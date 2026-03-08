Με το βλέμμα στα επιτόκια η ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων

H προθεσμιακή τιμή του πετρελαίου μπρεντ (για παράδοση τον Μάιο) αυξήθηκε πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι ή 25% σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου (πριν ξεκινήσει η επίθεση κατά του Ιράν)