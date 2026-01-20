Ρεκόρ στο κόστος ζωής των δισεκατομμυριούχων – Πόσο κοστίζει η “μεγάλη ζωή” σήμερα;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα ιδιωτικά τζετ έως το χαβιάρι και τα προϊόντα πολυτελών οίκων μόδας, όλα τα υπερπολυτελή αγαθά σημείωσαν νέες υψηλότερες τιμές

Σε έναν κόσμο όπου η ακρίβεια αποτελεί καθημερινή συζήτηση για εκατομμύρια νοικοκυριά, η ιδέα ότι ακόμη και οι δισεκατομμυριούχοι «υποφέρουν» από τον πληθωρισμό μοιάζει σχεδόν ειρωνική. Κι όμως, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τρόπος ζωής των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη γίνεται ολοένα και πιο ακριβός -και μάλιστα με ρυθμούς ταχύτερους από εκείνους που βιώνει ο μέσος καταναλωτής. Από το 1982, το Forbes παρακολουθεί συστηματικά τις τιμές υπερπολυτελών αγαθών και υπηρεσιών που απευθύνονται αποκλειστικά στους «πλουσιότερους των πλουσίων». Από loafers της Gucci και ρολόγια, μέχρι ιδιωτικά τζετ, superyachts, ιδιωτική εκπαίδευση και συλλεκτικά έργα τέχνης, όλα καταγράφονται σε έναν ιδιαίτερο δείκτη: τον Δείκτη Κόστους Ζωής Εξαιρετικής Ποιότητας (Cost of Living Extremely Well Index – CLEWI). Ο δείκτης αυτός λειτουργεί, ουσιαστικά, ως μια ένδειξη Τιμών Καταναλωτή, όμως όχι για τον μέσο πολίτη, αλλά για τους δισεκατομμυριούχους.

Τα φετινά δεδομένα λοιπόν είναι αποκαλυπτικά. Πιο συγκεκριμένα, το 2025, ο CLEWI αυξήθηκε κατά 5,5%, από 4,7% την προηγούμενη χρονιά. Την ίδια στιγμή, ο γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7%. Με άλλα λόγια, ο πληθωρισμός για τους δισεκατομμυριούχους ήταν περίπου διπλάσιος σε σχέση με εκείνον που αντιμετώπισαν οι «απλοί» άνθρωποι. Η διαφορά αυτή ωστόσο, δεν είναι τυχαία, καθώς ο κόσμος της υπερπολυτέλειας λειτουργεί με εντελώς διαφορετικούς κανόνες από την υπόλοιπη οικονομία.

