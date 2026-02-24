Καφούνης (ΕΣΕΕ): Το 2025 αποτέλεσε έτος συρρίκνωσης για το λιανικό εμπόριο σε πραγματικούς όρους

Η στενότητα στην αγορά επιβεβαιώνεται και από τη σταδιακή αύξηση των κλειστών καταστημάτων και των ακάλυπτων επιταγών, ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ