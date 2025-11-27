Το νέο σχέδιο για τις Πολεοδομίες, το Eurogroup στο μενού του Κ.Μ με τον Βέμπερ, το CVC πουλάει μαρίνες σε deal 1,5 δισ. ευρώ, η Εκκλησία και το σφυρί
Χαίρετε, θεωρώ σήμερα λιγότερο ενδιαφέρουσα την πολιτική ειδησεογραφία από δυο άλλα ζητήματα πολύ πιο σοβαρά
Το πρώτο αφορά αυτό το τραγικό δυστύχημα που την περασμένη Παρασκευή στο Παγκράτι ένας 84χρονος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και σκότωσε μια 75χρονη γυναίκα που περπατούσε με την 30χρονη κόρη της ΑΜΕΑ. Πότε επιτέλους σ’ αυτή τη χώρα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι θα περνάνε από σοβαρά τεστ προκειμένου να ανανεώνουν ή ΟΧΙ το δίπλωμα οδήγησής τους; Καιρός είναι να τελειώνουμε με ένα θέμα που κυριολεκτικά σκοτώνει αθώο κόσμο. Το δεύτερο αφορά την αιφνιδιαστική στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ, λόγω ενός τραγικού δυστυχήματος που έγινε σε μηχανοστάσιο της εταιρείας στον Πειραιά. Η στάση εργασίας σε μετρό και τραμ παρέλυσε χθες το απόγευμα όλη την Αθήνα και ταλαιπώρησε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Τραγικό το γεγονός, αλλά υπάρχει εισαγγελέας και ανακριτής που το διερευνούν και αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν μέσω Δικαιοσύνης. Τι κερδίζει και ποιος να ταλαιπωρήσει ολόκληρη την Αθήνα, μήπως από την χθεσινή απεργία θα αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας;
To στοίχημα με τις Πολεοδομίες
-Από τη ΔΕΘ και μετά, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Δημήτρης Παπαστεργίου έκατσαν κάτω για να σχεδιάσουν πώς θα υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο Κ.Μ στη ΔΕΘ για να φύγουν οι Πολεοδομίες από τους δήμους και να ενσωματωθούν στο Κτηματολόγιο. Το σχέδιο ετοιμάστηκε, θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπουργικό, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από το 2026 και πλήρως από το 2027. Τι προβλέπει πρακτικά: ενσωμάτωση των Πολεοδομιών στα Κτηματολογικά Γραφεία, τόσο επί της ουσίας όσο και ως προς το πληροφοριακό σύστημα και βεβαίως περιορισμό των φυσικών σημείων επαφής, με ψηφιοποίηση διαδικασιών. Καταλαβαίνω ότι ανά πρωτεύουσα νομού θα υπάρχει ένα τοπικό κτηματολογικό γραφείο και ανά περιφέρεια ένα κεντρικό. Επίσης, με το ψηφιακό pool υποθέσεων, όταν υπάρχει μεγάλος φόρτος σε μια Πολεοδομία θα μπορεί μια άλλη που έχει λιγότερο να κάνει τη δουλειά, χωρίς να προϋποτίθεται η επαφή με τον μηχανικό, τον πολίτη κ.λπ.
Δείπνο με μενού το Eurogroup
-Σήμερα στις 20:00 ο Κ.Μ έχει προγραμματισμένο δείπνο με τον πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα με τον υποψήφιο πρωθυπουργό του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης Μάνουελ Χέγκελ. Υπό άλλες συνθήκες το δείπνο θα ήταν κοινωνικής φύσεως, όμως εδώ είναι προφανές ότι ο Κ.Μ θέλει να κάνει lobbying για το θέμα του Eurogroup και την προοπτική το ΕΛΚ να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Πιερρ, ο οποίος μόλις γύρισε από Βερολίνο. Μαζί με τον Κ.Μ σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας θα είναι ο Χατζηδάκης που είναι και αντιπρόεδρος του ΕΛΚ και ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου που τα πάει καλά με τους Γερμανούς.
Νέα ΕΛΤΑ;
-Ρώτησα την πηγή μου που μου περιέγραφε το σχέδιο αν πρόκειται η υπόθεση με τις Πολεοδομίες να ξεσηκώσει τοπικές αντιδράσεις, όπως έγινε και με τα ΕΛΤΑ. «Κοίταξε, υπάρχουν δήμοι που αντιδρούν, αλλά εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε τους δημάρχους απέναντι. Υπάρχουν βεβαίως και δήμοι που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τις Πολεοδομίες», μου ανέφερε. Ως προς το προσωπικό των Πολεοδομιών, θα δοθεί δικαίωμα σε όσους θέλουν να μείνουν και στη νέα δομή, αλλά αν δεν θέλουν θα απορροφηθούν σε άλλες υπηρεσίες.
Το βιομηχανικό ρεύμα
-Καταλαβαίνω ότι ίσως και πριν από το γύρισμα του χρόνου να υπάρξει μια συμφωνία της κυβέρνησης με τους βιομηχάνους για το θέμα του ρεύματος και της επιδότησης που μετ’ επιτάσεως ζητεί ο ΣΕΒ. Μετά το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, ο πρόεδρος Σπύρος Θεοδωρόπουλος έχει βάλει πλώρη για μια συμφωνία και είναι σε ανοιχτή γραμμή και με τον Κ.Μ και με τον Χατζηδάκη. Αν μπορώ να κάνω μια εκτίμηση, μάλλον η συμφωνία θα είναι κάτι λιγότερο από αυτό που ήθελαν οι βιομήχανοι, αλλά κάτι θα είναι και αυτό τέλος πάντων…
Τα προσυνέδρια της ΝΔ
-Στο τέλος της εβδομάδας θα κάτσουν οι ιθύνοντες της ΝΔ να βγάλουν σχεδιασμό για τα προσυνέδρια του κόμματος που θα στρώσουν το χαλί για το κομματικό συνέδριο μετά το Πάσχα. Κυκλοφορεί μια πληροφορία ότι η αρχή μπορεί να γίνει από την Πάτρα το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, όμως υπάρχει και η άποψη ότι πριν από τις γιορτές δεν έχει νόημα να γίνει κάτι, καθώς ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο λόγω εσωκομματικών εκλογών. Συνεπώς, η αρχή μπορεί να γίνει από τον Ιανουάριο, ενώ θα κλειδώσουν και οι πόλεις που θα γίνουν τα τουλάχιστον 4 προσυνέδρια.
Το CVC πουλάει 26 μαρίνες στη Μεσόγειο - Οι 4 στην Ελλάδα
Το CVC πουλάει 26 μαρίνες στη Μεσόγειο - Οι 4 στην Ελλάδα
-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας με μια ενδιαφέρουσα είδηση για ένα φρέσκο deal που κυοφορείται. Σύμφωνα με πληροφορίες το CVC ξεκινά διαδικασία για να πουλήσει την D-Marin, δηλαδή την εταιρεία που έχει και διαχειρίζεται μαρίνες. Πρόκειται για μεγάλο deal καθώς το τίμημα εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει και το 1,5 δισ. Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στο “πακέτο” που βγαίνει στην αγορά, είναι και οι μαρίνες της Ζέας, της Πύλου, της Λευκάδας και η μεγάλη μαρίνα στα Γουβιά της Κέρκυρας. Κατά τις ίδιες πηγές η διαδικασία της πώλησης εξελίσσεται στο εξωτερικό. Η D-Marin διαθέτει 26 μαρίνες σε εννέα χώρες και συγκεκριμένα Ελλάδα, Μάλτα, Τουρκία, Κροατία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Μαυροβούνιο και Αλβανία.
Τελειώνει το deal Μασούτη-Κρητικού
-Ίδρωσαν, αλλά πλησιάζουν στο τέλος. Ο λόγος για τη Μασούτης και την εξαγορά της Κρητικός, η οποία εκτός απροόπτου θα τελειώσει ως το τέλος του χρόνου. Οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν για τον Οκτώβριο, αλλά αποδείχθηκε πως δεν ήταν μια βόλτα στο πάρκο. Το deal δημιουργεί τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στον αγορά των super markets από πλευράς τζίρου. Οι ανταγωνιστές υποστηρίζουν πως θα χρειαστεί χρόνος μέχρι το νέο σχήμα να οργανωθεί καλά και να λειτουργεί αρμονικά.
Η Intralot πλήρωσε την έκθεσή της κατά 60% στην αγορά της Μ. Βρετανίας
-Στον... κουβά πήγαν πολλές μετοχές των βρετανικών εταιρειών τυχερών παιχνιδιών καθώς η κυβέρνηση των Εργατικών -που καταβάλλει δραματική προσπάθεια να αυξήσει τα κρατικά έσοδα- αποφάσισε να αυξήσει τους φόρους στον online τζόγο. Ο φόρος Remote Gaming Duty (RGD) που επιβάλλεται στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια θα ανέβει στο 40% τον Απρίλιο του 2026, από 21% που είναι σήμερα. Σκοπός της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, είναι να προσθέσει πάνω από 1 δισ. στερλίνες ετησίως ως αποτέλεσμα των νέων δασμών στον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο η αύξηση του φόρου οδηγεί σε σημαντική αύξηση κόστους για τις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών και κυρίως όσες παρέχουν online καζίνο, στοίχημα κ.λπ., με προεκτάσεις στους προμηθευτές τους και γενικότερα σε όλη την αλυσίδα του κλάδου. Αυτό μπορεί να μειώσει τα περιθώρια κέρδους τους, ειδικά για μικρότερες εταιρείες, ορισμένες εταιρείες μπορεί να αναγκαστούν να περιορίσουν ή να αναδιαρθρώσουν τη δραστηριότητά τους με συγχωνεύσεις, ακόμη και αποχώρηση από την αγορά. Αναλυτές θεωρούν πως θα υπάρξει μείωση επενδύσεων στον κλάδο, καθώς το αυξημένο φορολογικό βάρος καθιστά την αγορά λιγότερο ελκυστική. Στο κλίμα αυτό επηρεάστηκαν περισσότερο οι μετοχές εταιρειών που έχουν αυξημένη έκθεση στη βρετανική αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Evoke (888, William Hill κ.ά) που υποχώρησε σε ποσοστό 14%, ενώ η Entain (Ladbrokes, Coral κ.ά.) κατάφερε να απορροφήσει την πίεση και η Flutter (Paddy Power, Betfair, FanDuel κ.α.) έκλεισε σε θετικό έδαφος καθώς έχει σημαντική παρουσία στις ΗΠΑ. Η Intralot, που πλέον ελέγχεται από την Bally's Interactive, επηρεάστηκε σφοδρά στο Χ.Α. (-17%, στα 0,92 ευρώ) λόγω της σημαντικής εξάρτησης από τη βρετανική αγορά, καθώς το 60% των δραστηριοτήτων του νέου σχήματος γεωγραφικά πραγματοποιείται στη Μ. Βρετανία όπου, μεταξύ άλλων, διαθέτει το ιδιαίτερα δημοφιλές ιντερνετικό brand Monopoly Casino.
Τα λαχεία του ΟΠΑΠ
-Οι αναλυτές θεωρούν δίκαιο, εάν όχι επωφελές, το τίμημα των 80 εκατ. ευρώ που θα καταβάλλει ο ΟΠΑΠ για τα Κρατικά Λαχεία. Ο Οργανισμός κέρδισε τον διαγωνισμό του Υπερταμείου για τη 12ετή παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων. Θα καταβάλει εφάπαξ τίμημα 80 εκατ., καθώς και ποσοστό 30% επί του μεικτού κέρδους κάθε έτος με κατώτατη εγγυημένη ετήσια καταβολή 20 εκατ. ευρώ. Τον Απρίλιο του 2026 λήγει η υφιστάμενη σύμβαση για τα Λαχεία που έχει αποκτήσει η Ελληνικά Λαχεία (Hellenic Lotteries), οπότε ο ΟΠΑΠ κατάφερε να τα διατηρήσει στο χαρτοφυλάκιό του μέχρι το 2038. Σημειωτέον πως ο ΟΠΑΠ θα έχει πλέον το 100% της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ, της εταιρείας που τρέχει μέχρι σήμερα τα Κρατικά Λαχεία, αφού η Scientific Games πουλάει το ποσοστό (16,5%) που κατείχε στην εταιρεία. Χθες είχαμε και τη τηλεδιάσκεψη της διοίκησης για τα αποτελέσματα 9μήνου, ωστόσο δεν προέκυψαν ειδήσεις και πλέον αναλυτές και αγορά αναμένουν τα νεότερα για τη συνένωση των Allwyn – ΟΠΑΠ στο προσεχές Capital Markets Update.
Σέρνεται στα δικαστήρια η υπόθεση της Folli Follie
-Το νομικό σίριαλ της Folli Follie καλά κρατεί και στην τελευταία δικάσιμο (της 25ης Νοεμβρίου) από την πλευρά των κατηγορουμένων Δ. Κουτσολιούτσου, Αικ. Κουτσολιούτσου και Ι. Μπεγιέτη κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της παράστασης των μετόχων προς υποστήριξη της κατηγορίας για τα αδικήματα της απάτης και της πλαστογραφίας. Αντίστοιχες αντιρρήσεις υποβλήθηκαν και κατά της παράστασης του Υπερταμείου και του ΕΦΚΑ. Όλες οι ενστάσεις θα κριθούν στην επόμενη δικάσιμο. Σε σχέση με το αίτημα της FF, το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι θα δώσει τον λόγο μόνο μετά την απόφασή του περί ενοχής ή αθωότητας των κατηγορουμένων – δηλαδή, στο τέλος της δίκης. Παρά το γεγονός ότι αυτή η διαδικαστική σειρά προβλέπεται από τον νόμο και είχε ακολουθηθεί και στον πρώτο βαθμό, στην πράξη για υποθέσεις όπως η συγκεκριμένη ισοδυναμεί με μια μορφή «ποινής» εις βάρος του ζημιωθέντος, ο οποίος καταλήγει να ακούγεται τελευταίος, όταν ήδη όλα έχουν κριθεί. Η δίκη διακόπηκε ξανά για τις 18 Δεκεμβρίου 2025. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι η εκδίκαση στο Εφετείο επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσει στις 9 Απριλίου 2025, αλλά από τότε μετατίθεται διαρκώς - από αναβολή σε διακοπή και το αντίστροφο. Ο χρόνος κυλά, η υπόθεση σέρνεται και η απονομή δικαιοσύνης δοκιμάζεται από τις ίδιες τις καθυστερήσεις της.
Σήμερα η πρώτη επίσημη εμφάνιση Μυστακίδη για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ
-Σήμερα νωρίς το πρωί, στο πεντάστερο September City Resort Spa & Conference που λειτουργεί η Hotel Brain, στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται επίσημα η είσοδος του Τέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η είσοδος στη νέα εποχή ξεκινά με μια «ένεση» 5,5 εκατ. ευρώ από τον νέο μεγαλομέτοχο, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει μια μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Για να γίνουν όλα αυτά έχει ήδη ανακοινωθεί η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στις 17 Δεκεμβρίου, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, με βασικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το τελευταίο τυπικό βήμα για την πλήρη και καθαρή μετάβαση στο νέο ιδιοκτησιακό σχήμα.
Η Εκκλησία της Ελλάδος και το… σφυρί
-Είναι γνωστό ότι η Εκκλησία της Ελλάδος κατέχει μεγάλη ακίνητη περιουσία σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, τώρα, αυτή γίνεται αιτία για να δώσει το «παρών» και στις λίστες των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, έστω και από… σπόντα. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν πρόκειται για κάποιο σφυρί που οφείλεται σε χρέη, ούτε την… κυνηγούν οι servicers. Όπως πληροφορείται η στήλη, βρίσκεται στη θέση -τυπικά- του οφειλέτη, με επισπεύδουσα μια ιδιώτη, καθώς εκείνη και η Εκκλησία είναι συγκύριοι, με ποσοστό 50% η κάθε πλευρά, ενός οικοπέδου-«φιλέτου» στη Θεσσαλονίκη. Στον εν λόγω πλειστηριασμό, λοιπόν, που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιανουαρίου 2026, στη θέση της «εναγομένης-κοινωνού-καθ’ής ο πλειστηριασμός», βρίσκεται το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εκκλησία της Ελλάδος», που εδρεύει στον οδό Ιασίου στην Αθήνα. Η όλη διαδικασία βασίζεται σε πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που διατάζει τη διανομή του οικοπέδου. Πρόκειται για ένα άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο εμβαδού 310 τ.μ., στον δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Πολυξένης Αντωνίου, στα όρια του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης με την Άνω Πόλη και κοντά στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Στα σενάρια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο σχετικής έκθεσης εκτίμησης ήταν ο διαχωρισμός του που δεν συνέφερε, ενώ ως προτιμώμενη λύση προτάθηκε είτε η πώλησή του ως ενιαίο, είτε η αξιοποίησή του με την κατασκευή πολυώροφης οικοδομής και η διανομή των οριζόντιων ιδιοκτησιών που θα προέκυπταν. Κάπως έτσι φτάσαμε στον πλειστηριασμό που θα γίνει με τιμή πρώτης προσφοράς 402.000 ευρώ. Όσον αφορά τους τίτλους κτήσης φτάνουν μέχρι και σε Βασιλικό Διάταγμα του 1952.
Φιλοσοφία Παππά με άρωμα Wall Street
-Στη Νέα Υόρκη, ο Πέτρος Παππάς εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις ελάχιστες ελληνικές σταθερές τις οποίες παρακολουθούν στενά τα funds της αγοράς των dry bulk. Και δεν είναι μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2025 με καθαρά έσοδα $18,5 εκατ., EBITDA $73,6 εκατ. και μέσο όρο ημερήσιου ναύλου $16.634/ημέρα, που τράβηξαν την προσοχή. Η φιλοσοφία του Παππά συνεχίζει να διαβάζεται σαν manual χρηματοοικονομικής πειθαρχίας: 19ο συνεχόμενο μέρισμα, σταθερά $0,11/μετοχή (με cumulative αποδόσεις $13,12/μετοχή από το 2021), και κυρίως, προσήλωση στη δημιουργία αξίας μέσω εξορθολογισμού της μετοχικής βάσης. Δεν είναι πολλοί οι Έλληνες εφοπλιστές που συζητιούνται στα trading desks για το buyback τους, αλλά η Star Bulk έχει ήδη «κάψει» περίπου 5 εκατ. μετοχές επενδύοντας $82,1 εκατ., ενώ άλλο ένα «πορτοφόλι» $91,4 εκατ. μένει διαθέσιμο. Στη Wall Street αυτό μεταφράζεται ως εξής: «ο Παππάς ξέρει τι αξίζει η μετοχή του και αγοράζει εκεί που οι άλλοι διστάζουν». Είναι η κλασική συνταγή των value operators που δεν φοβούνται τη μεταβλητότητα, αρκεί ο ισολογισμός να αντέχει. Ταυτόχρονα ο Παππάς δεν χάνει την ευκαιρία να αγοράζει χωρητικότητα όταν οι τιμές είναι σωστές. Οι τρεις Kamsarmax newbuilding resales από κινεζικό ναυπηγείο, με παράδοση το Q3 2026, διαβάζονται από τους αναλυτές ως στοχευμένο στοίχημα στη στενότητα του στόλου που έρχεται. Η ηλικιακή κόπωση του παγκόσμιου bulk fleet είναι πλέον δεδομένη, ενώ η ρυθμιστική αβεβαιότητα, από U.S.–China fee measures μέχρι την αναβολή της απόφασης στο IMO Net Zero Framework, λειτουργεί περισσότερο υπέρ των ισχυρών ισολογισμών παρά εναντίον τους.
Ελληνικό μπαράζ νέων παραγγελιών στα ναυπηγεία
-Η εβδομάδα στις ναυπηγήσεις επιβεβαιώνει ένα μοτίβο το οποίο στη Wall Street θεωρείται πλέον διαρθρωτικό: οι Έλληνες πλοιοκτήτες λειτουργούν ως η πιο συνεπής πηγή ζήτησης για νέα χωρητικότητα, σε κλάδους με διαφορετικούς κύκλους και διαφορετικά προφίλ ρίσκου. Στα bulkers, η Atlantic Bulk Carriers επεκτείνει μεθοδικά το αποτύπωμά της με τέσσερα νέα supramaxes στην Κίνα, συνέχιση μιας ακολουθίας παραγγελιών που δείχνει εμπιστοσύνη στα μελλοντικά ημερομίσθια, παρά τη μεταβλητότητα. Η τιμολόγηση στα $33,75 εκατ. ανά μονάδα τοποθετεί την εταιρεία στη ζώνη των «value buyers» που εκμεταλλεύονται σταθερό κόστος ναυπήγησης πριν εμφανιστούν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Οι κινήσεις της Danaos και της Oceanbulk στον χώρο των container ships δείχνουν μια παράλληλη ανάγνωση της αγοράς: οι παραγγελίες για feeders παραμένουν ισχυρές, καθώς η αλυσίδα εφοδιασμού αναδιατάσσεται και η περιφερειακή τροφοδοσία αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Το ότι η Danaos κλείνει εξαμελή σειρά 1.800 teu σε ναυπηγείο που ειδικεύεται σε LPG carriers, δείχνει πως η κινεζική βιομηχανία αναζητά πιο ευέλικτη αξιοποίηση δυναμικότητας. Ταυτόχρονα, οι δύο 3.100 teu της Oceanbulk επισημαίνουν ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες κινούνται στη «μεσαία κατηγορία» των boxes, εκεί όπου αναμένεται η μεγαλύτερη ισορροπία προσφοράς–ζήτησης μετά το 2026. Στο tanker market, οι παραγγελίες VLCC έχουν αυξηθεί σε ένταση και συχνότητα. Η Maran Tankers επανέρχεται με τέσσερα νέα πλοία στη Hanwha Ocean, ενώ παράλληλη ευρωπαϊκή παραγγελία στα ναυπηγεία της HD Hyundai δείχνει ότι η αγορά αργού ανανεώνει στόλο που έχει γεράσει ταχύτερα από τον ιστορικό μέσο όρο. Οι τιμές στα $128–$130 εκατ. αποτελούν ένδειξη ότι οι ναυπηγοί έχουν ξαναβρεί διαπραγματευτική ισχύ και ότι οι πλοιοκτήτες προεξοφλούν ανθεκτικότητα στα earnings της επόμενης τετραετίας. Η εμφάνιση δύο LNG carriers στα βιβλία της HD KSOE είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα: η αγορά LNG παραμένει συγκρατημένη στις νέες παραγγελίες.
Διπλωματικά παιχνίδια με αντάλλαγμα ψήφους και ισορροπίες
-Διεργασίες και παρασκήνιο στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπου ο Βασίλης Κικίλιας εκπροσωπεί ενόψει της εκλογικής διαδικασίας για την Κατηγορία Α, στην οποία η Ελλάδα στοχεύει στην πρώτη θέση. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο ΙΜΟ είναι ο ναυτιλιακός βραχίονας του ΟΗΕ, αυτό που έχω να σας πω, είναι ότι τις ημέρες πριν από τις εκλογές γίνονται ενδιαφέροντα διπλωματικά παιχνίδια με αντάλλαγμα ψήφους και ισορροπίες. Η ελληνική αποστολή έχει σαφή στόχο: να υπενθυμίσει στους εταίρους τον ρόλο της στη διεθνή ναυτιλία, όχι ως δεδομένο αλλά ως ευθύνη που επιθυμεί να συνεχίσει να υπηρετεί. Στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες, ο υπουργός επανέλαβε το πνεύμα της ομιλίας του: σεβασμός στις διαδικασίες, προσήλωση στη συνεργασία και μια διακριτική αλλά καθαρή υπενθύμιση ότι «οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι της θάλασσας».
Τι είδε ο Τσέχος επικεφαλής του SRB στην Αθήνα
-Η τριμελής αντιπροσωπεία του Single Resolution Board (SRB) στην Αθήνα, με επικεφαλής τον καλοντυμένο Τσέχο αλλά και την εξαιρετικά διακριτική ασιατικής καταγωγής κυρία, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, μετά τις συναντήσεις που είχε με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών. Οι επισκέψεις των στελεχών του SRB δεν είναι ποτέ «εθιμοτυπικές» ή γεμάτες αβρότητα. Έρχονται με εκ των προτέρων διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που αναζητά ελλείμματα στην επάρκεια των MREL κεφαλαίων, τη δυνατότητα γρήγορης μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων και την ετοιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων να λειτουργήσουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε φέτος στις διασυνοριακές δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών. Φαίνεται πως τα αποτελέσματα των ελέγχων ήταν απολύτως ικανοποιητικά, κάτι που λέγεται ότι δεν έκρυψαν στην τελική τους αξιολόγηση.
Η τάση της αγοράς ευνοεί την Aegean
-Στα 1,3 δισ. ευρώ έφτασε η κεφαλαιοποίηση της Aegean, η οποία παρακολουθεί στενά τη διαδρομή των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης που ελπίζουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο δείκτης των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών Stoxx Europe Total Market Airlines κατέγραψε χθες νέα άνοδο (+1,91%) και σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη του ξεπέρασαν το +5,40%. Ο δείκτης απαρτίζεται από μετοχές 10 αεροπορικών εταιρειών (Ryanair, IAG , Lufthansa, EasyJet, Air France-KLM, Norwegian Air Shuttle, Wizzair, Finnair, Enter Air και Norse Atlantic) οι οποίες -όλες- διαπραγματεύονται πάντα σε αποτιμήσεις χαμηλότερες απ' ό,τι δικαιολογούν τα μεγέθη τους, αφού ο κλάδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε κλιματικές ή γεωπολιτικές αλλαγές. Την τελευταία εβδομάδα -καθώς ηχούν έστω και από μακριά οι σειρήνες της ειρήνης- παρατηρείται σημαντική εισροή κεφαλαίων στον κλάδο των αερομεταφορών και η Aegean επωφελείται από την τάση. Στις 19 Νοεμβρίου, η μετοχή της Aegean διαπραγματευόταν στα 13,14 ευρώ, χθες την είδαμε και στα 14,6 ευρώ. Στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας άλλαξαν χέρια 158 χιλιάδες μετοχές, την Τρίτη σχεδόν διπλασιάστηκαν -στις 257 χιλιάδες- και χθες Τετάρτη ξεπέρασαν τις 100 χιλιάδες μετοχές. Η ΑEGEAN συνεχίζει να ξεχωρίζει για την ταμειακή της θέση, διαθέτοντας 379 εκατ. ευρώ καθαρά διαθέσιμα, ενώ υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που θα της επιτρέψει να ανοίξει φτερά μέχρι και στην Ινδία.
Στην Αμυνα στρέφεται (και) η Sunlight
-Υψηλόβαθμες διεθνείς αντιπροσωπείες υποδέχεται το εργοστάσιο της Sunlight στην Ξάνθη, τον τελευταίο καιρό. Πρόσφατα, τη μονάδα επισκέφθηκε γαλλική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε προηγηθεί η πολυπληθής επίσκεψη Ακολούθων Αμυνας από 23 χώρες και 5 ηπείρους. Η χρονική εγγύτητα και ο χαρακτήρας των δύο αυτών επισκέψεων δεν θεωρούνται τυχαία. Η Γαλλία, ως δεύτερη μεγαλύτερη αγορά βιομηχανικών μπαταριών στην Ευρώπη, αποτελεί στρατηγική αγορά για τη Sunlight που ταυτόχρονα διατηρεί μακροχρόνια και διεθνή παρουσία στην αγορά ενεργειακών λύσεων για αμυντικές εφαρμογές. Ο ελληνικός πολυεθνικός όμιλος Sunlight ενισχύει με ταχύ ρυθμό τον ρόλο του στο νέο διεθνές περιβάλλον, όπου η ενεργειακή αυτονομία, η ασφάλεια και η τεχνολογική καινοτομία αποκτούν καθοριστική σημασία.
Χρηματιστήριο: Ισόρροπη άνοδος με τη βοήθεια όλων των δυνάμεων
-Αν εξαιρέσει κανείς την Intralot που αναφέραμε και παραπάνω (-17,27% στα 0,92 ευρώ) και τα προβλήματά της με τον βρετανικό προϋπολογισμό, η οποία στην πτώση της παρέσυρε προς τα κάτω όλες τις μετοχές του Ομίλου Κόκκαλη, η χθεσινή συνεδρίαση ήταν μια νίκη της ισόρροπης ανόδου. Η 6η διαδοχική ανοδική συνεδρίαση ανέβασε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.100 μονάδες (2.106,9 +0,94%) με αυξημένη αξία συναλλαγών 311,55 εκατ. ευρώ, αλλά και με 70,6 εκατομμύρια σε πακέτα προσυμφωνημένων πράξεων. Οι τράπεζες πήγαν καλά και ανέβασαν το τέμπο, ωστόσο η άνοδος διαχύθηκε σχεδόν σε όλα τα blue chips της αγοράς με προφανή πρωταγωνιστή τη μετοχή της ΔΕΗ (+2,29% στα 7,19 ευρώ) για την οποία αυτές τις μέρες εκδίδονται σωρηδόν θετικές εκθέσεις από επενδυτικούς οίκους. Η Eurobank (+3,62% στα €3,52) είχε χθες πολλούς οπαδούς γι’ αυτή και οι συναλλαγές στη μετοχή πλησίασαν τα 70 εκατ. ευρώ (τα 49,6 εκατ. σε πακέτα). Η Εθνική (+3,38% στα €13,06) και η Piraeus (+2,31% στα €7,19) και ανέβασαν ψηλά τον πήχη των προσδοκιών, ενώ η Alpha (+0,86% στα €3,64) συνεχίζει απτόητη ανοδικά χωρίς εξάρσεις. Αξιοπρόσεκτη η πορεία του ΤΙΤΑΝα που έπιασε πάλι την τιμή των 45,6 ευρώ (+1,22%).
Πόλεμος στην καρδιά της Τεχνητής Νοημοσύνης
-Η δημοσίευση και μόνο της είδησης γκρέμισε τη μετοχή του κολοσσού NVIDIA αμέσως -6%. Οι συνέπειες όμως είναι ευρύτερες. Η Meta του Ζάκερμπεργκ (Facebook) ανακοίνωσε ότι επέλεξε τους ημιαγωγούς TPU chips της Google αντί των GPU της Nvidia. Με τον τρόπο αυτόν έσπασε το μονοπώλιο που η Nvidia είχε χτίσει στις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Αμέσως η Nvidia εξέδωσε Δελτίο Τύπου εκφράζοντας τον «…ενθουσιασμό…» της με την «επιτυχία της Google», ενώ ταυτόχρονα έχανε 250 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση. Παράλληλα όμως υπενθύμισε ότι «συνεχίζουμε να προμηθεύουμε την Google», αφού η Google εξακολουθεί να εξαρτάται από τα H100 και GB200 chips της Nvidia, για τις πιο απαιτητικές εργασίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Nvidia δεν ήθελε να επιτεθεί απευθείας στον καλύτερό της πελάτη, παρά τις «απιστίες» του. Γι’ αυτό φρόντισε να υπενθυμίσει στην αγορά ότι τα δικά της chips προσφέρουν «μεγαλύτερη απόδοση και ευελιξία». Προσπάθησε να προειδοποιήσει κάθε άλλον hyperscaler και κάθε επιχείρηση που σκέφτεται να ακολουθήσει το παράδειγμα της Meta. Αλλά για την υπόλοιπη αγορά το μήνυμα είναι σαφές. Η κυριαρχία της Nvidia αμφισβητείται. Η μετοχή της έχασε 11% σε ένα δεκαήμερο. Τα TPU της Google είναι φθηνότερα, δεν αποκλείεται να είναι περιορισμένα σε συγκεκριμένες λειτουργίες, αλλά ο ανταγωνισμός κτύπησε την πόρτα της πολυδάπανης Nvidia και αυτή είναι απλώς η αρχή ενός ακόμη πολέμου στην καρδιά της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Βάζουν φόρους στους ραντιέρηδες οι Εργατικοί
-Η κατάθεση του Προϋπολογισμού 2026 από την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία έβαλε στο στόχαστρο όλους εκείνους που έχουν επιλέξει το Λονδίνο ως βάση φορολόγησης για τα εισοδήματά τους. Αποταμιευτές και εισοδηματίες ακινήτων θα αντιμετωπίσουν μια ευθεία αύξηση των φόρων τους κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στα έσοδα από τόκους, ενοίκια και μερίσματα. Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι στο αποταμιευτικό εισόδημα ξεκινούν από 22%, ανεβαίνουν στο 42% και καταλήγουν στο 47%. Οι συντελεστές φόρου μερισμάτων αυξάνονται στο 10,75% για τους φορολογούμενους με βασικό συντελεστή και φτάνουν ακόμη και στο 35,75% στις υψηλότερες κλίμακες. Η υπουργός Οικονομικών Ριβς έχει προϋπολογίσει επιπλέον φορολογικά έσοδα 500 εκατ. λιρών ετησίως από αποταμιεύσεις και έσοδα από ακίνητα και επιπλέον 1,2 δισεκατομμύρια λίρες από μερίσματα. Για δεκαετίες ολόκληρες, η αγορά του Λονδίνου προσέλκυε επενδυτές προσανατολισμένους στο εισόδημα ακριβώς λόγω του μεγάλου αριθμού εταιρειών που πληρώνουν κάθε χρόνο παχυλά μερίσματα. Προφανώς οι εξελίξεις αφορούν και τους Έλληνες που έχουν αγοράσει διαμέρισμα στο Λονδίνο για να εισπράττουν ενοίκιο, καθώς από σήμερα έχουν έναν νέο πονοκέφαλο. Η αύξηση της φορολογίας έρχεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενου πληθωρισμού, υψηλού κόστους διαβίωσης και αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων.
