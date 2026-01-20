Valentino: Οι μεγάλες στιγμές του και τα φορέματα που έγραψαν ιστορία
Με αφορμή την είδηση του θανάτου του Valentino Garavani, στα 93 του χρόνια, επιστρέψαμε σε ορισμένες εμβληματικές στιγμές όπου οι δημιουργίες του ξεπέρασαν τη μόδα και έγιναν σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής
Από την ίδρυση του ομώνυμου οίκου του, το 1959, ο Valentino έντυνε γυναίκες που βρίσκονταν στο απόλυτο επίκεντρο της δημόσιας εικόνας: βασιλικές προσωπικότητες, πρώτες κυρίες, κορυφαία μοντέλα και σταρ του Χόλιγουντ. Τα φορέματά του συνδύαζαν ρομαντισμό και πειθαρχία, θεατρικότητα και μέτρο. Η ικανότητά του να υπηρετεί τη γυναίκα και όχι να την επισκιάζει, εξηγεί γιατί αποτέλεσε σταθερή επιλογή των μεγαλύτερων σταρ. Δεν ήταν τυχαίο ότι οι λίστες με τις καλύτερες εμφανίσεις των Όσκαρ περιλάμβαναν δημιουργίες με την υπογραφή του οίκου του, ούτε ότι γυναίκες σε κομβικές στιγμές της ζωής τους (από τελετές βραβείων μέχρι τους γάμους τους) στρέφονταν συστηματικά σε εκείνον.
Ο Valentino αποσύρθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2008, έπειτα από 49 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στη μόδα. Παρέμεινε, ωστόσο, ενεργός δημιουργικά για ειδικούς πελάτες και μοναδικές περιστάσεις. Ο θάνατός του σήμανε, για πολλούς, το τέλος μιας γενιάς παλαιάς κοπής μόδιστρων, κάτι που ο ίδιος έμοιαζε να είχε προαισθανθεί, όταν στο ντοκιμαντέρ “Βαλεντίνο: Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας”, του 2008, ερωτηθείς αν ήταν αναντικατάστατος, απάντησε: «Μετά από εμένα, το χάος». Ακολουθεί μια επιλεγμένη διαδρομή, μέσα από πρόσωπα και εμφανίσεις, που όρισαν την απήχηση του οίκου Valentino.
