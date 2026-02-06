Bitcoin: Έπεσε κοντά στα $60.000, έχασε 50% από το υψηλό Οκτωβρίου – Τι σημαίνει για την αγορά
Bitcoin: Έπεσε κοντά στα $60.000, έχασε 50% από το υψηλό Οκτωβρίου – Τι σημαίνει για την αγορά
Η αξία του Bitcoin είχε μειωθεί κατά πάνω από 50% από το ιστορικό του υψηλό των $126.000 στις 6 Οκτωβρίου - Μόνο το τελευταίο 24ωρο, ρευστοποιήθηκαν $2,3 δισ. σε όλα τα κρυπτονομίσματα
Η τιμή του Bitcoin έπεσε σε νέα χαμηλά την Παρασκευή, φτάνοντας στα $60.033, σημειώνοντας μια απότομη πτώση άνω του 50% από το υψηλό Οκτωβρίου, πριν ανακάμψει και φτάσει τα $65.926. Αυτή η μεγάλη μεταβλητότητα ακολούθησε μια σειρά ρευστοποιήσεων στην αγορά, με τις υπόλοιπες κρυπτονομίσματα να ακολουθούν παρόμοιες τάσεις, με την Solana να καταγράφει πτώση έως και 14%, πριν επανέλθει πλήρως.
Η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι ασταθής από τον Οκτώβριο, όταν σημειώθηκε μια σειρά από αναγκαστικές ρευστοποιήσεις που μείωσαν την εμπιστοσύνη στην αγορά. Αυτή την εβδομάδα, οι πωλήσεις εντάθηκαν λόγω της αποδέσμευσης των επενδύσεων και της γενικότερης αναταραχής στις αγορές. Η πτώση του Bitcoin άγγιξε το 13% την Πέμπτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από την κατάρρευση της FTX τον Νοέμβριο του 2022. Αυτό σήμαινε ότι η αξία του Bitcoin είχε μειωθεί κατά πάνω από 50% από το ιστορικό του υψηλό των $126.000 στις 6 Οκτωβρίου.
