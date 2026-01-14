Εκρηκτικό ράλι τιμών στα πολύτιμα μέταλλα, νέο ιστορικό ρεκόρ για το ασήμι
Ασήμι και χρυσός εκτοξεύονται σε νέα υψηλά, με ώθηση από γεωπολιτικούς κινδύνους, ανησυχίες για τη Fed και ισχυρές επενδυτικές ροές, καθώς οι αγορές προεξοφλούν περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής
Το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χρυσός πλησίασε σε ιστορικό υψηλό, καθώς οι επιθέσεις κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η προοπτική περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων και ένα τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον έδωσαν νέα ώθηση σε ένα εκρηκτικό ράλι στα πολύτιμα μέταλλα.
Το «λευκό μέταλλο» εκτινάχθηκε έως και 5,3%, αγγίζοντας τα 91,5535 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χρυσός βρέθηκε σε απόσταση μικρότερη των 10 δολαρίων από ιστορικό ρεκόρ. Ο υποκείμενος πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο δεν αποδείχθηκε τόσο υψηλός όσο υπήρχαν φόβοι, ωστόσο οικονομολόγοι σημείωσαν ότι τα στοιχεία ήταν τεχνητά «συμπιεσμένα» λόγω του μεγαλύτερου σε διάρκεια κυβερνητικού shutdown. Η Fed αναμένεται να παγώσει τις μειώσεις επιτοκίων για αρκετούς μήνες, ωστόσο οι αγορές παραγώγων προεξοφλούν τουλάχιστον δύο ακόμη μειώσεις αργότερα μέσα στο έτος.
Τα πολύτιμα μέταλλα ξεκίνησαν δυναμικά τη φετινή χρονιά, χτίζοντας πάνω στα εντυπωσιακά ράλι του 2025, με την προοπτική ποινικής δίωξης κατά του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, να αναζωπυρώνει ανησυχίες για την ανεξαρτησία της νομισματικής αρχής. Κεντρικοί τραπεζίτες σε όλο τον κόσμο έσπευσαν να στηρίξουν τον Πάουελ, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ.
Η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια ενισχύθηκε επίσης από τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τις ανανεωμένες απειλές του για κατάληψη της Γροιλανδίας, καθώς και τις βίαιες διαδηλώσεις στο Ιράν, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος. Η Citigroup αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τον χρυσό και το ασήμι στα 5.000 και 100 δολάρια ανά ουγγιά αντίστοιχα.
