Πιλοτές πολυκατοικιών: Ποιος έχει δικαίωμα στάθμευσης και ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις
Οι αλλαγές στη νομοθεσία για το πάρκινγκ στην πιλοτή διευκρινίζουν τα δικαιώματα στάθμευσης, επιτρέποντας αποκλειστική χρήση στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και θέτοντας όρια στη μεταβίβαση θέσεων στάθμευσης
Η αναζήτηση θέσεων στάθμευσης αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για τους κατοίκους και επισκέπτες των μεγάλων πόλεων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο. Ο περιορισμένος αστικός χώρος, οι στενοί δρόμοι και η συνεχής αύξηση του αριθμού των οχημάτων εντείνουν το πρόβλημα, καθιστώντας την εύρεση θέσης στάθμευσης πιο χρονοβόρα από την ίδια τη διαδρομή.
Αυτό το πρόβλημα φαίνεται να βρίσκει μία λύση στις πιλοτές πολυκατοικιών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες παρερμηνείες που πρέπει να αποσαφηνιστούν. Σύμφωνα με τον νόμο, το ιδιόκτητο πάρκινγκ στην πιλοτή είναι απαγορευμένο. Οι συνιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας μπορούν να καθορίσουν θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή, οι οποίες όμως δεν αποτελούν προσωπική τους ιδιοκτησία και δεν αναγράφονται στο Ε9.
