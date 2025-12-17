Εγκύκλιος διευκρινίζει πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ
Την εγκύκλιο υπογράφει ο Κώστας Τσιάρας και αφορά περίπου 5.700 αγρότες σε περιοχές, κυρίως, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Διευκρινιστική εγκύκλιο που προβλέπει δυνατότητα πληρωμής αγροτεμαχίων έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων, ακόμη και σε περιπτώσεις ελλιπών ή προβληματικών δηλώσεων ΚΑΕΚ, εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την υπογραφή του Κώστα Τσιάρα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε το υπουργείο, η ρύθμιση, η οποία αφορά περίπου 5.700 αγρότες σε περιοχές, κυρίως, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έρχεται ως απάντηση στα ζητήματα πληρότητας και εγκυρότητας που έχουν διαπιστωθεί σε μικρά αγροτεμάχια, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 1% των δηλούμενων αγροτεμαχίων της χώρας, και σε πολλές περιπτώσεις, κινδύνευαν να τεθούν εκτός ενισχύσεων για καθαρά τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους.
Οι δύο βασικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται αυτή η δυνατότητα, είναι οι εξής: αφενός η ύπαρξη έγκυρου και εν ισχύ συμφωνητικού αγρομίσθωσης ή υπεύθυνης δήλωσης από τον μισθωτή και αφετέρου η επιβεβαίωση της επιλεξιμότητάς τους μέσω του ελέγχου monitoring.
Το Υπουργείο επισημαίνει πως με τον τρόπο αυτό, επιχειρεί να αποτρέψει αδικαιολόγητους αποκλεισμούς πραγματικών παραγωγών από τις ενισχύσεις, λόγω τεχνικών ή διοικητικών ατελειών.
