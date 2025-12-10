Κοντόπουλος: Νέο κεφάλαιο με την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext

«Μαζί με την Euronext εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης, πιο διασυνδεδεμένης και πιο ανταγωνιστικής αγοράς για το μέλλον, μιας αγοράς που θα υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ελλάδας» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών