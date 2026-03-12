UBS: Το «καλό», το «κακό» και το «άσχημο» σενάριο για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Το πετρέλαιο παραμένει ο πιο άμεσος δείκτης του γεωπολιτικού κινδύνου - Αν παραταθούν οι διαταραχές, το σοκ στην αγορά ενδέχεται να επεκταθεί σε ολόκληρο το 2026 αλλά και μετέπειτα - Από 80 έως 150 δολάρια το Brent στα τρία σενάρια της UBS και από 50 έως 80 ευρώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο - Τραμπ: Οι ΗΠΑ κερδίζουν πολλά χρήματα όταν ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου