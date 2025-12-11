Στα γαλανόλευκα η Wall Street, oλοκληρώθηκε το 27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum

Η Ελλάδα έκλεισε τη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης - Μία παράδοση 21 ετών που τιμά την ελληνική συμβολή στην αμερικανική οικονομία