Γιατί οι Κινέζοι το γυρνάνε στο πανάκριβο «χοιρινό Wagyu»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτροφείς και καταναλωτές στην Κίνα δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο μαύρο χοιρινό, παρά το γεγονός ότι η τιμή του είναι ακόμη και τετραπλάσια από το παραδοσιακό

Kαθώς το παραδοσιακό χοιρινό στην Κίνα περνάει κρίση, με πτώση τιμών, υπερπροσφορά και μειωμένη κερδοφορία για τους χοιροτρόφους, το διακύβευμα πλέον για κάποιους εκτροφείς γουρουνιών, δεν είναι το να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό κοπάδι, αλλά το να επιλέξουν το πιο επικερδές είδος. Έτσι, στο προσκήνιο έρχεται ο μαύρος χήρος, που προσφέρει το πανάκριβο και ποιοτικό «χοιρινό Wagyu», το οποίο παρά την υψηλή τιμή, κερδίζει ολοένα και περισσότερους Κινέζους καταναλωτές.


