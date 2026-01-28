Οι τράπεζες «σκανάρουν» το τοπίο των ναυτιλιακών για πιθανές εισαγωγές στο Euronext

Πώς διαμορφώνεται η χρηματοδότηση των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών από τις ελληνικές τράπεζες - Ο κυρίαρχος ρόλος του Οσλο και πώς η ένταξη του Ελληνικού Χρηματιστήριου στο Euronext αλλάζει τα δεδομένα