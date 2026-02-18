Η Μεγάλη Αποσυμπίεση: Η μεσαία τάξη γίνεται πλουσιότερη, αλλά αισθάνεται φτωχότερη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το χάσμα ανάμεσα στη μέση και την άνω μεσαία τάξη μεγαλώνει συνεχώς.

Η αίσθηση είναι κυρίαρχη τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ: η λεγόμενη «μεσαία τάξη» υποχωρεί. Οι άνθρωποι που την αποτελούν θεωρούν όλο και περισσότερο ότι το εισόδημά τους δεν φτάνει πια για να καλύψει αυτό που θεωρούσαν κάποτε φυσιολογικό βιοτικό επίπεδο και ότι η ζωή γίνεται όλο και πιο ακριβή. Κι αυτό οδηγεί σε υπερβολές που γράφονται, όπως π.χ. ότι το όριο της «φτώχειας» για μια οικογένεια είναι κάτω από 140.000 δολάρια ετήσιο εισόδημα, δηλαδή για μηνιαίες απολαβές σχεδόν 11.500 δολαρίων!

