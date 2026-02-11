Παραμένει το αρνητικό κλίμα στην αγορά crypto, κάτω από τα $67.000 το Bitcoin
Παραμένει το αρνητικό κλίμα στην αγορά crypto, κάτω από τα $67.000 το Bitcoin
Οι νέες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ δεν στηρίζουν τα ψηφιακά νομίσματα
Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 67.000 δολάρια, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από την ισχυρή πτώση της περασμένης Παρασκευής και απομακρυνόμενο αισθητά από την πορεία των ασιατικών μετοχών που κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά.
Το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε έως και 2,8%, στα 66.664 δολάρια, κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών της Τετάρτης. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα, σημείωσε πτώση 3,5%, φθάνοντας σε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 1.938 δολάρια.
Οι απώλειες αυτές σημειώθηκαν την ώρα που ο δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχυόταν κατά 1,5% και έφθανε σε ιστορικό υψηλό, ενισχύοντας την απόδοσή του από την αρχή του έτους έναντι των αγορών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Σε επίπεδα-ρεκόρ κινήθηκε και δείκτης μετοχών αναδυόμενων αγορών, ενώ το δολάριο υποχώρησε.
Οι νέες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ δεν στηρίζουν τα ψηφιακά νομίσματα, όπου η υποτονική δραστηριότητα συναλλαγών αποτυπώνει το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον κλάδο από τον Οκτώβριο. Παρότι μεγάλοι επενδυτές στο Bitcoin έχουν αρχίσει ξανά να αγοράζουν, η αδυναμία του να προσελκύσει ευρύτερη ζήτηση το καθιστά ευάλωτο σε περαιτέρω πτώση.
