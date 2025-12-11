Στα γαλανόλευκα η Wall Street, oλοκληρώθηκε το 27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum
Στα γαλανόλευκα η Wall Street, oλοκληρώθηκε το 27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum
Η Ελλάδα έκλεισε τη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης - Μία παράδοση 21 ετών που τιμά την ελληνική συμβολή στην αμερικανική οικονομία
Ελληνικές σημαίες στην είσοδο της «Μέκκας» του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και μία ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE).
Με τον τρόπο αυτό έριξε αυλαία το 27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με την Capital Link, διοργάνωσε μια ειδική τελετή, την «Ημέρα Ελληνοαμερικανών Εκδοτών στο NYSE», τιμώντας την Ελλάδα και γιορτάζοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ, της ελληνοαμερικανικής και της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.
Αυτή η ξεχωριστή τελετή πραγματοποιείται εδώ και 21 συνεχόμενα χρόνια. Και παρότι η παρουσία των ελληνικών εταιρειών στο αμερικανικό χρηματιστήριο είναι περιορισμένη- μόλις 10 εισηγμένες- η διοίκηση του NYSE συνεχίζει να κρατά την παράδοση που ήθελε μία ημέρα του έτους να είναι αφιερωμένη σε εθνικές αντιπροσωπείες.
«Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα για την οποία συνεχίζεται αυτή η παράδοση» παραδέχθηκε στο newmoney ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link. «Με την πάροδο των ετών η τελετή αυτή καταργήθηκε για τις υπόλοιπες χώρες. Εμείς όμως καταφέρνουμε και τη διατηρούμε.»
«Είναι μία πραγματικά καταπληκτική παράδοση που διατηρούμε εδώ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης» είπε στην ομιλία του ο Κρις Τέιλορ, παγκόσμιος επικεφαλής καταχωρίσεων και υπηρεσιών του ομίλου NYSE. «Την κρατάμε κάθε χρόνο για να γιορτάσουμε τους δεσμούς με την Ελλάδα. Έχουμε 10 εισηγμένες από την Ελλάδα και είναι πολύ σημαντικές για την επενδυτική μας κοινότητα.»
Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαΐα Μπαλτά και ο Νικόλας Τσάκος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TEN Ltd. χτύπησαν το «Κουδούνι Λήξης», κλείνοντας τη συνεδρίαση συναλλαγών της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025.
«Η νέα αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει την παρακαταθήκη των ισχυρών διμερών σχέσεων ΗΠΑ- Ελλάδας» είπε στο newmoney ο Ν. Τσάκος, τονίζοντας ότι ενέργεια και ναυτιλία θα ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις των δύο χωρών. «Πιστεύω ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα θελήσει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των Ελλήνων στον τομέα της ναυτιλίας, για να αναβαθμίσει την αμερικανική ναυτιλιακή βιομηχανία που είχε μείνει στο περιθώριο.»
Η τελετή λήξης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επισφράγισε ένα τριήμερο έντονης ελληνικής παρουσίας στην αμερικανική μεγαλούπολη, που ξεκίνησε με την εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας «Rebrain Greece», όπου έδωσαν το παρόν πάνω από 1.500 Έλληνες από ΗΠΑ και Καναδά.
Ακολούθησε το 27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum με τίτλο «Building on Success: Unlocking Greece’s Investment Potential”, όπου μετείχαν πάνω από 1.000 σύνεδροι- μεταξύ των οποίων μέλη των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ελλάδας, εκπρόσωποι διεθνών επενδυτικών οίκων και μέλη των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.
Με τον τρόπο αυτό έριξε αυλαία το 27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με την Capital Link, διοργάνωσε μια ειδική τελετή, την «Ημέρα Ελληνοαμερικανών Εκδοτών στο NYSE», τιμώντας την Ελλάδα και γιορτάζοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ, της ελληνοαμερικανικής και της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.
Αυτή η ξεχωριστή τελετή πραγματοποιείται εδώ και 21 συνεχόμενα χρόνια. Και παρότι η παρουσία των ελληνικών εταιρειών στο αμερικανικό χρηματιστήριο είναι περιορισμένη- μόλις 10 εισηγμένες- η διοίκηση του NYSE συνεχίζει να κρατά την παράδοση που ήθελε μία ημέρα του έτους να είναι αφιερωμένη σε εθνικές αντιπροσωπείες.
«Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα για την οποία συνεχίζεται αυτή η παράδοση» παραδέχθηκε στο newmoney ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link. «Με την πάροδο των ετών η τελετή αυτή καταργήθηκε για τις υπόλοιπες χώρες. Εμείς όμως καταφέρνουμε και τη διατηρούμε.»
«Είναι μία πραγματικά καταπληκτική παράδοση που διατηρούμε εδώ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης» είπε στην ομιλία του ο Κρις Τέιλορ, παγκόσμιος επικεφαλής καταχωρίσεων και υπηρεσιών του ομίλου NYSE. «Την κρατάμε κάθε χρόνο για να γιορτάσουμε τους δεσμούς με την Ελλάδα. Έχουμε 10 εισηγμένες από την Ελλάδα και είναι πολύ σημαντικές για την επενδυτική μας κοινότητα.»
Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαΐα Μπαλτά και ο Νικόλας Τσάκος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TEN Ltd. χτύπησαν το «Κουδούνι Λήξης», κλείνοντας τη συνεδρίαση συναλλαγών της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025.
«Η νέα αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει την παρακαταθήκη των ισχυρών διμερών σχέσεων ΗΠΑ- Ελλάδας» είπε στο newmoney ο Ν. Τσάκος, τονίζοντας ότι ενέργεια και ναυτιλία θα ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις των δύο χωρών. «Πιστεύω ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα θελήσει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των Ελλήνων στον τομέα της ναυτιλίας, για να αναβαθμίσει την αμερικανική ναυτιλιακή βιομηχανία που είχε μείνει στο περιθώριο.»
Η τελετή λήξης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επισφράγισε ένα τριήμερο έντονης ελληνικής παρουσίας στην αμερικανική μεγαλούπολη, που ξεκίνησε με την εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας «Rebrain Greece», όπου έδωσαν το παρόν πάνω από 1.500 Έλληνες από ΗΠΑ και Καναδά.
Ακολούθησε το 27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum με τίτλο «Building on Success: Unlocking Greece’s Investment Potential”, όπου μετείχαν πάνω από 1.000 σύνεδροι- μεταξύ των οποίων μέλη των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ελλάδας, εκπρόσωποι διεθνών επενδυτικών οίκων και μέλη των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.
Στη διάρκεια των τριών αυτών ημερών οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν παρουσία στα αμερικανικά μέσα και πραγματοποίησαν εκατοντάδες συναντήσεις με στόχο νέα επενδυτικά σχέδια και συνέργειες.
Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και διεθνών επενδυτών. Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε τη μετάβαση της Ελλάδας από «παράδειγμα οικονομικής προσαρμογής» σε «παράδειγμα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας», με αιχμή τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, τις διαρθρωτικές αλλαγές και την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων και εξαγωγών. Μεταξύ των επενδυτών που συμμετείχαν, ήταν υψηλόβαθμα στελέχη από τις εταιρείες Ambrosia Capital, Ameresco, AXIA, Applied Materials, Aurora, Austria Card, Brooklane, Barclays, Citi, CVC, EOZ Global, Equinox Hotels, Fortress, Global X, Goldman Sachs, GMR Group , Internova Travel Group, Libra Group, Insight Partners, MoonPay, Morgan Stanley, Paulson & Cο, Thermo Fisher Scientific, Trispan, Tsakos Group, UBS.
Πηγή: newmoney.gr
Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και διεθνών επενδυτών. Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε τη μετάβαση της Ελλάδας από «παράδειγμα οικονομικής προσαρμογής» σε «παράδειγμα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας», με αιχμή τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, τις διαρθρωτικές αλλαγές και την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων και εξαγωγών. Μεταξύ των επενδυτών που συμμετείχαν, ήταν υψηλόβαθμα στελέχη από τις εταιρείες Ambrosia Capital, Ameresco, AXIA, Applied Materials, Aurora, Austria Card, Brooklane, Barclays, Citi, CVC, EOZ Global, Equinox Hotels, Fortress, Global X, Goldman Sachs, GMR Group , Internova Travel Group, Libra Group, Insight Partners, MoonPay, Morgan Stanley, Paulson & Cο, Thermo Fisher Scientific, Trispan, Tsakos Group, UBS.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα