Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιστροφή στη δράση με stock picking στα υψηλά 16ετίας
Κρατά επαφή με τα επίπεδα Μαρτίου 2010 - Απόδοση άνω του 2% τον Δεκέμβριο και σχεδόν 45% φέτος - Η ΕΧΑΕ προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω των εξελίξεων με την ακυρωθείσα γενική συνέλευση
Σε κλίμα συσσώρευσης επανήλθε στις συναλλαγές το ελληνικό χρηματιστήριο μετά την τριήμερη ανάπαυλα λόγω Χριστουγέννων. Κινήσεις περιορισμένης έκτασης αναμένονται από τους traders σήμερα και στις υπόλοιπες δύο συνεδριάσεις του 2025, σταθμίζοντας τις προοπτικές της νέας χρονιάς. Η εγχώρια αγορά παραμένει κοντά στα πρόσφατα υψηλά της, μέσα σε περιβάλλον χαμηλής ρευστότητας και περιορισμένου όγκου συναλλαγών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (29/12), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.126,68 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.126,07 (χαμηλό ημέρας) και των 2.131,37 μονάδων (υψηλό ημέρας). Η συνεδρίαση αναμένεται να συνεχιστεί σε ήπιους ρυθμούς, με τάσεις συσσώρευσης και παρόμοιο συναλλακτικό μοτίβο με αυτό της εορταστικής περιόδου της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ το ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί σε επιλεγμένα «χαρτιά».
Από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών εκκίνησε σήμερα η Λεωφόρος Αθηνών. Στην τελευταία συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης (23/12) ο ΓΔ είχε κλείσει στις 2.127,79 μονάδες. Το αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο αποτελούν οι 2.137,37 μονάδες της 29ης Μαρτίου 2010. Με τρεις συνεδριάσεις -μαζί με τη σημερινή- να απομένουν για να ολοκληρωθεί το 2025, το ΧΑ ενισχύεται πάνω από +2% τον Δεκέμβριο και καταγράφει απόδοση σχεδόν +45% φέτος.
