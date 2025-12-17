Πιλοτές πολυκατοικιών: Ποιος έχει δικαίωμα στάθμευσης και ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις

Οι αλλαγές στη νομοθεσία για το πάρκινγκ στην πιλοτή διευκρινίζουν τα δικαιώματα στάθμευσης, επιτρέποντας αποκλειστική χρήση στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και θέτοντας όρια στη μεταβίβαση θέσεων στάθμευσης