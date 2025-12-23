Η Saks στον αστερισμό της πτώχευσης – Σε δεινή θέση παρά την άντληση δισεκατομμυρίων

Λογιστικές απώλειες άνω του ενός δισ. δολαρίων για τους ομολογιούχους μετά τη σύμπραξη με τη Neiman Marcus - Ως τις 30 Δεκεμβρίου ο όμιλος πολυτελών brands πρέπει να αποπληρώσει χρέος άνω των 100 εκατ. δολαρίων που λήγει