Bitcoin: Έπεσε κοντά στα $60.000, έχασε 50% από το υψηλό Οκτωβρίου – Τι σημαίνει για την αγορά

Η αξία του Bitcoin είχε μειωθεί κατά πάνω από 50% από το ιστορικό του υψηλό των $126.000 στις 6 Οκτωβρίου - Μόνο το τελευταίο 24ωρο, ρευστοποιήθηκαν $2,3 δισ. σε όλα τα κρυπτονομίσματα