Οι τράπεζες «σκανάρουν» το τοπίο των ναυτιλιακών για πιθανές εισαγωγές στο Euronext
Οι τράπεζες «σκανάρουν» το τοπίο των ναυτιλιακών για πιθανές εισαγωγές στο Euronext
Πώς διαμορφώνεται η χρηματοδότηση των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών από τις ελληνικές τράπεζες - Ο κυρίαρχος ρόλος του Οσλο και πώς η ένταξη του Ελληνικού Χρηματιστήριου στο Euronext αλλάζει τα δεδομένα
Τη δυνατότητα η Ελλάδα να αποτελέσει έναν σημαντικό χρηματιστηριακό κόμβο ναυτιλιακών εταιρειών διερευνούν οι τράπεζες που φαίνεται πως συνεργάζονται για τον σκοπό αυτόν και με το Euronext «σαρώνοντας» την αγορά και επιδιώκοντας να δουν ποιες ελληνόκτητες εταιρείες του κλάδου θα μπορούσαν να προβούν σε σχετικές εκδόσεις. Ήδη οι πρώτες επαφές έχουν γίνει και μάλιστα σε συνεργασία με τη διοίκηση του Euronext.
Άλλωστε αυτή ήταν και η πρόθεση που διατύπωσε ο CEO του Euronext κ. Μπουζνά όταν πριν λίγο καιρό επισκέφθηκε την Αθήνα. Χαρακτήρισε παράδοξο αυτό που συμβαίνει με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες καθώς περισσότερες είναι εισηγμένες στο Όσλο παρά στην Αθήνα. «Η έλλειψη ποιότητας της τοπικής αγοράς (δηλαδή του Χ.Α.) είναι από τους λόγους που δεν είναι εισηγμένες στην Αθήνα» είχε τότε πει ο κ. Μπουζνά, εξηγώντας πως αυτό θα αλλάξει με την ένταξη της ΕΧΑΕ στο Euronext. Σε ό,τι αφορά το χρηματιστήριο του Όσλο αρκετές ελληνικές εταιρείες χρησιμοποιούν την εκεί χρηματιστηριακή αγορά -ενταγμένη στο Euronext- κυρίως για εκδόσεις ομολογιακών δανείων.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου και περίπου το 30% της χωρητικότητας της ΕΕ. Πολύ σημαντικές αποφάσεις (επενδύσεις, αγορές πλοίων, χρηματοδότηση) λαμβάνονται στην Αθήνα, όχι στο Όσλο, όχι στο Λονδίνο, όχι στη Νέα Υόρκη όπως θα ανέμενε κανείς. Παρά το γεγονός πως το παγκόσμιο shipping brain είναι στην Αθήνα, απέχει από την κεφαλαιαγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Άλλωστε αυτή ήταν και η πρόθεση που διατύπωσε ο CEO του Euronext κ. Μπουζνά όταν πριν λίγο καιρό επισκέφθηκε την Αθήνα. Χαρακτήρισε παράδοξο αυτό που συμβαίνει με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες καθώς περισσότερες είναι εισηγμένες στο Όσλο παρά στην Αθήνα. «Η έλλειψη ποιότητας της τοπικής αγοράς (δηλαδή του Χ.Α.) είναι από τους λόγους που δεν είναι εισηγμένες στην Αθήνα» είχε τότε πει ο κ. Μπουζνά, εξηγώντας πως αυτό θα αλλάξει με την ένταξη της ΕΧΑΕ στο Euronext. Σε ό,τι αφορά το χρηματιστήριο του Όσλο αρκετές ελληνικές εταιρείες χρησιμοποιούν την εκεί χρηματιστηριακή αγορά -ενταγμένη στο Euronext- κυρίως για εκδόσεις ομολογιακών δανείων.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου και περίπου το 30% της χωρητικότητας της ΕΕ. Πολύ σημαντικές αποφάσεις (επενδύσεις, αγορές πλοίων, χρηματοδότηση) λαμβάνονται στην Αθήνα, όχι στο Όσλο, όχι στο Λονδίνο, όχι στη Νέα Υόρκη όπως θα ανέμενε κανείς. Παρά το γεγονός πως το παγκόσμιο shipping brain είναι στην Αθήνα, απέχει από την κεφαλαιαγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα