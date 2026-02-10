Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται τα νέα τιμολόγια και ποιοι καταναλωτές ωφελούνται
Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται τα νέα τιμολόγια και ποιοι καταναλωτές ωφελούνται
Ο χρωματικός χάρτης των τιμολογίων ρεύματος ξαναγράφεται, καθώς νέα «πακέτα», ρυθμιστικές παρεμβάσεις και δυναμικά τιμολόγια αλλάζουν την έννοια της σταθερότητας και δοκιμάζουν την αντοχή της αγοράς
Για πολλούς καταναλωτές, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος έμοιαζε τα τελευταία χρόνια με έναν απλό κώδικα χρωμάτων. Μια γρήγορη ματιά αρκούσε για να καταλάβεις αν πλήρωνες «ασφάλεια», «ρίσκο» ή κάτι ενδιάμεσο. Σήμερα, όμως, αυτή η βεβαιότητα έχει χαθεί. Πίσω από τα χρώματα κρύβονται όροι, εξαιρέσεις και μηχανισμοί που δεν χωρούν πια σε έναν απλό διαχωρισμό.
Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει γεμίσει προϊόντα που υπόσχονται σταθερότητα, αλλά στην πράξη βασίζονται σε εκκαθαρίσεις εκ των υστέρων, όρια κατανάλωσης και κλιμακωτές χρεώσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένας λογαριασμός λιγότερο προβλέψιμος και ένας καταναλωτής που καλείται να αποκωδικοποιήσει όλο και πιο σύνθετα τιμολόγια, την ώρα που ο ανταγωνισμός μεταξύ προμηθευτών εντείνεται.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων επιχειρεί να βάλει ξανά όρια, επαναχαράσσοντας τον χρωματικό διαχωρισμό των τιμολογίων. Το διακύβευμα δεν είναι απλώς η ονομασία ή το χρώμα κάθε προϊόντος, αλλά η ουσία: τι θεωρείται πλέον σταθερή τιμή, ποιο ρίσκο μεταφέρεται στον καταναλωτή και πώς όλα αυτά αποτυπώνονται καθαρά στον λογαριασμό.
Στο επίκεντρο βρίσκονται τα τιμολόγια σταθερής μηνιαίας χρέωσης. Πρόκειται για προϊόντα που μοιάζουν περισσότερο με πακέτα τηλεπικοινωνιών παρά με παραδοσιακά ενεργειακά συμβόλαια. Η ταχεία διάδοσή τους από μεγάλους παίκτες της αγοράς, όπως η ΔΕΗ, η Protergia και η Enerwave, άνοιξε έναν νέο κύκλο ανταγωνισμού, αλλά και αμφισβήτησης για το πού ακριβώς ανήκουν χρωματικά.
Μέχρι σήμερα, αρκετά από αυτά κατατάσσονταν στα μπλε τιμολόγια. Η ΡΑΑΕΥ, όμως, εκτιμά ότι αυτή η ένταξη δεν αντανακλά πλήρως τη λειτουργία τους.
Η ΡΑΑΕΥ επανασχεδιάζει τον «χάρτη»
