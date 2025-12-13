Κάτω από το όριο του 150% του ΑΕΠ η αποκλιμάκωση του Δημοσίου Χρέους το 2026

Η σημαντική αποκλιμάκωση του Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να συνεχιστεί όλη τη δεκαετία, καθώς από το 154,2% του ΑΕΠ το 2024 αναμένεται να υποχωρήσει στο 145,9% το 2026 και στο 119% το 2029