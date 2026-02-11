AVAX: Ανεβάζει στα 4,7 ευρώ ανά μετοχή την τιμή-στόχο η Euroxx
Σύμφωνα με την εκτίμηση της Euroxx, τα EBITDA για το 2025 θα διαμορφωθούν στα 120 εκατ. ευρώ, από 103 εκατ. ευρώ προηγουμένως
Μετά την ισχυρή επίδοση του 2025 και τις αναθεωρημένες κατευθύνσεις της διοίκησης, «αναβαθμίζουμε το μοντέλο μας για τον AVAX», αναφέρει η Euroxx Research στο νέο της report. Για τον λόγο αυτό ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της εταιρείας από τα από 3,4 ευρώ ανά μετοχή προηγουμένως, στα 4,7 ευρώ με τη σύσταση «overweight».
Σύμφωνα με την εκτίμηση της Euroxx, τα EBITDA για το 2025 θα διαμορφωθούν στα 120 εκατ. ευρώ, από 103 εκατ. ευρώ προηγουμένως, λόγω υψηλότερων περιθωρίων κέρδους και ταχύτερης εκτέλεσης έργων στον κατασκευαστικό τομέα. Η μετοχή διαπραγματεύεται σε ελκυστικό πολλαπλασιαστή P/E 9,8x για το 2026E, με τη νέα τιμή-στόχο να διαμορφώνεται στα 4,7 ευρώ ανά μετοχή, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 37%.
