Υψηλό 15ετίας στις καταθέσεις τον Δεκέμβριο, έφτασαν τα 213,2 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας οι τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν από το 2019 κατά 80 δισ. ευρώ