10 εμπειρίες για το τριήμερο της Αποκριάς
Aπό το Γαλαξίδι μέχρι τη γειτονιά σας. Δέκα προτάσεις, για κάθε διάθεση, κάθε τσέπη και κάθε παρέα
Το τριήμερο της Αποκριάς δεν είναι μόνο αλευρομουτζούρωμα και χαρταετοί. Είναι μια σπάνια ευκαιρία, να κάνετε αυτά που αναβάλετε. Μια απόδραση που δεν απαιτεί βαλίτσα, μια έκθεση που την έχετε προσπεράσει τρεις φορές, ένα εστιατόριο για το οποίο μιλάτε εδώ και εβδομάδες. Disco στο Γκάζι, ψαρόσουπα στο Νέο Ψυχικό, αμπελώνες στο Κιάτο και αλεύρι σε όλο σας το πρόσωπο στο Γαλαξίδι.
Atelier Papaioannou: Η υψηλή ψαροφαγική τέχνη μετακομίζει στο Νέο Ψυχικό
Η μετακίνηση του Atelier Papaioannou από τη Στοά Σπυρομήλιου στην οδό Δημητρίου Βασιλείου στο Νέο Ψυχικό, αποδείχθηκε μια στρατηγική κίνηση «ρουά ματ». Στον χώρο που γνωρίσαμε το Maison Colette, η S-One Hospitality και ο Γιώργος Παπαϊωάννου δημιούργησαν ένα καταφύγιο αστικής κομψότητας με λιτές γραμμές και ζεστή ατμόσφαιρα. Εδώ, η θαλασσινή πρώτη ύλη συναντά μια προσέγγιση πιο δημιουργική και πιο bistrot. Ο σεφ Κωνσταντίνος Παππάς παρουσιάζει μια ώριμη κουζίνα, δίνοντας έμφαση στις υφές και τις βαθιές σάλτσες. Μη χάσετε την εμβληματική ψαρόσουπα, -ίσως την κορυφαία στην Αθήνα- αλλά και την ωμή παλαμίδα με ζυμωμένη ντομάτα. Με τη σφραγίδα ενός ονόματος-εγγύηση, το Atelier γεμίζει το κενό της high-end ψαροφαγίας στα Βόρεια Προάστια, προσφέροντας παράλληλα έναν εξαιρετικό prive χώρο στον όροφο για πιο ιδιαίτερες συναντήσεις.
Δημητρίου Βασιλείου 14, Νέο Ψυχικό. Κόστος: €90 – €130 ανά άτομο
