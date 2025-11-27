Το νέο σχέδιο για τις Πολεοδομίες, το Eurogroup στο μενού του Κ.Μ με τον Βέμπερ, το CVC πουλάει μαρίνες σε deal 1,5 δισ. ευρώ, η Εκκλησία και το σφυρί

Κλείσιμο

Το πρώτο αφορά αυτό το τραγικό δυστύχημα που την περασμένη Παρασκευή στο Παγκράτι ένας 84χρονος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και σκότωσε μια 75χρονη γυναίκα που περπατούσε με την 30χρονη κόρη της ΑΜΕΑ. Πότε επιτέλους σ' αυτή τη χώρα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι θα περνάνε από σοβαρά τεστ προκειμένου να ανανεώνουν ή ΟΧΙ το δίπλωμα οδήγησής τους; Καιρός είναι να τελειώνουμε με ένα θέμα που κυριολεκτικά σκοτώνει αθώο κόσμο. Το δεύτερο αφορά την αιφνιδιαστική στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ, λόγω ενός τραγικού δυστυχήματος που έγινε σε μηχανοστάσιο της εταιρείας στον Πειραιά. Η στάση εργασίας σε μετρό και τραμ παρέλυσε χθες το απόγευμα όλη την Αθήνα και ταλαιπώρησε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Τραγικό το γεγονός, αλλά υπάρχει εισαγγελέας και ανακριτής που το διερευνούν και αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν μέσω Δικαιοσύνης. Τι κερδίζει και ποιος να ταλαιπωρήσει ολόκληρη την Αθήνα, μήπως από την χθεσινή απεργία θα αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας;To στοίχημα με τις Πολεοδομίες-Από τη ΔΕΘ και μετά, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Δημήτρης Παπαστεργίου έκατσαν κάτω για να σχεδιάσουν πώς θα υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο Κ.Μ στη ΔΕΘ για να φύγουν οι Πολεοδομίες από τους δήμους και να ενσωματωθούν στο Κτηματολόγιο. Το σχέδιο ετοιμάστηκε, θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπουργικό, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από το 2026 και πλήρως από το 2027. Τι προβλέπει πρακτικά: ενσωμάτωση των Πολεοδομιών στα Κτηματολογικά Γραφεία, τόσο επί της ουσίας όσο και ως προς το πληροφοριακό σύστημα και βεβαίως περιορισμό των φυσικών σημείων επαφής, με ψηφιοποίηση διαδικασιών. Καταλαβαίνω ότι ανά πρωτεύουσα νομού θα υπάρχει ένα τοπικό κτηματολογικό γραφείο και ανά περιφέρεια ένα κεντρικό. Επίσης, με το ψηφιακό pool υποθέσεων, όταν υπάρχει μεγάλος φόρτος σε μια Πολεοδομία θα μπορεί μια άλλη που έχει λιγότερο να κάνει τη δουλειά, χωρίς να προϋποτίθεται η επαφή με τον μηχανικό, τον πολίτη κ.λπ.Δείπνο με μενού το Eurogroup-Σήμερα στις 20:00 ο Κ.Μ έχει προγραμματισμένο δείπνο με τον πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα με τον υποψήφιο πρωθυπουργό του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης Μάνουελ Χέγκελ. Υπό άλλες συνθήκες το δείπνο θα ήταν κοινωνικής φύσεως, όμως εδώ είναι προφανές ότι ο Κ.Μ θέλει να κάνει lobbying για το θέμα του Eurogroup και την προοπτική το ΕΛΚ να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Πιερρ, ο οποίος μόλις γύρισε από Βερολίνο. Μαζί με τον Κ.Μ σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας θα είναι ο Χατζηδάκης που είναι και αντιπρόεδρος του ΕΛΚ και ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου που τα πάει καλά με τους Γερμανούς.Νέα ΕΛΤΑ;-Ρώτησα την πηγή μου που μου περιέγραφε το σχέδιο αν πρόκειται η υπόθεση με τις Πολεοδομίες να ξεσηκώσει τοπικές αντιδράσεις, όπως έγινε και με τα ΕΛΤΑ. «Κοίταξε, υπάρχουν δήμοι που αντιδρούν, αλλά εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε τους δημάρχους απέναντι. Υπάρχουν βεβαίως και δήμοι που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τις Πολεοδομίες», μου ανέφερε. Ως προς το προσωπικό των Πολεοδομιών, θα δοθεί δικαίωμα σε όσους θέλουν να μείνουν και στη νέα δομή, αλλά αν δεν θέλουν θα απορροφηθούν σε άλλες υπηρεσίες.Το βιομηχανικό ρεύμα-Καταλαβαίνω ότι ίσως και πριν από το γύρισμα του χρόνου να υπάρξει μια συμφωνία της κυβέρνησης με τους βιομηχάνους για το θέμα του ρεύματος και της επιδότησης που μετ' επιτάσεως ζητεί ο ΣΕΒ. Μετά το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, ο πρόεδρος Σπύρος Θεοδωρόπουλος έχει βάλει πλώρη για μια συμφωνία και είναι σε ανοιχτή γραμμή και με τον Κ.Μ και με τον Χατζηδάκη. Αν μπορώ να κάνω μια εκτίμηση, μάλλον η συμφωνία θα είναι κάτι λιγότερο από αυτό που ήθελαν οι βιομήχανοι, αλλά κάτι θα είναι και αυτό τέλος πάντων…Τα προσυνέδρια της ΝΔ-Στο τέλος της εβδομάδας θα κάτσουν οι ιθύνοντες της ΝΔ να βγάλουν σχεδιασμό για τα προσυνέδρια του κόμματος που θα στρώσουν το χαλί για το κομματικό συνέδριο μετά το Πάσχα. Κυκλοφορεί μια πληροφορία ότι η αρχή μπορεί να γίνει από την Πάτρα το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, όμως υπάρχει και η άποψη ότι πριν από τις γιορτές δεν έχει νόημα να γίνει κάτι, καθώς ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο λόγω εσωκομματικών εκλογών. Συνεπώς, η αρχή μπορεί να γίνει από τον Ιανουάριο, ενώ θα κλειδώσουν και οι πόλεις που θα γίνουν τα τουλάχιστον 4 προσυνέδρια.