 και μία ακόμη το 2027. «Αν δεν δούμε πρόοδο (στον πληθωρισμό), δεν θα δούμε και περικοπή (επιτοκίων)» επεσήμανε χαρακτηριστικά.Σημειωτέον ότι νωρίτερα, πριν το άνοιγμα της αγοράς, τα στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 0,7% σε μηνιαία βάση τον Φεβρουάριο, κυρίως λόγω της ανόδου στο κόστος υπηρεσιών. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση 0,3%. Σε ετήσια βάση, ο PPI αυξήθηκε κατά 3,4%, στο υψηλότερο επίπεδο ενός έτους.Παράλληλα, ο δομικός PPI ενισχύθηκε κατά 0,5% σε μηνιαία βάση και 3,5% σε ετήσια, ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις.