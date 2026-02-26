Δώρο Πάσχα ΔΥΠΑ 2026 σε ανέργους, πότε πληρώνεται και πώς υπολογίζεται
Σε τροχιά πληρωμών μπαίνει το Δώρο Πάσχα 2026 και στους ανέργους, με τις εκτιμήσεις να θέλουν την καταβολή του στους δικαιούχους της ΔΥΠΑ να ολοκληρώνεται πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να προχωρήσει στην επίσημη έκδοση του δελτίου τύπου με τις ακριβείς ημερομηνίες το αργότερο στις αρχές Απριλίου.
Η φετινή καταβολή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συμπίπτει με τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου, συμπαρασύροντας προς τα πάνω και τα επιδόματα ανεργίας.
Α) Τακτικό επίδομα ανεργίας (540 ευρώ)
Οι άνεργοι που λαμβάνουν το κλασικό επίδομα θα δουν το Δώρο τους να αυξάνεται λόγω της ανόδου του κατώτατου μισθού (εκτίμηση για αύξηση 3,5% έως 8%).
Αναλογική καταβολή: Για μικρότερο διάστημα, καταβάλλονται 3 ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης.
Β) Νέο κλιμακωτό επίδομα (έως 1.295 ευρώ)
Το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας επηρεάζεται επίσης από την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Το Δώρο Πάσχα για αυτή την κατηγορία ενδέχεται να υπολογιστεί με βάση το σταθερό μέρος του επιδόματος, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
1ο Τρίμηνο: 70% του κατώτατου ημερομισθίου.
Δώρο Πάσχα ΔΥΠΑ 2026 σε ανέργους: Πώς υπολογίζονται τα ποσάΟ υπολογισμός του Δώρου Πάσχα για το 2026 θα γίνει με βάση το καθεστώς επιδότησης του κάθε ανέργου.
Νέο ποσό Δώρου: Αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 279,45€ και 291,60€ (από 270€ που είναι σήμερα)Προϋποθέσεις: Ολόκληρο το δώρο (12,5 ημερήσια επιδόματα) λαμβάνουν όσοι είναι επιδοτούμενοι από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.
2ο Τρίμηνο: 60% του κατώτατου ημερομισθίου.
3ο Τρίμηνο: 50% του κατώτατου ημερομισθίου.
4ο Τρίμηνο: 40% του κατώτατου ημερομισθίου.
Πληρωμή μέσω προπληρωμένης κάρταςΜια σημαντική αλλαγή αφορά τον τρόπο είσπραξης. Το Δώρο Πάσχα αναμένεται να πιστωθεί στην προπληρωμένη κάρτα των δικαιούχων.
