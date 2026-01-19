Φρέσκα κουλούρια στις δημοσκοπήσεις, η άνοδος της ΝΔ, το εύρημα για το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος Μαρία, μια βόμβα ναπάλμ στο Λαύριο (ΕΑΣ), Ελλην billionaire μη εφοπλιστής

Κλείσιμο

Λοιπόν η ΝΔ έχει μια σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με τον Δεκέμβριο -περί το 1,5%-2%, με τις αναγωγές πάντα- η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους που είδαν την πρώτη αύξηση «μετά μέτρων προϋπολογισμού-Πιερρακάκη» σε συντάξεις και μισθούς. Ρόλο επίσης έπαιξε και η λήξη του θέματος των αγροτών, υπό την έννοια ότι πληρώθηκαν οι επιδοτήσεις που τον Δεκέμβριο εκκρεμούσαν και τότε είχε φανεί η κάμψη της ΝΔ στους ερωτώμενους που είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ξεκαθαρίζω, για να μη λέμε υπερβολές, ότι αυτή η μιάμιση άντε δυο μονάδες σχεδόν πάνω-κάτω δεν είναι κάτι συγκλονιστικό ούτε «πανηγυρικό» για το κυβερνών κόμμα, αλλά όπως και να το κάνεις «δείχνει κάτι», σύμφωνα με την πηγή που μου έδωσε το ρεπορτάζ: «Το σημαντικό είναι ότι η δική μας η βελόνα κουνιέται ανάλογα με την περίοδο και τα γεγονότα» μου είπε. Η ΝΔ λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή και πάντα μαζί με τις αναγωγές, βρίσκεται περί το 30%-30,5%, αλλά το ενδιαφέρον είναι τι γίνεται από εκεί και κάτω που έχουμε ανατροπές. Τρία υφιστάμενα κόμματα -το ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος και η Ζωή- βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, στο φάσμα του στατιστικού λάθους, ενώ η Καρυστιανού μετριέται καθαρά δεύτερη στο 15% και ο Τσίπρας λίγο πιο κάτω από την πρόεδρο Μαρία. Να διευκρινίσω ότι εσείς δεν θα δείτε «επίσημο ποσοστό» σε κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί, από καμία κανονική δημοσκοπική εταιρεία. Αρα, τυπικά, θα εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με μια ελαφρά διαφορά από τη Ζωή και τον Βελό. Ο ΣΥΡΙΖΑ στα τάρταρα και η Λατινοπούλου αρκετά πιεσμένη στο όριο, το ΚΚΕ επίσης στα χαμηλά του.Το νέο εύρημα-έκπληξη-Από την έρευνα αυτή, που σίγουρα θα δείτε μέρος αυτής εντός της εβδομάδας, μου έκανε εντύπωση ότι για πρώτη φορά σημειώνεται μια διακριτή μετακίνηση από δυνητικούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ - μικρό αλλά διακριτό ποσοστό ξαναλέω. Ρώτησα πώς το εξηγεί η πηγή μου και μου είπε ότι «υπάρχει σοβαρός κεντρώος κόσμος που βλέπει το πανηγύρι που γίνεται στην αντιπολίτευση με την πρόεδρο Μαρία και τον Τσίπρα, τη Ζωή και τον Βελόπουλο και σκέφτεται τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Φαντάζονται την Καρυστιανού να διαπραγματεύεται με τον Ερντογάν… και την πληρώνει το ΠΑΣΟΚ», μου είπε χαμογελώντας και διευκρινίζοντας βεβαίως ότι κάνουμε εικασίες με δημοσκοπήσεις που γίνονται κάθε μήνα, ενώ απέχουμε 16 μήνες από τις εκλογές.Τελειώνει η σεμνή τελετή…-Σήμερα ο Κ.Μ υποδέχεται τους αγροτοπατέρες και έχει φροντίσει να ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι έξτρα λεφτά δεν υπάρχουν, καθώς ήδη δόθηκαν βελτιώσεις επί του πακέτου που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Μπορεί και οι αγροτοσυνδικαλιστές να κάνουν ηρωισμούς, όμως καμία διάθεση δεν έχουν να μείνουν στα μπλόκα έπειτα από δύο μήνες. Χρειάζεται λοιπόν ένα…τυράκι στα λεγόμενα «τεχνικά» θέματα, προκειμένου να τους δοθεί μια αφορμή εξόδου. Και αν όμως αποφασίσουν να κάνουν τους σκληρούς μετά τη συνάντηση, ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ασχοληθεί άλλο, με δεδομένο ότι η κοινωνία έχει ήδη πάρει το βλέμμα της από τις κινητοποιήσεις. Και, όπως λέει και στις δημόσιες τοποθετήσεις του, υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες.Μητσοτάκης – ExxonMobil στο Νταβός με φόντο τις έρευνες υδρογονανθράκων-Στο ίδιο πάνελ με τον επικεφαλής της ExxonMobil, Darren Woods, σε μια συζήτηση για το πώς η Ευρώπη μπορεί να ξεφύγει από τη στασιμότητα, θα καθίσει την ερχόμενη Πέμπτη ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Η συνεδρία, με τίτλο «Europe Is Treading Water, How Can It Make Waves?», φέρνει στο ίδιο τραπέζι πολιτικούς, τραπεζίτες και κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας οικονομίας. Μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό θα συμμετάσχουν ο Ιρλανδός Taoiseach Micheál Martin, η πρόεδρος της European Investment Bank Nadia Calviño και ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank Christian Sewing. Πρόκειται για ένα πάνελ που αποτυπώνει τη διασταύρωση πολιτικής ισχύος, χρηματοδότησης και επιχειρηματικών αποφάσεων, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά τρόπους επανεκκίνησης της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης. Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή παραγωγικότητα παραμένει στάσιμη, με βασικά εμπόδια το επενδυτικό κενό και το υψηλό ενεργειακό κόστος, όπως επισημαίνεται και στην Έκθεση Ντράγκι. Στο επίκεντρο τίθεται ο ρόλος των επενδύσεων στην ενέργεια -παράλληλα με την πράσινη μετάβαση- ως παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Ωστόσο, η παρουσία του επικεφαλής της ExxonMobil προσδίδει στη συζήτηση μια επιπλέον, άτυπη αλλά ουσιαστική διάσταση για την Ελλάδα. Η αμερικανική εταιρεία αποτελεί βασικό διεθνή παίκτη -μαζί με τη Chevron- στις παραχωρήσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ενώ έχει επεκτείνει την παρουσία της στη χώρα με τη συμμετοχή της στο Block 2 του Ιονίου. Πρόκειται για περιοχές που, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, θα μπορούσαν να μεταβάλουν τον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας και να ενισχύσουν τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις τον Νοέμβριο, ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil John Ardill, από την Αθήνα, τοποθέτησε χρονικά την απόφαση για ερευνητική γεώτρηση ακόμη και εντός του 2026, με προοπτική υλοποίησης το 2027 και έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Στο Block 2 του Ιονίου έχει ήδη εντοπιστεί ταμιευτήρας ανθρακικών πετρωμάτων σε βάθος περίπου 4.000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με δυνητικό κοίτασμα που εκτιμάται στα 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τη διαχείριση της παραχώρησης κατά την ερευνητική περίοδο διατηρεί η Energean. Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι, καθώς θα κρίνουν αν τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα θα μετατραπούν σε δεσμευτικές αποφάσεις.«Φρένο» στα ασφάλιστρα-Τις προηγούμενες μέρες σας έγραψα για το μήνυμα του Θεοδωρικάκου προς τις ασφαλιστικές εταιρείες -που πήγαιναν για αυξήσεις ως και 15% στα ασφάλιστρα υγείας- να συγκρατηθούν. Μάλιστα, είχε γίνει και σχετικό ραντεβού και φαίνεται ότι η συμφωνία κυρίων θα τηρηθεί από τη μεριά των ασφαλιστικών που προσανατολίζονται μεν σε αυξήσεις, αλλά σε μονοψήφια επίπεδα, όπως έγινε και πέρυσι, λαμβάνοντας υπόψιν τα μεγέθη του πληθωρισμού. Ελεύθερη είναι η αγορά βεβαίως, αλλά δεν μπορεί να είναι και ασύδοτη.Πολυκοσμία στο Προεδρικό-Μετά τον Καραμανλή που επισκέφθηκε την Προεδρία την περασμένη Τετάρτη, ο Τασούλας αναμένει τον Κ.Μ που θα πραγματοποιήσει τη μηνιαία ενημέρωσή του προς τον ΠτΔ, την προσεχή Τρίτη. Και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, είναι προγραμματισμένο το ραντεβού Τασούλα με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Τασούλας γενικά επιχειρεί να βρεθεί ένα αντίβαρο στην πόλωση, συνομιλώντας και με τους πρώην πρωθυπουργούς. Ήδη έχει γίνει επαφή με τον Αντώνη Σαμαρά και με τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι τις επόμενες μέρες θα φιξάρουν τη συνάντησή τους με τον ΠτΔ.Πρόεδρος Μαρία-Down Town