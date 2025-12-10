Κοντόπουλος: Νέο κεφάλαιο με την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext
«Μαζί με την Euronext εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης, πιο διασυνδεδεμένης και πιο ανταγωνιστικής αγοράς για το μέλλον, μιας αγοράς που θα υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ελλάδας» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
«Το 2025 υπήρξε μια χρονιά ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, ισχυρή δυναμική της αγοράς και μετασχηματιστικές στρατηγικές εξελίξεις» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη.
Ανέφερε ότι κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ο κύκλος εργασιών μας αυξήθηκε άνω του 62%, τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 103%, αντικατοπτρίζοντας τη ισχύ και ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς και πρόσθεσε ότι «καταγράψαμε ιστορικά υψηλά επίπεδα δραστηριότητας, με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να ανέρχεται στα 210 εκατομμύρια ευρώ, τη συμμετοχή των διεθνών επενδυτών να αυξάνεται σε επίπεδο ρεκόρ 69% και το συνολικό ύψος κεφαλαίων που αντλήθηκαν να φτάνει τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης, εκδόσεων ομολογιών και νέων εισαγωγών».
«Η εξαγορά του Χ.Α από την Euronext σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει μια πρωτοφανή ευκαιρία να επιταχύνει τις στρατηγικές του φιλοδοξίες, να ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς, να διευρύνει τη διεθνή του εμβέλεια και να δημιουργήσει νέες διαδρομές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις» τόνισε ο κ. Γ. Κοντόπουλος.
