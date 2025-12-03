Σύσταση overweight από την Euroxx για Intralot και νέα τιμή στόχος
Σύσταση overweight από την Euroxx για Intralot και νέα τιμή στόχος
Η νέα τιμή στόχος προδιαγράφει άνοδο περίπου 44% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα και με βάση αυτόν τον στόχο, η μετοχή αποτιμάται σε EV/EBITDA 10,3x για το 2026 - Εκτιμήσεις για aEBITDA άνω των €480 εκατ. έως το 2028
Το ενημερωμένο μοντέλο αποτίμησης για την Intralot δημοσίευσε η Euroxx, ενσωματώνοντας τρεις κρίσιμες εξελίξεις: μετά την εξαγορά της International Interactive Business (BII) της Bally’s, την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την αύξηση του φόρου για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
H νέα τιμή στόχος τοποθετείται στα 1,50 ευρώ ανά μετοχή, προδιαγράφοντας άνοδο περίπου 44% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα. Με βάση αυτόν τον στόχο, η μετοχή αποτιμάται σε EV/EBITDA 10,3x για το 2026, ευθυγραμμισμένη με τους μέσους όρους του κλάδου, ενώ σήμερα η Intralot διαπραγματεύεται σε 8,3x, δηλαδή με έκπτωση περίπου 20% έναντι των ομολόγων της.
