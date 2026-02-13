Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομο «φρένο» μετά το τριήμερο ανοδικό σερί
Η Αθήνα επηρεάζεται από το τεχνολογικό sell off στο εξωτερικό - Παράλληλα οι επενδυτές αφομοιώνουν ένα μέρος των φετινών κερδών - Μπαίνει τέλος στο σερί των 8 συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων
Στο «κόκκινο» διαπραγματεύεται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο βάζει τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε. Οι σημερινές απώλειες που ξεπερνούν ήδη το -1% τερματίζουν επίσης το εντυπωσιακό σερί των 8 διαδοχικών θετικών εβδομάδων. Η Αθήνα δείχνει να επηρεάζεται από το αρνητικό το κλίμα στις διεθνείς αγορές μετά τη «βουτιά» των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street. Επίσης, οι επενδυτές κατοχυρώνουν ένα μέρος των αξιόλογων κερδών που έχουν αποκομίσει από την έναρξη της φετινής χρονιάς.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (13/2), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,38% και διαπραγματεύεται στις 2.322,90 μονάδες. Σε περίπου 19 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.315,48 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.334,60 μονάδες.
Από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις προέρχεται η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία επέστρεψε χθες πάνω από τα επίπεδα των 2.350 μονάδων. Επόμενος στόχος η προσέγγιση των υψηλών έτους των 2.407 μονάδων. Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ κινείται πτωτικά και πρέπει να ενισχυθεί κατά τουλάχιστον +0,3% προκειμένου να διατηρήσει το θετικό πρόσημο για 9η συνεχόμενη εβδομάδα. Σε +11% υπολογίζεται η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026.
