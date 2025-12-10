Έρευνα για χειραγώγηση αγοράς από Επιτροπή Ανταγωνισμού και ΡΑΑΕΥ σε τρεις μεγάλους ηλεκτροπαραγωγούς

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ΡΑΑΕΥ αναζητούν στοιχεία για εναρμονισμένες πρακτικές και χειραγώγηση της αγοράς μετά τα ευρήματα του ACER για τις τιμές του περσινού καλοκαιριού





Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε ΔΕΗ, Ήρων και Enerwave (πρώην Elpedison) στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για ενδεχόμενες εναρμονισμένες πρακτικές και πιθανή χειραγώγηση της αγοράς χονδρικής



Πολύωρες έρευνες Ο έλεγχος στα γραφεία των εταιρειών ξεκίνησε στις 10:00 χθες το πρωί, και δεν είχε τελειώσει μέχρι αργά το απόγευμα. Η διάρκεια και το εύρος της επιχείρησης υποδηλώνουν έφοδο με χαρακτηριστικά ενδελεχούς διερεύνησης και κατάσχεση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων.



Κλιμάκια της Επιτροπής συνοδεύονταν από τεχνικούς συμβούλους και έμπειρα στελέχη των δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ ζητήθηκαν βάσεις δεδομένων, στοιχεία προσφορών, κοστολόγησης και τιμολόγησης. Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συντονισμένης εμπορικής πολιτικής ή άλλων μηχανισμών που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε εναρμονισμένη πρακτική.



Σύμφωνα με πληροφορίες η έφοδος των δύο ανεξάρτητων αρχών προετοιμαζόταν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες εντατικά καθώς έχουν πραγματοποιηθεί κάτω από άκρα μυστικότητα περί τις τρεις έως τέσσερις συναντήσεις. Για τις κινήσεις φαίνεται να ήταν πλήρως ενημερωμένη και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας, σε μια περίοδο που το ενεργειακό κόστος αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.







Τα ευρήματα και οι αντιδράσεις γύρω από την έκθεση ACER Στη έκθεσή του ο ACER έθετε σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξετάζοντας τη συμπεριφορά της αγοράς το διάστημα 15 Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου 2024.



Η έκθεση καταγράφει αρκετές περιπτώσεις που «ενδέχεται να συνιστούν χειραγώγηση ή κατάχρηση ισχύος», ενισχύοντας την ανησυχία ότι η αγορά ίσως δεν λειτούργησε με επαρκή ανταγωνισμό κατά τις υψηλές περιόδους ζήτησης.



Ο έλεγχος της ΡΑΑΕΥ Η ΡΑΑΕΥ, εξετάζοντας το ίδιο χρονικό διάστημα, είχε καταλήξει πως δεν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις κερδοσκοπίας εντός της αγοράς.



Η έρευνα που πραγματοποίησε για το επίμαχο χρονικό διάστημα έδειξε ότι υπήρχαν ιδιαίτερα υψηλές προσφορές από μία συγκεκριμένη τεχνολογία παραγωγής – τα υδροηλεκτρικά. Για τον λόγο αυτόν κλήθηκε σε ακρόαση η ΔΕΗ. Τελικά οι προσφορές κρίθηκαν θεμιτές, καθώς η Επιχείρηση αιτιολόγησε πως, σε περιόδους χαμηλών υδάτινων αποθεμάτων, η τιμολόγηση των υδροηλεκτρικών γίνεται συγκριτικά με το υψηλό κόστος άλλων μονάδων, όπως του φυσικού αερίου, του λιγνίτη ή των εισαγωγών, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη κατανάλωση νερού. Δηλαδή σκόπιμα η επιχείρηση υπέβαλε υψηλές προσφορές με στόχο να διατηρήσει εκτός αγοράς τα υδροηλεκτρικά, προστατεύοντας έτσι τους υδάτινους πόρους.



Πολιτική διάσταση και αντιπαράθεση στη Βουλή Η εικόνα της χονδρεμπορικής αγοράς κατά περσινό καλοκαίρι αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης προχθές και στη βουλή σε απάντηση του υφυπουργού ενέργειας Νίκου Τσάφου σε ερώτηση του βουλευτή του ΣυΡιζΑ Μιλτιάδη Ζαμπάρα ο οποίος επέμεινε ότι υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Βασιζόμενος στα στοιχεία της μελέτης του ACER, η οποία – όπως υποστήριξε – δείχνει ότι όταν η αγορά είναι «σφιχτή» (υψηλή ζήτηση, χαμηλή διαθεσιμότητα ισχύος), οι προσφορές αλλάζουν και οι τιμές ανεβαίνουν υπερβολικά. Ο ίδιος μίλησε για ολιγοπώλιο στην αγορά κατηγορώντας τους μεγάλους παραγωγούς/παρόχους ότι μπορούν να επηρεάζουν τις τιμές (capacity withholding, στοχευμένη συγκράτηση ισχύος).



Από την πλευρά του ο κ. Τσάφος υποστήριξε ότι ο ACER δεν μίλησε για χειραγώγηση. Δήλωσε ότι αξίζει να εξεταστούν οι περιόδοι πίεσης — όχι όμως ότι αποδεικνύεται χειραγώγηση.Οι υψηλές τιμές επανέλαβε ότι ήταν πανευρωπαϊκό φαινόμενο και επέδειξε συγκριτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα είχε χονδρεμπορική 207 €/MWh, με άλλες χώρες να είναι πιο ακριβές. Όπως δήλωσε οι τιμές χονδρικής & λιανικής στην Ελλάδα είναι σήμερα χαμηλότερες σε σχέση με παλαιότερα. Όπως είπε η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και όχι μόνο εθνική, βλέποντας το ζήτημα ως μέρος μίας περιφερειακής κρίσης ενέργειας.

