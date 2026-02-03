Επίδομα παιδιού: Πότε γίνεται η πρώτη πληρωμή για το 2026, η διαδικασία για τη υποβολή αιτήσεων

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ενίσχυση του 2026 - Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων - Πως διαμορφώνονται τα ποσά της ενίσχυσης

αιτήσεων του επιδόματος παιδιού Α21 του



Η διαδικασία αφορά χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, καθώς το επίδομα παιδιού αποτελεί μία από τις βασικές παροχές κοινωνικής στήριξης για νοικοκυριά με εξαρτώμενα τέκνα.







Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα



Πως διαμορφώνονται τα ποσά του επιδόματος Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.







-Έως 10.500 ευρώ για 1 παιδί

-Έως 12.000 ευρώ για 2 παιδιά

Κλείσιμο

-Έως 15.000 ευρώ για 4 παιδιά



Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2026 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.



Για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετράται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση Α21 και διαθέτουν ΑΦΜ με υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 214 του ν.4512/2018).



Εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέωντου επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ Η διαδικασία αφορά χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, καθώς το επίδομα παιδιού αποτελεί μία από τις βασικές παροχές κοινωνικής στήριξης γιαΗ πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί μέσω της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, αμέσως μετά την ενεργοποίησή της θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 13 Μαρτίου 2026. Η πρώτη πληρωμή για το τρέχον έτος προγραμματίζεται να γίνει στις 31 Μαρτίου και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου.Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.Σήμερα, για να λάβει κανείς το μέγιστο ποσό επιδόματος (70 ευρώ για 1 παιδί, 140 ευρώ για 2 παιδιά και 280 ευρώ για 3 παιδιά) πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα:-Έως 10.500 ευρώ για 1 παιδί-Έως 12.000 ευρώ για 2 παιδιά-Έως 13.500 ευρώ για τρία παιδιά-Έως 15.000 ευρώ για 4 παιδιάΤο δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2026 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.Για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετράται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση Α21 και διαθέτουν ΑΦΜ με υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 214 του ν.4512/2018).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση Η αίτηση Α21 υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάθε έτος από τον υπόχρεο υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή από τη σύζυγό του, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Τα περισσότερα πεδία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα, καθώς αντλούνται στοιχεία από τον ΑΜΚΑ και από την ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία.



Κατά το στάδιο της υποβολής, εμφανίζονται αυτόματα τα δηλωθέντα εισοδήματα των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση, ενώ ο αιτών καλείται να συμπληρώσει ή να επιβεβαιώσει στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο ΙΒΑΝ στον οποίο θα καταβληθεί το επίδομα.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως για φοιτητές ή τέκνα με ειδικό καθεστώς, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά.



Η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά, ωστόσο θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την οριστική υποβολή. Μη οριστικοποιημένες αιτήσεις δεν εκκαθαρίζονται και δεν οδηγούν σε πληρωμή.



03.02.2026, 10:07