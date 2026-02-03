Χρυσός: Αντίδραση μετά τη βίαιη διόρθωση – Στα 4.800 δολάρια η ουγγιά
Ο χρυσός ανακτά μέρος των απωλειών του μετά την πτώση 13% σε δύο συνεδριάσεις - Ποιοι εξακολουθούν να βλέπουν τα επίπεδα των 6.000 δολ. σαν ρεαλιστικό σενάριο
Ο χρυσός ανέκαμψε, ανακτώντας μέρος των απωλειών του μετά τη βίαιη αποσυμπίεση ενός ράλι που είχε σπάσει κάθε ρεκόρ και οδήγησε τις τιμές σε πτώση 13% μέσα σε μόλις δύο συνεδριάσεις. Ανάλογη εικόνα κατέγραψε και το ασήμι, που κινήθηκε έντονα ανοδικά.
Η τιμή του χρυσού spot ενισχύθηκε έως και 4,2%, ξεπερνώντας τα 4.855 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη χθεσινή πτώση 4,8%, η οποία είχε έρθει να προστεθεί στη βουτιά της Παρασκευής – τη μεγαλύτερη των τελευταίων άνω των δέκα ετών. Το ασήμι σημείωσε άνοδο έως 8,1%, ξεπερνώντας προσωρινά τα 85 δολάρια και καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας, πριν περιορίσει τα κέρδη του.
Παρά τη βίαιη διόρθωση, οι βασικοί παράγοντες που στήριζαν την ανοδική πορεία του χρυσού παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι. Όπως σημείωσε ο Αχμάντ Ασίρι, στρατηγικός αναλυτής αγορών της Pepperstone Group, τα θεμέλια της αγοράς δεν έχουν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά σε σχέση με την περίοδο πριν από τη διόρθωση της Παρασκευής, αν και η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει αυξημένη στο άμεσο μέλλον, καθώς οι αγορές επαναξιολογούν το ρίσκο μετά την πρόσφατη αναταραχή.
