Valentino: Οι μεγάλες στιγμές του και τα φορέματα που έγραψαν ιστορία

Με αφορμή την είδηση του θανάτου του Valentino Garavani, στα 93 του χρόνια, επιστρέψαμε σε ορισμένες εμβληματικές στιγμές όπου οι δημιουργίες του ξεπέρασαν τη μόδα και έγιναν σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής