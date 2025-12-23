Η Saks στον αστερισμό της πτώχευσης – Σε δεινή θέση παρά την άντληση δισεκατομμυρίων
Λογιστικές απώλειες άνω του ενός δισ. δολαρίων για τους ομολογιούχους μετά τη σύμπραξη με τη Neiman Marcus - Ως τις 30 Δεκεμβρίου ο όμιλος πολυτελών brands πρέπει να αποπληρώσει χρέος άνω των 100 εκατ. δολαρίων που λήγει
Η Saks Global Enterprises, που έχει υπό τη διαχείρισή της μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων όπως Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman και Neiman Marcus, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα και εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση πτώχευσης βάσει του άρθρου 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα, ως ύστατη λύση για να αντιμετωπίσει τη δυσμενή της θέση.
Η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικά περιορισμένα περιθώρια κινήσεων ενόψει μιας πληρωμής χρέους άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων που λήγει στα τέλη του μήνα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση. Παράλληλα, εξετάζει και άλλες επιλογές για να ενισχύσει τη ρευστότητά της, όπως η άντληση επείγουσας χρηματοδότησης ή η πώληση περιουσιακών στοιχείων. Σε κάποιες πρόσφατες συζητήσεις με πιστωτές, έχει τεθεί επί τάπητος και η πιθανότητα χρηματοδότησης «debtor-in-possession» (χρηματοδότηση κατά τη διαδικασία πτώχευσης).
