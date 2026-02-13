Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομο «φρένο» μετά το τριήμερο ανοδικό σερί

Η Αθήνα επηρεάζεται από το τεχνολογικό sell off στο εξωτερικό - Παράλληλα οι επενδυτές αφομοιώνουν ένα μέρος των φετινών κερδών - Μπαίνει τέλος στο σερί των 8 συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων