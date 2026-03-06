Προσωπική διαφορά: Τι σημαίνει η κατάργησή της για τις συντάξεις
Η μείωση της προσωπικής διαφοράς οδηγεί σε πραγματικές αυξήσεις συντάξεων, με μέση κύρια 865,58 ευρώ και σταδιακή ενσωμάτωση αναπροσαρμογών στο πληρωτέο ποσό, ενισχύοντας το εισόδημα συνταξιούχων
Σε μεταβατική αλλά καθοριστική φάση περνά η συνταξιοδοτική πολιτική, καθώς η σταδιακή συρρίκνωση της «προσωπικής διαφοράς» μετατρέπεται πλέον σε μοχλό πραγματικών αυξήσεων για τις καταβαλλόμενες συντάξεις. Τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος» αποτυπώνουν ότι από τον Ιανουάριο οι αναπροσαρμογές δεν εξαντλούνται σε λογιστικούς συμψηφισμούς, αλλά αρχίζουν να ενσωματώνονται καθαρά στο τελικό πληρωτέο ποσό.
Η μέση κύρια σύνταξη ανήλθε στα 865,58 ευρώ, έναντι 847,55 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 20 ευρώ, ως αποτέλεσμα της ετήσιας αναπροσαρμογής 2,4%.
Το κομβικό στοιχείο είναι ότι ακόμη και συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έλαβαν τμήμα της αύξησης, γεγονός που επιταχύνει την «απορρόφηση» της διαφοράς και ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ενσωμάτωση των αυξήσεων.
Όσο περιορίζεται ή μηδενίζεται η προσωπική διαφορά, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό των ετήσιων αυξήσεων μεταφέρεται απευθείας στο καταβαλλόμενο ποσό. Αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες αναπροσαρμογές αναμένεται να έχουν πιο ορατό και ουσιαστικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων.
Στις συντάξεις γήρατος – που αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα – η μέση δαπάνη διαμορφώνεται στα 976,84 ευρώ, ενώ το 57,3% δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η πλειονότητα κινείται στο εύρος 500–1.000 ευρώ, ωστόσο η σταδιακή εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς δημιουργεί τις βάσεις για πιο αισθητή βελτίωση τα επόμενα χρόνια.
Παράλληλα, οι διαφορές μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα παραμένουν έντονες. Στις νέες οριστικές αποφάσεις, η μέση κύρια σύνταξη στο Δημόσιο φθάνει τα 1.468,44 ευρώ, ενώ για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνεται στα 789,88 ευρώ. Η απόκλιση αποδίδεται κυρίως στα περισσότερα έτη ασφάλισης και στα υψηλότερα συντάξιμα εισοδήματα του Δημοσίου.
Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αττική συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό καταβολών (1.743.216), ενώ η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ παραμένει αυξημένη σε περιοχές όπως η Ήπειρος και η Θεσσαλία, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο των συντάξεων στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.
Η «ακτινογραφία» των συντάξεωνΟ συνολικός αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.529.695, με τη μηνιαία δαπάνη να φτάνει τα 2,78 δισ. ευρώ. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από κύριες, επικουρικές και λοιπές παροχές διαμορφώνεται στα 1.038,10 ευρώ. Από τις 2.899.085 κύριες συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο, η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 2,51 δισ. ευρώ.
