Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιστροφή στη δράση με stock picking στα υψηλά 16ετίας

Κρατά επαφή με τα επίπεδα Μαρτίου 2010 - Απόδοση άνω του 2% τον Δεκέμβριο και σχεδόν 45% φέτος - Η ΕΧΑΕ προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω των εξελίξεων με την ακυρωθείσα γενική συνέλευση