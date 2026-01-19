Οι ελληνικές τράπεζες αναζητούν νέες πηγές κερδοφορίας – Οι ψηφιακές πωλήσεις, τα cryptos και οι συνεργασίες-έκπληξη
Πλατφόρμες, crypto και οικοσυστήματα επιστρατεύονται στον σχεδιασμό
Νέα μοντέλα ανάπτυξης σχεδιάζουν οι τράπεζες και προσανατολίζονται σε καινούριες πηγές εσόδων και κερδοφορίας, καθώς η πελατειακή τους βάση αλλάζει ραγδαία. Ασφαλώς τα κέρδη από τις βασικές τραπεζικές εργασίες παραμένουν σημαντικά και ενεργά, πλην όμως οι ηλεκτρονικές τράπεζες αποσπούν σταδιακά μερίδια αγοράς με όπλο ένα μοντέρνο, σύγχρονο και διαφορετικό investment banking, που προσελκύει καταθέσεις και διοχετεύει πόρους σε διαφορετικές «βιομηχανίες».
Έτσι, και οι παραδοσιακές τράπεζες έχουν ξεκινήσει τον σχεδιασμό για να μεταβάλουν τα μοντέλα τους, αξιοποιώντας τις δικές τους δυναμικές απέναντι στη νέα τάξη πραγμάτων.
