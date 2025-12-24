Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Χρονιά των μεγάλων deals το 2025 – Αύξηση 41%, άγγιξαν τα $4,8 τρισ.
Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Χρονιά των μεγάλων deals το 2025 – Αύξηση 41%, άγγιξαν τα $4,8 τρισ.
Το β' εξάμηνο του 2025 στρατηγικές εταιρείες και εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου έκαναν τολμηρές κινήσεις για να τοποθετηθούν στρατηγικά για το μέλλον - Σε ποιους κλάδους έγιναν οι περισσότερες συμφωνίες σε ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, Μέση Ανατολή, Ιαπωνία και Ινδία
Η χρονιά που πλησιάζει στο τέλος της χαρακτηρίστηκε από σημαντικά γεγονότα στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Η αύξηση των mega deals από το καλοκαίρι και μετά κυρίως, ανανέωσε την αισιοδοξία των συναλλασσόμενων ότι θα ακολουθήσει δραστηριότητα στην ενδιάμεση αγορά, θέτοντας τις βάσεις για ένα ισχυρότερο 2026. Σημειώνεται ότι η ενδιάμεση αγορά (M&A – Mergers & Acquisitions) αναφέρεται σε συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιρειών, που αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες στον επιχειρηματικό κόσμο, με την αξία των συμφωνιών να φτάνει σε δισεκατομμύρια (όπως συνέβη στον ενεργειακό κλάδο το 2024), με παραδείγματα να καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως η φαρμακοβιομηχανία, επηρεάζοντας τη δομή της αγοράς.
Μετά τη στασιμότητα που παρατηρήθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος λόγω της αβεβαιότητας που ακολούθησε την Ημέρα της Απελευθέρωσης στις ΗΠΑ στις 2 Απριλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 είδε στρατηγικές εταιρείες και εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου να κάνουν τολμηρές κινήσεις για να τοποθετηθούν στρατηγικά για το μέλλον.
