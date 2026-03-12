UBS: Το «καλό», το «κακό» και το «άσχημο» σενάριο για πετρέλαιο και φυσικό αέριο
UBS: Το «καλό», το «κακό» και το «άσχημο» σενάριο για πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Το πετρέλαιο παραμένει ο πιο άμεσος δείκτης του γεωπολιτικού κινδύνου - Αν παραταθούν οι διαταραχές, το σοκ στην αγορά ενδέχεται να επεκταθεί σε ολόκληρο το 2026 αλλά και μετέπειτα - Από 80 έως 150 δολάρια το Brent στα τρία σενάρια της UBS και από 50 έως 80 ευρώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο - Τραμπ: Οι ΗΠΑ κερδίζουν πολλά χρήματα όταν ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου
Η UBS σκιαγραφεί τρία διακριτά σενάρια για την πορεία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εν μέσω της νέας έντασης με το Ιράν, με βασικό άξονα τη διάρκεια και την έκταση των διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ, ένα πέρασμα-κλειδί για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας. Στην ανάλυση του οίκου, επισημαίνεται ότι το εύρος των πιθανών εξελίξεων είναι ασυνήθιστα μεγάλο: από μια σχετικά γρήγορη αποκλιμάκωση, που θα επέτρεπε στο Brent να επιστρέψει στα μέσα των 70 δολαρίων ανά βαρέλι, έως ένα πολύ πιο ακραίο σενάριο, στο οποίο οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν προς τα 150 δολάρια ή και υψηλότερα μέσα στο δεύτερο τρίμηνο.
