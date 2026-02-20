Πετρέλαιο: Σε υψηλό εξαμήνου στα 72 δολάρια μετά το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Το πετρέλαιο διατηρείται κοντά σε υψηλό εξαμήνου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν και τη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ, με την αγορά να τιμολογεί αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και σφιχτή προσφορά.