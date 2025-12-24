Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Χρονιά των μεγάλων deals το 2025 – Αύξηση 41%, άγγιξαν τα $4,8 τρισ.

Το β' εξάμηνο του 2025 στρατηγικές εταιρείες και εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου έκαναν τολμηρές κινήσεις για να τοποθετηθούν στρατηγικά για το μέλλον - Σε ποιους κλάδους έγιναν οι περισσότερες συμφωνίες σε ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, Μέση Ανατολή, Ιαπωνία και Ινδία