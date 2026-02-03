Πιερρακάκης: Στρατηγικής σημασίας για τη θέση της χώρας η συνεργασία με την ΕΤΕπ
Πιερρακάκης: Στρατηγικής σημασίας για τη θέση της χώρας η συνεργασία με την ΕΤΕπ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποτελεί καταλύτη στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης
«Με συνολικά πάνω από 16 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, η European Investment Bank αποτελεί καταλύτη στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Η σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι απλώς μια σχέση χρηματοδότησης. Είναι σχέση στρατηγικής σύμπραξης» υπογραμμίζει στο σχόλιό του.
Σε βίντεο το οποίο παραθέτει, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της θέση σε μια Ευρώπη που αναζητά ασφάλεια (…). Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία μας δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά τη θέση της χώρας σε έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό καταμερισμό ρόλων».
Με συνολικά πάνω από 16 δις ευρώ σε επενδύσεις, η @EIB αποτελεί καταλύτη στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι απλώς μια σχέση χρηματοδότησης. Είναι σχέση στρατηγικής σύμπραξης. pic.twitter.com/KOQIjM7bik— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) February 3, 2026
