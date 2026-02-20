Πετρέλαιο: Σε υψηλό εξαμήνου στα 72 δολάρια μετά το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν
Πετρέλαιο: Σε υψηλό εξαμήνου στα 72 δολάρια μετά το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν
Το πετρέλαιο διατηρείται κοντά σε υψηλό εξαμήνου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν και τη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ, με την αγορά να τιμολογεί αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και σφιχτή προσφορά.
Το πετρέλαιο κινείται σταθεροποιητικά κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι μηνών, καθώς ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονικό όριο στην Τεχεράνη για συμφωνία γύρω από το πυρηνικό της πρόγραμμα, την ώρα που η Ουάσιγκτον ενισχύει στρατιωτικά τη Μέση Ανατολή.
Το Brent διαπραγματεύεται πέριξ των 72 δολαρίων το βαρέλι, έπειτα από άλμα άνω του 6% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ το West Texas Intermediate κινείται κοντά στα 67 δολάρια. Ο Τραμπ ανέφερε ότι τα «10 έως 15 ημέρες» είναι «σχεδόν» το ανώτατο περιθώριο που προτίθεται να δώσει για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση και διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.
Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή από το 2003, πριν από την εισβολή στο Ιράκ. Το εύρος της κινητοποίησης υποδηλώνει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να επιλέξει μια πολύ ευρύτερη επιχείρηση σε σχέση με το νυχτερινό πλήγμα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο.
Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει και το ενδεχόμενο ενός περιορισμένου αρχικού χτυπήματος, με στόχο να ωθήσει την Τεχεράνη πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το Brent διαπραγματεύεται πέριξ των 72 δολαρίων το βαρέλι, έπειτα από άλμα άνω του 6% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ το West Texas Intermediate κινείται κοντά στα 67 δολάρια. Ο Τραμπ ανέφερε ότι τα «10 έως 15 ημέρες» είναι «σχεδόν» το ανώτατο περιθώριο που προτίθεται να δώσει για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση και διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.
Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή από το 2003, πριν από την εισβολή στο Ιράκ. Το εύρος της κινητοποίησης υποδηλώνει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να επιλέξει μια πολύ ευρύτερη επιχείρηση σε σχέση με το νυχτερινό πλήγμα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο.
Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει και το ενδεχόμενο ενός περιορισμένου αρχικού χτυπήματος, με στόχο να ωθήσει την Τεχεράνη πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα