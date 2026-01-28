Ινδία: Οι ευκαιρίες για το ελληνικό κρασί, ελαιόλαδο και ακτινίδιο από τη «μητέρα των συμφωνιών»
Τι αναφέρουν οι Στέλλιος Μπουτάρης (ΣΕΟ), Χρήστος Κολιός (ΕΔΟΑ) και Γιώργος Μητράκος (ΣΕΒΙΤΕΛ), για την ελκυστικότητα της ινδικής αγοράς, μετά τη συμφωνία ΕΕ-Ινδίας
Σε μια κίνηση, που δημιουργεί μια αγορά-μαμούθ περίπου 2 δισ. καταναλωτών, η ΕΕ υπέγραψε την Τρίτη το πρωί, τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία. Και από τις δύο πλευρές, το deal χαρακτηρίστηκε ως η «μητέρα όλων των συμφωνιών» και εκτιμάται, ότι τα οφέλη που προσφέρει είναι πολλαπλά και για τις δύο οικονομίες: Η ΕΕ θα κερδίσει ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα και στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ οι ινδικοί κλάδοι που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο είναι η χημική βιομηχανία, τα τρόφιμα, η πληροφορική και η κλωστοϋφαντουργία. Εξαιτίας του μηδενισμού ή της τεράστιας μείωσης που θα επέλθει στους δασμούς στις εξαγωγές μιας σειράς ευρωπαϊκών προϊόντων, στο προσκήνιο έρχεται και η χώρα μας και ιδιαίτερα το ελληνικό κρασί, το ελληνικό ελαιόλαδο αλλά και το ακτινίδιο, προϊόντα που ήδη καταγράφουν σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις και έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την παρουσία τους σε μια ακόμη αγορά.
Συγκεκριμένα, για το ευρωπαϊκό κρασί, ο δασμός αναμένεται να πέσει από το 150% στο 20-30%, για το ελαιόλαδο από το περίπου 45% μηδενίζεται, ενώ για το ακτινίδιο κατεβαίνει από το 33% στο 10%.
Σύμφωνα με τον κ. Κολιό, αυτή η εξέλιξη, σημαίνει ότι «οι Έλληνες εξαγωγείς μπορούν να διεισδύσουν σε μια αγορά με αυξανόμενη ζήτηση για φρέσκα φρούτα, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά πλέον προνομιακή πρόσβαση. Η Ελλάδα, ως ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς και εξαγωγείς ακτινιδίων παγκοσμίως, με τις εξαγωγές να έχουν ξεπεράσει πρόσφατα τους 300.000 τόνους και να καταγράφουν αύξηση άνω του 14% σε ετήσια βάση, διαθέτει ισχυρό πλεονέκτημα για να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία.
Η μείωση των δασμών θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών ακτινιδίων, έναντι των ιρανικών στην ινδική αγορά, μειώνοντας το τελικό κόστος για τον Ινδό καταναλωτή και ανοίγοντας δρόμους συνεργασιών με τοπικούς διανομείς, λιανέμπορους και επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων.
Παράλληλα, η ανάγκη για ποιοτικά, υγιεινά προϊόντα προσφέρει πρόσθετο πλεονέκτημα στο Ελληνικό ακτινίδιο, το οποίο κατατάσσεται διεθνώς στις πιο περιζήτητες ποικιλίες φρούτων. Με στρατηγικό σχεδιασμό, ενίσχυση της εμπορικής προώθησης και συνεχή βελτίωση ποιότητας, η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις νέες δυναμικές στην Ινδική αγορά και να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια του ακτινιδίου», καταλήγει ο κ. Κολιός.
Όπως εξηγεί, ”Η Ινδία, με πληθυσμό άνω του 1,4 δισ. και ταχέως αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη, αποτελεί αγορά με σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό για ποιοτικά και διαφοροποιημένα κρασιά όπως είναι τα ελληνικά.
Η προβλεπόμενη σημαντική μείωση των εισαγωγικών δασμών αναμένεται να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οίνων, αίροντας ένα βασικό εμπόδιο πρόσβασης.
Για το ελληνικό κρασί, η νέα αυτή συγκυρία ανοίγει τον δρόμο για στοχευμένες εξαγωγικές πρωτοβουλίες, με έμφαση στις γηγενείς ποικιλίες και τη μοναδικότητα των ελληνικών αμπελοτοπίων. Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι, μεσοπρόθεσμα, η Ινδία μπορεί να εξελιχθεί σε ελκυστικό εξαγωγικό προορισμό, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των αγορών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.», καταλήγει ο κ. Μπουτάρης.
Ελληνικό ακτινίδιο: «Χτύπημα» στον ιρανικό ανταγωνισμό στην ινδική αγοράΌπως εξηγεί στο newmoney.gr, o Χρήστος Κολιός, πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακτινιδίου και CEO της Kolios Company, η «ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας ανοίγει ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιριών για τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, και ειδικότερα για το ελληνικό ακτινίδιο, ένα προϊόν, του οποίου η εξωστρέφεια έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η Ινδία, με πληθυσμό περίπου 2 δισεκατομμυρίων καταναλωτών, δημιουργεί πλέον μια τεράστια αγορά, όπου οι δασμοί σε αγροτικά προϊόντα της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων των ακτινιδίων θα μειωθούν σημαντικά σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα (οι δασμοί στα ακτινίδια από 33% σήμερα θα υποχωρήσουν περίπου στο 10%) στο πλαίσιο της συμφωνίας».
Σύμφωνα με τον κ. Κολιό, αυτή η εξέλιξη, σημαίνει ότι «οι Έλληνες εξαγωγείς μπορούν να διεισδύσουν σε μια αγορά με αυξανόμενη ζήτηση για φρέσκα φρούτα, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά πλέον προνομιακή πρόσβαση. Η Ελλάδα, ως ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς και εξαγωγείς ακτινιδίων παγκοσμίως, με τις εξαγωγές να έχουν ξεπεράσει πρόσφατα τους 300.000 τόνους και να καταγράφουν αύξηση άνω του 14% σε ετήσια βάση, διαθέτει ισχυρό πλεονέκτημα για να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία.
Η μείωση των δασμών θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών ακτινιδίων, έναντι των ιρανικών στην ινδική αγορά, μειώνοντας το τελικό κόστος για τον Ινδό καταναλωτή και ανοίγοντας δρόμους συνεργασιών με τοπικούς διανομείς, λιανέμπορους και επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων.
Παράλληλα, η ανάγκη για ποιοτικά, υγιεινά προϊόντα προσφέρει πρόσθετο πλεονέκτημα στο Ελληνικό ακτινίδιο, το οποίο κατατάσσεται διεθνώς στις πιο περιζήτητες ποικιλίες φρούτων. Με στρατηγικό σχεδιασμό, ενίσχυση της εμπορικής προώθησης και συνεχή βελτίωση ποιότητας, η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις νέες δυναμικές στην Ινδική αγορά και να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια του ακτινιδίου», καταλήγει ο κ. Κολιός.
Στέλλιος Μπουτάρης: Aγορά με σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό για ποιοτικά και διαφοροποιημένα κρασιά”Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου χαιρετίζει τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ–Ινδίας, η οποία δημιουργεί νέες προοπτικές για την ενίσχυση της παρουσίας του ευρωπαϊκού και, κατ’ επέκταση, του ελληνικού κρασιού στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου», δηλώνει στο newmoney.gr, o Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), Στέλλιος Μπουτάρης.
Όπως εξηγεί, ”Η Ινδία, με πληθυσμό άνω του 1,4 δισ. και ταχέως αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη, αποτελεί αγορά με σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό για ποιοτικά και διαφοροποιημένα κρασιά όπως είναι τα ελληνικά.
Η προβλεπόμενη σημαντική μείωση των εισαγωγικών δασμών αναμένεται να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οίνων, αίροντας ένα βασικό εμπόδιο πρόσβασης.
Για το ελληνικό κρασί, η νέα αυτή συγκυρία ανοίγει τον δρόμο για στοχευμένες εξαγωγικές πρωτοβουλίες, με έμφαση στις γηγενείς ποικιλίες και τη μοναδικότητα των ελληνικών αμπελοτοπίων. Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι, μεσοπρόθεσμα, η Ινδία μπορεί να εξελιχθεί σε ελκυστικό εξαγωγικό προορισμό, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των αγορών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.», καταλήγει ο κ. Μπουτάρης.
Διευκολύνεται η είσοδος του ελληνικού ελαιολάδου σε αναδυόμενες αγορέςΑντίστοιχα, από πλευράς του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Μητράκος, αναφέρει στο newmoney ότι ο ΣΕΒΙΤΕΛ έκανε προσπάθειες και την περσινή χρονιά για άνοιγμα στην ινδική αγορά, τόσο με συμμετοχή σε εκθέσεις, όσο και με συναντήσεις με τοπικούς brokers, ωστόσο, δεν υπήρξε η ανταπόκριση που θα ήθελαν.
Η εξέλιξη όμως αυτή με τη συμφωνία, «θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για το ελληνικό ελαιόλαδο, διευκολύνοντας την είσοδό του σε αναδυόμενες αγορές. Η Ινδία θα μπορούσε να αποτελέσει μία από αυτές, δεδομένου ότι το 2024 οι ελληνικές εξαγωγές προς τη χώρα ανήλθαν μόλις σε 7,5 τόνους.
Παράλληλα, η ίδια συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει και τη δυνατότητα διείσδυσης ανταγωνιστικών χωρών στην ινδική αγορά, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον σχεδιασμό οργανωμένων και συντονισμένων ενεργειών από πλευράς των ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα», καταλήγει.
Πηγή: newmoney.gr
