Επιστροφή ενοικίου: Πληρώνονται οι τελευταίοι δικαιούχοι στις 15/1
Τελευταία φάση επιστροφής ενοικίου - Περίπου 24.000 δικαιούχοι δεν έχουν λάβει την επιστροφή λόγω έλλειψης έγκυρου IBAN, με υποχρέωση δήλωσης μέσω myAADE
Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου, με νέα πληρωμή που αφορά τους δικαιούχους οι οποίοι υπέβαλαν τραπεζικά στοιχεία ή προχώρησαν σε διορθώσεις δηλώσεων μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.
-Υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.
-Διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1 (στοιχεία εκμισθωτή, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό παροχής κ.λπ.). πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά.
-Είχαν εκκρεμότητες στα στοιχεία τους που επιλύθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου
Η διαδικασία πίστωσης θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους δικαιούχους.
Tουλάχιστον 24.000 δικαιούχοι δεν έχουν λάβει ακόμη χρήματαΗ καταβολή αυτή θα αφορά μόνο όσους προχώρησαν από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2025 στην υποβολή της αρχικής δήλωσης ή τροποποίησαν τα στοιχείων τους κατά το διάστημα αυτό για το φορολογικό έτος 2024.
Η επιστροφή ενοικίουΟυσιαστικά τα ποσά του εν λόγω επιδόματος θα δοθούν σε όσους:
