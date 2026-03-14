Κλέλια Χατζηιωάννου, Δήμητρα Κατσαφάδου με Red Cross βραβείο στην Ελλάδα και το ladies lunch της Diane von Furstenberg με Ελληνίδες και σταρ στο Λος Αντζελες λίγο πριν τα Οσκαρ
Κλέλια Χατζηιωάννου, Δήμητρα Κατσαφάδου με Red Cross βραβείο στην Ελλάδα και το ladies lunch της Diane von Furstenberg με Ελληνίδες και σταρ στο Λος Αντζελες λίγο πριν τα Οσκαρ
Δυνατό άρωμα γυναίκας σε Αθήνα και Λος Αντζελες. Στην Ελληνική πρωτεύουσα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βράβευσε ελληνίδες που διαπρέπουν η καθεμία στον τομέα της ενώ στο Λος Αντζελες η Diane von Furstenberg άνοιξε την έπαυλή της για να υποδεχτεί την Τζέιν Φόντα, την Ρίτα Γουίλσον , την Γκουίνεθ Πάλτροου αλλά και πολλές ελληνίδες
Δυνατό άρωμα γυναίκας σε Αθήνα και Λος Αντζελες. Στην Ελληνική πρωτεύουσα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βράβευσε ελληνίδες που διαπρέπουν η καθεμία στον τομέα της ενώ στο Λος Αντζελες η Diane von Furstenberg άνοιξε την έπαυλή της για να υποδεχτεί την Τζέιν Φόντα, την Ρίτα Γουίλσον , την Γκουίνεθ Πάλτροου αλλά και πολλές ελληνίδες.
Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας τιμήθηκε την Τρίτη από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που διοργάνωσε ένα εορταστικό Gala στο ξενοδοχείο Caravel. Γυναίκες πρότυπα ζωής κλήθηκαν προκειμένου να μοιραστούν το όραμα τους με το κοινό και να παραλάβουν βραβείο.
Η δυνατή γυναίκα της ναυτιλίας Κλέλια Χατζηιωάννου, η βασίλισσα των τάνκερ όπως την αποκαλούν, με κοινωνική προσφορά πάνω από δεκαπέντε χρόνια που απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο παρέλαβε το βραβείο της φιλανθρωπίας.
Προσήλθε στην εκδήλωση μαζί με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Σκορίλα και στενούς τους φίλους με τους οποίους μοιράστηκαν την συγκινητική στιγμή.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας τιμήθηκε την Τρίτη από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που διοργάνωσε ένα εορταστικό Gala στο ξενοδοχείο Caravel. Γυναίκες πρότυπα ζωής κλήθηκαν προκειμένου να μοιραστούν το όραμα τους με το κοινό και να παραλάβουν βραβείο.
Η δυνατή γυναίκα της ναυτιλίας Κλέλια Χατζηιωάννου, η βασίλισσα των τάνκερ όπως την αποκαλούν, με κοινωνική προσφορά πάνω από δεκαπέντε χρόνια που απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο παρέλαβε το βραβείο της φιλανθρωπίας.
Προσήλθε στην εκδήλωση μαζί με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Σκορίλα και στενούς τους φίλους με τους οποίους μοιράστηκαν την συγκινητική στιγμή.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα