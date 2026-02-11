AVAX: Ανεβάζει στα 4,7 ευρώ ανά μετοχή την τιμή-στόχο η Euroxx

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Euroxx, τα EBITDA για το 2025 θα διαμορφωθούν στα 120 εκατ. ευρώ, από 103 εκατ. ευρώ προηγουμένως