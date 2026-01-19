Φρέσκα κουλούρια στις δημοσκοπήσεις, η άνοδος της ΝΔ, το εύρημα για το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος Μαρία, μια βόμβα ναπάλμ στο Λαύριο (ΕΑΣ), Ελλην billionaire μη εφοπλιστής
Χαίρετε, φρέσκα κουλούρια στις δημοσκοπήσεις αφού σήμερα παραλαμβάνει και τη δική του έρευνα το Μ.Μ για το τι γίνεται στην κοινή γνώμη την τελευταία εβδομάδα
Λοιπόν η ΝΔ έχει μια σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με τον Δεκέμβριο -περί το 1,5%-2%, με τις αναγωγές πάντα- η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους που είδαν την πρώτη αύξηση «μετά μέτρων προϋπολογισμού-Πιερρακάκη» σε συντάξεις και μισθούς. Ρόλο επίσης έπαιξε και η λήξη του θέματος των αγροτών, υπό την έννοια ότι πληρώθηκαν οι επιδοτήσεις που τον Δεκέμβριο εκκρεμούσαν και τότε είχε φανεί η κάμψη της ΝΔ στους ερωτώμενους που είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ξεκαθαρίζω, για να μη λέμε υπερβολές, ότι αυτή η μιάμιση άντε δυο μονάδες σχεδόν πάνω-κάτω δεν είναι κάτι συγκλονιστικό ούτε «πανηγυρικό» για το κυβερνών κόμμα, αλλά όπως και να το κάνεις «δείχνει κάτι», σύμφωνα με την πηγή που μου έδωσε το ρεπορτάζ: «Το σημαντικό είναι ότι η δική μας η βελόνα κουνιέται ανάλογα με την περίοδο και τα γεγονότα» μου είπε. Η ΝΔ λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή και πάντα μαζί με τις αναγωγές, βρίσκεται περί το 30%-30,5%, αλλά το ενδιαφέρον είναι τι γίνεται από εκεί και κάτω που έχουμε ανατροπές. Τρία υφιστάμενα κόμματα -το ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος και η Ζωή- βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, στο φάσμα του στατιστικού λάθους, ενώ η Καρυστιανού μετριέται καθαρά δεύτερη στο 15% και ο Τσίπρας λίγο πιο κάτω από την πρόεδρο Μαρία. Να διευκρινίσω ότι εσείς δεν θα δείτε «επίσημο ποσοστό» σε κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί, από καμία κανονική δημοσκοπική εταιρεία. Αρα, τυπικά, θα εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με μια ελαφρά διαφορά από τη Ζωή και τον Βελό. Ο ΣΥΡΙΖΑ στα τάρταρα και η Λατινοπούλου αρκετά πιεσμένη στο όριο, το ΚΚΕ επίσης στα χαμηλά του.
Το νέο εύρημα-έκπληξη
-Από την έρευνα αυτή, που σίγουρα θα δείτε μέρος αυτής εντός της εβδομάδας, μου έκανε εντύπωση ότι για πρώτη φορά σημειώνεται μια διακριτή μετακίνηση από δυνητικούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ - μικρό αλλά διακριτό ποσοστό ξαναλέω. Ρώτησα πώς το εξηγεί η πηγή μου και μου είπε ότι «υπάρχει σοβαρός κεντρώος κόσμος που βλέπει το πανηγύρι που γίνεται στην αντιπολίτευση με την πρόεδρο Μαρία και τον Τσίπρα, τη Ζωή και τον Βελόπουλο και σκέφτεται τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Φαντάζονται την Καρυστιανού να διαπραγματεύεται με τον Ερντογάν… και την πληρώνει το ΠΑΣΟΚ», μου είπε χαμογελώντας και διευκρινίζοντας βεβαίως ότι κάνουμε εικασίες με δημοσκοπήσεις που γίνονται κάθε μήνα, ενώ απέχουμε 16 μήνες από τις εκλογές.
Τελειώνει η σεμνή τελετή…
-Σήμερα ο Κ.Μ υποδέχεται τους αγροτοπατέρες και έχει φροντίσει να ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι έξτρα λεφτά δεν υπάρχουν, καθώς ήδη δόθηκαν βελτιώσεις επί του πακέτου που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Μπορεί και οι αγροτοσυνδικαλιστές να κάνουν ηρωισμούς, όμως καμία διάθεση δεν έχουν να μείνουν στα μπλόκα έπειτα από δύο μήνες. Χρειάζεται λοιπόν ένα…τυράκι στα λεγόμενα «τεχνικά» θέματα, προκειμένου να τους δοθεί μια αφορμή εξόδου. Και αν όμως αποφασίσουν να κάνουν τους σκληρούς μετά τη συνάντηση, ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ασχοληθεί άλλο, με δεδομένο ότι η κοινωνία έχει ήδη πάρει το βλέμμα της από τις κινητοποιήσεις. Και, όπως λέει και στις δημόσιες τοποθετήσεις του, υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες.
Μητσοτάκης – ExxonMobil στο Νταβός με φόντο τις έρευνες υδρογονανθράκων
-Στο ίδιο πάνελ με τον επικεφαλής της ExxonMobil, Darren Woods, σε μια συζήτηση για το πώς η Ευρώπη μπορεί να ξεφύγει από τη στασιμότητα, θα καθίσει την ερχόμενη Πέμπτη ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Η συνεδρία, με τίτλο «Europe Is Treading Water, How Can It Make Waves?», φέρνει στο ίδιο τραπέζι πολιτικούς, τραπεζίτες και κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας οικονομίας. Μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό θα συμμετάσχουν ο Ιρλανδός Taoiseach Micheál Martin, η πρόεδρος της European Investment Bank Nadia Calviño και ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank Christian Sewing. Πρόκειται για ένα πάνελ που αποτυπώνει τη διασταύρωση πολιτικής ισχύος, χρηματοδότησης και επιχειρηματικών αποφάσεων, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά τρόπους επανεκκίνησης της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης. Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή παραγωγικότητα παραμένει στάσιμη, με βασικά εμπόδια το επενδυτικό κενό και το υψηλό ενεργειακό κόστος, όπως επισημαίνεται και στην Έκθεση Ντράγκι. Στο επίκεντρο τίθεται ο ρόλος των επενδύσεων στην ενέργεια -παράλληλα με την πράσινη μετάβαση- ως παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Ωστόσο, η παρουσία του επικεφαλής της ExxonMobil προσδίδει στη συζήτηση μια επιπλέον, άτυπη αλλά ουσιαστική διάσταση για την Ελλάδα. Η αμερικανική εταιρεία αποτελεί βασικό διεθνή παίκτη -μαζί με τη Chevron- στις παραχωρήσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ενώ έχει επεκτείνει την παρουσία της στη χώρα με τη συμμετοχή της στο Block 2 του Ιονίου. Πρόκειται για περιοχές που, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, θα μπορούσαν να μεταβάλουν τον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας και να ενισχύσουν τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις τον Νοέμβριο, ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil John Ardill, από την Αθήνα, τοποθέτησε χρονικά την απόφαση για ερευνητική γεώτρηση ακόμη και εντός του 2026, με προοπτική υλοποίησης το 2027 και έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Στο Block 2 του Ιονίου έχει ήδη εντοπιστεί ταμιευτήρας ανθρακικών πετρωμάτων σε βάθος περίπου 4.000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με δυνητικό κοίτασμα που εκτιμάται στα 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τη διαχείριση της παραχώρησης κατά την ερευνητική περίοδο διατηρεί η Energean. Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι, καθώς θα κρίνουν αν τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα θα μετατραπούν σε δεσμευτικές αποφάσεις.
«Φρένο» στα ασφάλιστρα
-Τις προηγούμενες μέρες σας έγραψα για το μήνυμα του Θεοδωρικάκου προς τις ασφαλιστικές εταιρείες -που πήγαιναν για αυξήσεις ως και 15% στα ασφάλιστρα υγείας- να συγκρατηθούν. Μάλιστα, είχε γίνει και σχετικό ραντεβού και φαίνεται ότι η συμφωνία κυρίων θα τηρηθεί από τη μεριά των ασφαλιστικών που προσανατολίζονται μεν σε αυξήσεις, αλλά σε μονοψήφια επίπεδα, όπως έγινε και πέρυσι, λαμβάνοντας υπόψιν τα μεγέθη του πληθωρισμού. Ελεύθερη είναι η αγορά βεβαίως, αλλά δεν μπορεί να είναι και ασύδοτη.
Πολυκοσμία στο Προεδρικό
-Μετά τον Καραμανλή που επισκέφθηκε την Προεδρία την περασμένη Τετάρτη, ο Τασούλας αναμένει τον Κ.Μ που θα πραγματοποιήσει τη μηνιαία ενημέρωσή του προς τον ΠτΔ, την προσεχή Τρίτη. Και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, είναι προγραμματισμένο το ραντεβού Τασούλα με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Τασούλας γενικά επιχειρεί να βρεθεί ένα αντίβαρο στην πόλωση, συνομιλώντας και με τους πρώην πρωθυπουργούς. Ήδη έχει γίνει επαφή με τον Αντώνη Σαμαρά και με τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι τις επόμενες μέρες θα φιξάρουν τη συνάντησή τους με τον ΠτΔ.
Πρόεδρος Μαρία-Down Town
Το πάρτι της Τόνιας, οι πασόκοι και οι άλλοι
-Αν δεν ήταν τα δυο στελέχη από την πλευρά Ανδρουλάκη -ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος- θα έμοιαζε περισσότερο με ένα «προσυνέδριο» των εσωκομματικών αντιπάλων του προέδρου Νίκου στο κέντρο της Αθήνας. Όμως το κάλεσμα της Τόνιας Αντωνίου σε γνωστό μπαρ ήταν για την ονομαστική της εορτή κι έτσι ανταποκρίθηκε πολύς κόσμος του ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως της σύνδεσής του με τη μία ή την άλλη εσωκομματική τάση. Αυτόπτες μάρτυρες βέβαια λένε ότι στο πάρτι της Τόνιας, αυτοί που στήριξαν Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές δεν πρέπει να ξεπέρασαν σε αριθμό τα δάχτυλα του ενός χεριού. Αντιθέτως, άρχισαν να προσέρχονται από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου και να αποχωρούν πολύ μετά τα μεσάνυχτα δεκάδες στελεχών, τα οποία ετοιμάζονται για ένα σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ με τους προεδρικούς στο Συνέδριο του Μαρτίου. Από τους πρώτους έφτασε ο Χάρης Δούκας με τη σύζυγό του Γεωργία και τους στενούς του συνεργάτες, Χρήστο Πρωτόπαπα και Κώστα Πανδή, όπως και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με αρκετά στελέχη του «δικτύου» που «ζεσταίνει» εν όψει Συνεδρίου. Ο Παύλος Γερουλάνος εκπροσωπήθηκε στο πάρτι από ανθρώπους του «κλίματός» του, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η Νάντια Γιαννακοπούλου και άλλοι πολλοί (κυρίως από τη Νότια Αθήνα, όπου η Αντωνίου θα είναι ξανά υποψήφια βουλευτής) ήταν επίσης εκεί -και ήπιαν ένα ποτήρι κρασί μαζί με της- όπως και στελέχη που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, αποχώρησαν και επιστρέφουν ως φαίνεται, σιγά σιγά, όπως ο Θάνος Μωραΐτης, η Ζωή Καρκούλια και ο Παναγιώτης Κορμάς. Συμβαίνουν κι αυτά… Αυτά που δεν συμβαίνουν, ειδικά σε αυτές τις πράσινες μαζώξεις με όποια αφορμή, είναι να αποκλειστούν από την κουβέντα τα «καρφιά» για την ακούνητη βελόνα, τα «επίδικα» του Συνεδρίου και τα στοιχήματα για τις επιδόσεις του κόμματος Καρυστιανού και Τσίπρα. Αν ανησυχούν; Ανησυχούν περισσότερο για το «τσιμπολόγημα» ψηφοφόρων από την Καρυστιανού σε κάθε περιφέρεια.
Η κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα... έκοψε πίτα
-Για πρώτη φορά, έπειτα από πολλά χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Πρεσβεία της Λ.Δ. Κίνας στην Αθήνα αποφάσισε να... κόψει πίτα, την περασμένη Παρασκευή! Σε μια εποχή που ο Πρόεδρος Τραμπ πιέζει αφόρητα την Ευρώπη με νέους δασμούς, ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ανακοινώσει επίσημες επισκέψεις στο Πεκίνο, «για την ενδυνάμωση των σινο-ευρωπαϊκών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων», ο πρέσβης Fang Qiu αποφάσισε να τιμήσει τα έθιμα της χώρας μας και να κόψει πρωτοχρονιάτικη πίτα. Ο Fang Qiu δεν έχει χάσει ποτέ την ευκαιρία να μιλήσει για τη «νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας», με έμφαση στο εμπόριο, τον Πειραιά ως logistics hub, την πράσινη μετάβαση και τη θαλάσσια οικονομία. Δεν αποτελεί έκπληξη, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους γνωστοί Έλληνες εφοπλιστές (Τσάκος, Προκοπίου, Παληός κ.λπ.) και επιχειρηματίες. Διακριτική υπήρξε και η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, με τον Γιώργο Τραγάκη που άλλωστε είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνοκινεζικής Φιλίας, τον πρώην ΥπΕξ Δημήτρη Αβραμόπουλο, αλλά και τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.
Βόμβες ναπάλμ στο Λαύριο;
-Προχθές το βράδυ μια τεράστια φωτιά ξέσπασε σε δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο Πέραμα και οι Αρχές έδωσαν μια τεράστια μάχη, σχεδόν ολονύχτια, με αποτέλεσμα να τα καταφέρουν να τη σβήσουν δίχως ανθρώπινες απώλειες. Πάλι καλά, αυτά γίνονται και το κακό πολλές φορές μπορεί και να μην προβλέπεται. Στην παρόμοια περίπτωση όμως του Λαυρίου, που μια ολόκληρη κανονική πυριτιδαποθήκη, αυτή των δεξαμενών των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, παραμένει ενεργή εδώ και χρόνια, τι γίνεται; Τι θα συμβεί αν σκάσουν –σαν βόμβες ναπάλμ– δίπλα σε κατοικημένες περιοχές του Λαυρίου οι δεξαμενές των ΕΑΣ που είναι γεμάτες με εύφλεκτες και τοξικές χημικές ουσίες; Υπάρχει λοιπόν και εκεί, όπως υπήρχε και στα τρένα με τη μοιραία σύμβαση 717, όπως υπάρχει και στα αεροδρόμια ένας διαγωνισμός που κόλλησε από το 2019 (και έγινε το μπλακ άουτ στο FIR προ ημερών), ένας διαγωνισμός για να καθαριστούν οι δεξαμενές του Λαυρίου και μαζί ο κίνδυνος «ολοκαυτώματος» μιας ολόκληρης αστικής περιοχής. Αλλά κάπου κολλάει όπως όλα, μαντέψτε πού… Θέμα Δένδια είναι και μόνο, ας το δει λοιπόν, μην έχουμε τίποτα δράματα.
Εθνική Τράπεζα: Εξοδος στη Σαουδική Αραβία και restart στις τραπεζοασφάλειες
-Κινείται η Εθνική Τράπεζα για το άνοιγμα στις αγορές των αραβικών χωρών και ήδη τρέχει τις σχετικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε στην ομάδα της Εθνικής Τράπεζας ως Διευθύνων Σύμβουλος για την περιοχή της Μέσης Ανατολής ο Ανδρέας Καλής από την Olayan Financing Company. Η Εθνική ανοίγει Γραφείο Αντιπροσωπείας στη Σαουδική Αραβία με focus διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια, συμβουλευτικές υπηρεσίες και investment banking. Η τράπεζα φαίνεται να αναζητά και άλλους ανθρώπους σε αυτόν τον τομέα, όπως έναν επικεφαλής διοργάνωσης κοινοπρακτικών δανείων, δεδομένου ότι ανοίγουν δουλειές στην περιοχή. Οσον αφορά το άλλο μέτωπο, αυτό του bankassurance, θεωρείται περίπου βέβαιο πως η Εθνική Τράπεζα θα ανακοινώσει μαζί με τα αποτελέσματα του 2025 -προσδιορίζονται για τέλος Φεβρουαρίου- τον σχεδιασμό της στις τραπεζοασφάλειες. Εκτιμάται ότι η ανακοίνωση θα αφορά την NN Hellas σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες υγείας, αλλά και συμμετοχή στον ελληνικό βραχίονα της πολυεθνικής, όπως επίσης και μια ακόμη συμφωνία σε ό,τι αφορά τον κλάδο των ζημιών. Η τράπεζα πρέπει να στήσει έναν αρκετά διαφορετικό μηχανισμό από τον υφιστάμενο στο δίκτυό της, καθώς όσο είχε τη συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική η εταιρεία διέθετε δικό της δίκτυο ασφαλιστών που έτρεχε τις πωλήσεις και η τράπεζα συνεπικουρούσε. Τώρα οι πωλήσεις θα βασιστούν στα καταστήματα της τράπεζας τα οποία πρέπει να τρέχουν τις πωλήσεις, εξέλιξη που απαιτεί διαφορετική οργάνωση, εκπαιδευμένους ανθρώπους στα καταστήματα και ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων.
Γιατί πετάει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Η Santander δεν είναι Jefferies, ούτε Wood, δηλαδή δεν είναι χρηματιστηριακή εταιρεία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες και ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε ασχοληθεί με ελληνικό χρηματιστήριο. Αποφάσισε να το κάνει τώρα, με την πρόσφατη 90σέλιδη έκθεσή της για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έθεσε τιμή-στόχο τα 49 ευρώ και βλέπει τον πάτο της μετοχής στα 30 ευρώ και την κορυφή στα 62. Είναι περίεργο που η Santander δεν επέλεξε για το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά μια μετοχή του MSCI Standard που κάνουν τους μεγάλους τζίρους και είναι πιο αναγνωρίσιμες στους αναλυτές και τα funds. Ακόμη πιο περίεργο είναι ότι τόσες εκθέσεις έχουν βγει για ελληνικές μετοχές από σοβαρά σπίτια, αλλά καμιά ως τώρα δεν δημιούργησε τέτοιον αγοραστικό πανικό. Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πήγε από το 25,5 στα 30 ευρώ σε τρεις συνεδριάσεις και αυτό έγινε γιατί υπήρξε πραγματικό και ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον. Ενας επαγγελματίας που βλέπει ευκαιρία στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και θέλει να μαζέψει, π.χ. 2 εκατομμύρια μετοχές, σπάει την εντολή σε διαφορετικές χρηματιστηριακές, βάζει όρια, κάνει στάσεις, γυρνάει την εντολή να μη φαίνεται ότι υπάρχει αγοραστής κ.λπ. Στην περίπτωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κάποιος-κάποιοι αγόραζαν σαν να μην υπάρχει αύριο, επειδή προφανώς θεωρούν τη μετοχή φθηνή στα 30 ευρώ. Ναι, πράγματι, η ΓΕΚ έχει το μεγάλο αβαντάζ των παραχωρήσεων. Φέτος θα δούμε την Εγνατία να δουλεύει, του χρόνου το αεροδρόμιο, τέλη 27 -αρχές 28- το καζίνο, κάπου εκεί ο ΒΟΑΚ κ.οκ. Είναι μια δουλειά που ωριμάζει και υπόσχεται σημαντικά κέρδη, αλλά δεν φαίνεται να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για βιασύνες για όποιον θέλει να τοποθετηθεί. Σύμφωνα με άλλο σενάριο που κυκλοφόρησε στην αγορά, είναι πιθανόν να δούμε τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον MSCI Standard στην προσεχή αναθεώρηση. Με δυο λόγια, η στήλη καταλήγει ότι πιθανότατα η έκθεση της Santander είναι η κορυφή του παγόβουνου, που έδειξε στην αγορά ότι κάτι μεγάλο γίνεται στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τι είναι, πόσο καιρό θα πάρει να εκδηλωθεί και για άλλα ανάλογα ερωτήματα, τις απαντήσεις διαθέτει μόνον ο Γ. Περιστέρης.
Ο Κόμαρεκ “κλείδωσε” μέσω PrizePicks τις ΗΠΑ
-Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη στρατηγική της Allwyn μπήκε στη θέση του. O όμιλος του Κάρελ Κόμαρεκ ολοκλήρωσε έναντι 1,53 δισ. δολαρίων την εξαγορά της PrizePicks που αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα daily fantasy sports στις ΗΠΑ. Η απόκτηση του 62,3% της αμερικανικής εταιρείας (η αρχική συμφωνία είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο) δημιουργεί προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη νέων προϊόντων, βελτιστοποίηση της εμπειρίας πελάτη μέσω data-driven προσεγγίσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε αγορές ψηφιακής ψυχαγωγίας σε μια τεράστια αγορά όπως οι ΗΠΑ και όχι μόνο. Η προσθήκη της PrizePicks στο χαρτοφυλάκιο της Allwyn θεωρείται κομβική καθώς εκτός του ότι θα ενισχύσει τα μεγέθη του ομίλου κατά περίπου 270 εκατ. ευρώ, επιτρέπει στον όμιλο να αποκτήσει παρουσία σε σχεδόν κάθε πολιτεία των ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά τη συνένωση ΟΠΑΠ-Allwyn προχωρά εντός σχεδιασμού, με την επόμενη κομβική ημερομηνία να είναι η 9η Φεβρουαρίου, όταν και εκπνέει η προθεσμία για την εξάσκηση ή μη του δικαιώματος εξόδου από όσους μετόχους καταψήφισαν την πρόταση στην έκτακτη ΓΣ στις 7/1. Όσο πλησιάζει η προθεσμία τόσο μεγαλώνει η εκτίμηση πως το ποσοστό των διαφωνούντων θα μειωθεί, καθώς το προσφερόμενο χρηματικό αντάλλαγμα των 19,04 ευρώ ανά μετοχή είναι μικτό, θα αφαιρεθούν από αυτό τα δικαιώματα εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης και ο αναλογούν φόρος πώλησης, ενώ η καταβολή του θα γίνει εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής που υπολογίζεται έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου. Την ίδια στιγμή η Allwyn συνεχίζει να αγοράζει μέσω Χ.Α. μετοχές του ΟΠΑΠ, με την τιμή ωστόσο να έχει υποχωρήσει αισθητά, στα 17,87 ευρώ.
Ο νέος… δισεκατομμυριούχος
-Δεν μπήκε στη λίστα… Forbes, αλλά πρέπει να γίνει αναφορά στην Καπνοβιομηχανία Καρέλια, καθώς μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων (στο 1,004 δισ. ευρώ η αποτίμηση). Στα 364 ευρώ έκλεισε η μετοχή, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγράψει τον Σεπτέμβριο του 2023. Σημειώνεται ότι στον πρόσφατο έλεγχο για την επάρκεια διασποράς, η Καρέλιας έλαβε παράταση για έξι επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου, προκειμένου να βελτιώσει το free float.
Ραντεβού για μεγέθη και προγράμματα στο Λονδίνο
-Η Τρ. Πειραιώς ανακοίνωσε το οικονομικό της ημερολόγιο του 2026 και προσδιόρισε την ημερομηνία που θα κάνει γνωστά τα αποτελέσματα του 2025. Αυτή λοιπόν είναι η 26η Φεβρουαρίου και κάπου εκεί αναμένονται και οι ανάλογες ανακοινώσεις από τις άλλες συστημικές τράπεζες. Επίσης, μια εβδομάδα μετά -και συγκεκριμένα στις 5 Μαρτίου- θα πραγματοποιήσει εκδήλωση-ενημέρωση στο Λονδίνο υπό τον τίτλο Capital Markets Day 2026 όπου εκεί θα αποκαλυφθούν τα καινούρια σχέδια στρατηγικής της τράπεζας που περιλαμβάνουν πολύ "Εθνική Ασφαλιστική" μεταξύ άλλων. Η Τρ. Πειραιώς δεν είναι φυσικά η μόνη τράπεζα που σχεδιάζει Capital Markets Day στο Λονδίνο. To δεύτερο τρίμηνο προγραμματίζει αντίστοιχη επενδυτική ημερίδα η Alpha Bank.
Η επόμενη κίνηση της ΔΕΗ στη λιανική
-Ο Όμιλος της ΔΕΗ αξίζει σήμερα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κάτι παραπάνω από 8,5 δισ. ευρώ και με βάση τις προβλέψεις της διοίκησης και των αναλυτών, το Ρ/Ε της μετοχής, με τα κέρδη του 2026 μόλις ξεπερνά το 10. Η διοίκηση Στάσση είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει το δίκτυο λιανικής που έχει αποκτήσει με την Κωτσόβολος και γι’ αυτό βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της αλυσίδας Αμοιρίδης-Σαββίδης. Πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι το τίμημα που προσφέρει η ΔΕΗ κυμαίνεται στα 60 εκατ. ευρώ. Μόλις 9 μήνες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της «Κωτσόβολος» (Απρίλιος 2024, 200 εκατ. ευρώ) η ΔΕΗ θέλει να συμπληρώσει την εικόνα της στρατηγικής μετασχηματισμού του ομίλου σε ολοκληρωμένο energy ecosystem. Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι ο αποκλειστικός διανομέας των Morris, F&U, United και Miyato General. Για τον όμιλο ΔΕΗ, που ήδη κατέχει 97 καταστήματα Κωτσόβολος σε Ελλάδα και Κύπρο, η προσθήκη της Αμοιρίδης φέρνει κάτι διαφορετικό: ισχυρή παρουσία στο B2B κανάλι, δίκτυο διανομής σε περιφερειακές αγορές, και επέκταση στον χώρο των ηλεκτρικών συσκευών. Η στρατηγική είναι σαφής: Συνδυασμός ηλεκτρικής ενέργειας με συσκευές, σταυροειδείς πωλήσεις φωτοβολταϊκών μέσω των καταστημάτων και φυσικά προώθηση του DEH Smart Home solutions. Εφόσον επαληθευτούν οι πληροφορίες, ο όμιλος ΔΕΗ θα είναι ο μόνος utility οργανισμός στην Ελλάδα με πλήρη κάθετη ολοκλήρωση στα ηλεκτρικά. Από την πρίζα, μέχρι τη συσκευή που συνδέεται σε αυτή.
Το έξυπνο παιχνίδι των Ελλήνων εφοπλιστών και πώς η υπομονή γίνεται χρυσός
-Σε μια ναυλαγορά που εδώ και καιρό ταλαντεύεται ανάμεσα σε ακραίες καταστάσεις, οι Έλληνες πλοιοκτήτες δηλώνουν διακριτικά την παρουσία τους, ενώ ο κορεατικός γίγαντας Sinokor Maritime κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας. Η θυελλώδης κίνηση της Sinokor να υπογράψει μακροχρόνια ναυλοσύμφωνα τις τελευταίες εβδομάδες, για 14 υπερ-δεξαμενόπλοια-VLCC, παρουσιάζεται ως αλλαγή παιχνιδιού. Την ίδια ώρα, η ελληνική στρατηγική δείχνει μια παράλληλη πραγματικότητα. Μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι κλειδώνουν μακροχρόνια συμβόλαια που διασφαλίζουν σταθερό εισόδημα και, ίσως πιο σημαντικό, διατηρούν διαπραγματευτική δύναμη σε μια VLCC αγορά που ξαφνικά θερμαίνεται. Αρκεί να δει κανείς την τριετή ναύλωση της Maran Mars (300.000 dwt) της Μαρίας Αγγελικούση από την Aramco Trading στα $52.000 τη μέρα. Πρόκειται για στοχευμένη, στρατηγική τοποθέτηση ενός από τα πιο ιστορικά ελληνικά ονόματα, εξασφαλίζοντας σταθερά έσοδα σε μια αγορά που τώρα αγγίζει σχεδόν τα $80.000/μέρα για σύγχρονα VLCCs. Η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη έχει επίσης μπει στο παιχνίδι υψηλού ρίσκου με στρατηγικό τρόπο αφού πληροφορίες λένε ότι η Trafigura βρίσκεται σε διαδικασία να αγοράσει τα δύο VLCC της Evalend, Serendipity και Hunter (299.936 και 299.940 dwt, αντίστοιχα, κατασκευής 2021), σε σταθερή τιμή $125 εκατ. το καθένα. Παράλληλα, η συμφωνία πενταετούς ναύλωσης της Navios της Αγγελικής Φράγκου με τη Mitsui OSK Lines για τη Nave Allegro στα $44.000/μέρα ακολουθεί το ίδιο playbook: τα ελληνόκτητα πλοία αποδίδουν σταθερά. Οι εντυπωσιακές κινήσεις, όπως η Sinokor, κυριαρχούν στα headlines, αλλά οι Έλληνες παίζουν ένα διαφορετικό, ίσως πιο έξυπνο παιχνίδι. Σε μια εποχή ακραίων διακυμάνσεων, η στρατηγική τους ευνοεί σταθερές αποδόσεις και διαπραγματευτική ισχύ, ενώ οι άλλοι τρέχουν για εντυπώσεις. Στους διαδρόμους της Wall Street θα το έλεγαν risk-adjusted alpha.
Το παρασκήνιο για τα κτυπήματα ελληνόκτητων πλοίων
-Στους διπλωματικούς κύκλους, τα δύο πρόσφατα κτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα δεν αντιμετωπίζονται ως απλές επιθέσεις χαμηλής έντασης, αλλά ως στοχευμένες ενέργειες με σαφές αποτύπωμα ισχύος. Η ανάγνωση που κυριαρχεί είναι ότι δεν επιλέχθηκαν τυχαίοι στόχοι. Άλλωστε στόχοι τρομοκρατικών ενεργειών έχουν γίνει και άλλα ελληνικά πλοία όπως στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Μεσόγειο. Επιλέγονται πλοία ελληνικών συμφερόντων, δηλαδή πλοία ενός ναυτιλιακού τομέα που ελέγχει περίπου το 61% της ευρωπαϊκής και το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Αυτό το μέγεθος καθιστά την ελληνόκτητη ναυτιλία κρίσιμο κρίκο της παγκόσμιας αλυσίδας μεταφορών και, ταυτόχρονα, έναν ιδανικό «πολλαπλασιαστή πίεσης». Στο παρασκήνιο εκτιμάται ότι μέσω της στοχοποίησης ελληνικών συμφερόντων πλοίων επιδιώκεται να σταλεί μήνυμα όχι μόνο προς την Ελλάδα, ότι η ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών οδών δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη χωρίς ενεργό πολιτική και επιχειρησιακή παρουσία. Όπως επισημαίνουν διπλωματικοί κύκλοι, οι επιθέσεις αυτού του τύπου έχουν περιορισμένο στρατιωτικό κόστος, αλλά σημαντικό πολιτικό και οικονομικό αποτέλεσμα. Επηρεάζουν ασφαλιστικές καλύψεις, ναύλους, επιλογές δρομολογίων και, τελικά, τη διεθνή ενεργειακή και εμπορική σταθερότητα. Στους ίδιους κύκλους επισημαίνεται ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία, επειδή δραστηριοποιείται νόμιμα και εκτός καθεστώτων κυρώσεων, προσφέρεται για «γκρίζες» πιέσεις χωρίς άμεση διεθνή κατακραυγή. Η Αθήνα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία για να αναδείξει ένα διαχρονικό έλλειμμα που είναι η απουσία ενιαίας στρατηγικής θαλάσσιας ασφάλειας. Οι επαφές σε επίπεδο ΕΕ, διεθνών οργανισμών και ναυτιλιακών φορέων δεν περιορίζονται πλέον στην καταγραφή περιστατικών, αλλά κινούνται προς την κατεύθυνση κοινής αξιολόγησης απειλών και πιθανής θεσμικής απάντησης. Για την ελληνόκτητη ναυτιλία, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο την ασφάλεια των πλοίων της, αλλά τη θέση της ως βασικού παράγοντα ισορροπίας στο παγκόσμιο εμπόριο. Για αυτό τον λόγο είχαμε την άμεση αντίδραση των υπουργείων Εξωτερικών και Ναυτιλίας με συσκέψεις για χάραξη στρατηγικής, καθώς και την παρέμβαση της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με ανακοίνωση-μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
Ο Αγαπητός φέρνει πλοίο στον Αργοσαρωνικό
-Το γράφαμε την Παρασκευή ως πληροφορία, όμως μέσα στο ΣΚ οι πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο Αντώνης Αγαπητός φέρνει δεύτερο ταχύπλοο για να το διπλώσει εκεί όπου δραστηριοποιείται το Speed Cat I υπό το σινιάλο της Alpha Lines. Το όνομα που ακούγεται είναι “ESCHILLO” και σχεδιάζει να το φέρει ρυμουλκούμενο από την Ιταλία. Είναι ναυπηγημένο το 2006. Όπως διαφαίνεται, στον Αργοσαρωνικό θα γίνουν ωραία πράγματα την προσεχή τουριστική περίοδο. Οψόμεθα.
Νέα ρεκόρ στο Χρηματιστήριο
-Εκτός από το ρεκόρ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που λέγαμε και παραπάνω, όπου η μετοχή έπιασε τιμές που έχει να δει από τον Νοέμβριο του 1999, σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε ο ΔΑΑ, με τον τίτλο του αεροδρομίου Αθηνών να εδραιώνεται πάνω από τα 11 ευρώ. Νέα ρεκόρ πέτυχαν και οι Viohalco-Cenergy, φτάνοντας στα 12,26 ευρώ και τα 17 ευρώ, αντίστοιχα. Στον αντίποδα, σε χαμηλό εννέα μηνών διαπραγματεύεται η Jumbo, με τους επενδυτές να προσπαθούν ακόμη να «χωνέψουν» τη μείωση της τιμής-στόχου και την υποβάθμιση της σύστασης από τη Citi. Από τότε που δημοσιεύθηκε η έκθεση του αμερικανικού οίκου, η μετοχή έχει υποχωρήσει σωρευτικά πάνω από 5%, με τη στήριξη των 26 ευρώ να τίθεται υπό αμφισβήτηση.
Οι ασταμάτητες τράπεζες
-Ένα από τα δυναμικότερα ξεκινήματα των τελευταίων ετών πραγματοποιούν οι τράπεζες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας σημειώσει κέρδη 14,3% στις πρώτες δέκα συνεδριάσεις του 2026. Η Eurobank κινείται σε υψηλά 10 και πλέον ετών, οδεύοντας ολοταχώς προς τα 4 ευρώ για πρώτη φορά από αρχές Νοεμβρίου 2015. Το «οχυρό» των 8 ευρώ έριξε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία διαπραγματεύεται σε τιμές που είχε να δει από τον Μάρτιο 2021. Παράλληλα, η Τρ. Πειραιώς έγινε η τέταρτη εισηγμένη με 11ψήφια αποτίμηση, μετά την Coca-Cola HBC, την Εθνική και τη Eurobank, καθώς η κεφαλαιοποίησή της αγγίζει πλέον τα 10 δισ. ευρώ.
Πόσο φθηνό είναι το Χρηματιστήριο της Αθήνας
-Και επειδή είπαμε παραπάνω για τα ρεκόρ στο Χ.Α., το worldperatio.com (ή World PE Ratio) είναι μια ειδική ιστοσελίδα που παρακολουθεί και δημοσιεύει τους δείκτες Price-to-Earnings (P/E) των χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως. Αξιολογεί τις αγορές σε διάφορα χρονικά πλαίσια (5, 10, 20 χρόνια) και τις κατηγοριοποιεί σε «Λογικές» (Fair), «Υπερτιμημένες» (Overvalued), «Ακριβές» (Expensive) και «Υποτιμημένες» (Undervalued). Στον τελευταίο πίνακα που δημοσίευσε το worldperatio.com, το Χρηματιστήριο της Νέας Ζηλανδίας φλερτάρει με P/E 30.04 και οι ΗΠΑ στο 27.07 χαρακτηρίζονται «ακριβές» σε κάθε χρονικό ορίζοντα. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο, παρά τις 5 διαδοχικές ανοδικές χρονιές, εμφανίζεται εντυπωσιακά φθηνό σε σχετική αποτίμηση. Με κεφαλαιοποίηση 154,3 δισ. ευρώ και Δείκτες P/E στα blue chips που κυμαίνονται κάτω από 10, η ελληνική αγορά διαπραγματεύεται ακόμη σε επίπεδα τιμών που θα θεωρούνταν «λογικά», ακόμη και σε σύγκριση με την επίσης χαρακτηρισμένη «λογική» Ινδία (P/E 24.11). Το ελβετικό Χρηματιστήριο με Ρ/Ε 23.62 θεωρείται υπερτιμημένο σε 5ετή βάση, ενώ η Αυστραλία στο 21.23 θεωρείται "ακριβή". Στην Ελλάδα ο τραπεζικός κλάδος με την απίστευτη τριψήφια επίδοση, προσφέρει ROE πάνω 15%, καλές μερισματικές αποδόσεις και μονοψήφιο P/E 8. Όλα αυτά σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων κατά την οποία όλοι οι διαχειριστές ξυπνούν και κοιμούνται με το «δάκτυλο στη σκανδάλη». Άλλωστε σήμερα, που η Wall Street γιορτάζει την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ με αργία, θα φανεί πώς βλέπουν το Χρηματιστήριο της Αθήνας οι Ευρωπαίοι διαχειριστές.
Ένας γνωστός μας Πορτογάλος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ
-Η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, υπό την προεδρία του Έλληνα ΥπΟικ Κυριάκου Πιερρακάκη, αναμένεται να καταλήξει στο όνομα του νέου αντιπροέδρου της ΕΚΤ, καθώς λήγει τον Μάιο η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος. Απ’ ό,τι φαίνεται η αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν θα φύγει από την ιβηρική χερσόνησο. Ανάμεσα στις 6 υποψηφιότητες (Πορτογαλία – Μάριο Σεντένο, Λετονία – Μάρτινς Καζάκς, Εσθονία – Μαντίς Μιούλερ, Φινλανδία – Ολι Ρεν, Λιθουανία – Ριμάντας Σάτζιους, Κροατία – Μπόρις Βούισιτς), οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι περισσότερες πιθανότητες έχει η υποψηφιότητα του πρώτου, πρώην υπουργού Οικονομικών και διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Πορτογαλίας, Μάριο Σεντένο. Οι Ισπανοί έχουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), οι Γάλλοι για έναν χρόνο ακόμη (μέχρι το 2027) έχουν την ηγεσία της ΕΚΤ, μια θέση που θα ήθελαν πολύ οι Ολλανδοί με τον Klaus Knott αλλά και οι Φινλανδοί με τον -πολύ γνωστό μας- Ολι Ρεν.
Η Goldman Sachs οπλίζεται (δια παν ενδεχόμενο) με μια έκδοση ρεκόρ
-Η Goldman Sachs ανοίγει τα χαρτιά της με 16 δισ. δολάρια. Ετοιμάζεται να εκδώσει τη μεγαλύτερη έκδοση ομολόγων στην ιστορία της Wall Street. Επισήμως, η Goldman Sachs δηλώνει ότι χρειάζεται τα λεφτά για ρευστότητα, αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους και γενικές εταιρικές ανάγκες. Από την άλλη πλευρά, είναι ενδιαφέρον ότι η «πιο έξυπνη τράπεζα της Wall Street» θέλει να κλειδώσει $16 δισ. στα σημερινά επίπεδα spreads και δεν περιμένει τα χαμηλότερα επιτόκια που προαναγγέλλει διαρκώς ο PotUS και οι συνεργάτες του. Γεγονός είναι ότι σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων γενικώς κινούνται σε υψηλά επίπεδα, αλλά τα credit spreads των τραπεζών με αξιολόγηση «επενδυτικής βαθμίδας Α» παραμένουν σχετικά χαμηλά. Την εποχή που η κυβέρνηση Τραμπ εξαγγέλλει «απορρύθμιση», η Goldman με βάση τη Βασιλεία ΙΙΙ αντιμετωπίζει νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Για κάποιον λόγο, που μόνο οι αναλυτές και η διοίκηση της GS γνωρίζουν, προτιμήθηκε η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας 16 δισ. δολαρίων σήμερα, παρά το 2027. Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να χρειάζεται η Goldman $16 δισ. για να μπει στον χορό των εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Νέο πρόσωπο για υποψήφιος πρόεδρος της FED
-Την περασμένη Πέμπτη, ο Πρόεδρος Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον πασίγνωστο διαχειριστή της BlackRock, Rick Rieder. Ο Rieder είναι Chief Investment Officer (CIO) of Global Fixed Income της BlackRock και διαχειρίζεται περίπου 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο αποκαλύφθηκε ότι ο RR είναι ένας από τους τέσσερις υποψηφίους στον τελικό κατάλογο για τη θέση του προέδρου της Federal Reserve, καθώς η θητεία του Τζερόμ Πάουελ λήγει στις 15 Μαΐου 2025. Στη συνάντηση της Πέμπτης παρευρέθηκαν επίσης η Susie Wiles (chief of staff), ο Σκοτ Μπέσεντ (υπουργός Οικονομικών) και ο Dan Scavino (deputy chief of staff). Το γεγονός ότι ο Τραμπ εξετάζει ένα κορυφαίο στέλεχος της Wall Street -της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως- για την ηγεσία της Fed, έχει αναστατώσει πάλι τη Νέα Υόρκη που έχει πάντα ως αγαπημένο θέμα συζήτησης -πώς να το πούμε κομψά- την πιθανή σύγκλιση μεταξύ των συμφερόντων της αγοράς και της νομισματικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η FED, μετά τον Μάιο.
