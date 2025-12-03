Σύσταση overweight από την Euroxx για Intralot και νέα τιμή στόχος

Η νέα τιμή στόχος προδιαγράφει άνοδο περίπου 44% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα και με βάση αυτόν τον στόχο, η μετοχή αποτιμάται σε EV/EBITDA 10,3x για το 2026 - Εκτιμήσεις για aEBITDA άνω των €480 εκατ. έως το 2028