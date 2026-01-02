«Αποστολή εξετελέσθη» για την EBRD μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ, EBRD) ήρθε στην Ελλάδα το 2015– σε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της νεότερης οικονομικής μας ιστορίας.



Άλλωστε, αυτή ακριβώς είναι η φύση και η αποστολή της Τράπεζας: να παρεμβαίνει σε οικονομίες που δοκιμάζονται και να «υποστηρίζει τη μετάβαση σε επιτυχημένες οικονομίες της αγοράς», ενισχύοντας τον ιδιωτικό τομέα και βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης.



H εντολή της ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025. Σε αυτή τη δεκαετία παρουσίας της στη χώρα, η EBRD επένδυσε περισσότερα από 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 120 έργα, καλύπτοντας τομείς-κλειδιά της ελληνικής οικονομίας, από τον εταιρικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα έως την ενέργεια και τις υποδομές. Δέκα χρόνια μετά, η αποχώρησή της από την Ελλάδα συνιστά μία ακόμη επιβεβαίωση ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει γυρίσει σελίδα.



Η Charlotte Ruhe, managing director της EBRD για τη ΝΑ Ευρώπη, εργάστηκε επί μία δεκαετία στενά με την Ελλάδα, σε αυτό που η ίδια περιγράφει χαρακτηριστικά στο newmoney ως μια συνεργασία που ξεκίνησε «ως μια σχέση διαχείρισης κρίσεων» και εξελίχθηκε «σε μια ώριμη συνεργασία, βασισμένη στην εμπιστοσύνη και στους κοινούς στόχους».



Στη συνέντευξη που παραχώρησε, μίλησε για την απόσταση που έχει διανύσει η ελληνική οικονομία, τις προκλήσεις που επιμένουν, αλλά και για το τι σημαίνει για τη χώρα η ταυτόχρονη έξοδος της EBRD και η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.





Διαβάστε τη συνέντευξη στο newmoney.gr